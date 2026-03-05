Ellen Bos on kansanedustaja Christoffer Ingon uusi avustaja
Ellen Bos on kansanedustaja Christoffer Ingon (RKP) uusi avustaja. Bos on valtiotieteiden kandidaatti ja viimeistelee parhaillaan kansainvälisen oikeuden maisteriopintojaan Åbo Akademissa. Hän on kotoisin Vaasasta ja on aiemmin työskennellyt Svenska Yle:n uutistoimittajana Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.
– On ilo päästä aloittamaan työni Ingon avustajana. Työssäni saan syvällisen näkymän poliittiseen päätöksentekoon, ja odotan innolla mahdollisuutta työskennellä monipuolisten aiheiden parissa sekä tukea Ingoa hänen tehtävissään. Uskon, että kokemukseni toimittajana Pohjanmaalla antaa minulle hyvän käsityksen niistä kysymyksistä, jotka koskettavat Vaasan vaalipiirin asukkaita. Olen varma, että yhteistyömme tulee toimimaan erittäin hyvin, Bos sanoo.
Bos aloitti työnsä eduskunnassa 2.3. ja hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa viestintä, poliittinen valmistelu sekä valiokunta- ja työryhmätyöskentelyn seuranta.
– Ellen tuo laajan näkemyksen Vaasan vaalipiirin arjen kysymyksistä. Hänen kokemuksensa journalismista ja viestinnästä sopivat erinomaisesti eduskuntatyön tueksi, Ingo toteaa.
