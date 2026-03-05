Ellen Bos on kansanedustaja Christoffer Ingon uusi avustaja

Ellen Bos on kansanedustaja Christoffer Ingon (RKP) uusi avustaja. Bos on valtiotieteiden kandidaatti ja viimeistelee parhaillaan kansainvälisen oikeuden maisteriopintojaan Åbo Akademissa. Hän on kotoisin Vaasasta ja on aiemmin työskennellyt Svenska Yle:n uutistoimittajana Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.