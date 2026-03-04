Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2026

Tienpidon ja liikenteen rahoitus 2026

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tienpidon rahoitus vuodelle 2026 on noin 173 miljoonaa euroa. Alueen perusväylänpidon rahoitus on noin 149 milj. euroa sisältäen 67 milj. euroa maantielauttaliikenteen liikennöintiin ja rantainfran korjauksiin. Perusväylänpidon rahoituksen lisäksi Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa myös muita toimintoja, kuten esimerkiksi koko maan yhteysalusliikennettä ja siihen liittyvää infraa 20 miljoonan euron vuosipanostuksella.

Tänäkin vuonna on käytössä korjausvelkarahoitusta, kuitenkin vähemmän kuin aiempina vuosina. Siten maanteiden korjausvelan kasvua ei saada taitettua vuosien 2024 ja 2025 tapaan. Tieverkon pitkäjänteinen korjaus vaatisi rahoitustason pysyvää nostoa. Päällystetyn tiestön korjaukseen, päällystykseen ja tiemerkintöihin on tänä vuonna käytettävissä noin 32 miljoona euroa, jolla päällystetään arviolta noin 230 kilometriä teitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Vuonna 2026 Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen rahoitusta siltojen ylläpitoon käytetään noin 12,3 milj. euroa. Alueella peruskorjataan tai uusitaan yhteensä 18 siltaa ja lisäksi yhdeksän putkisiltaa uusitaan.

Tieverkon parantamisinvestointeihin kohdistetaan vuonna 2026 noin 2,5 milj. euroa perusväylänpidon rahoitusta. Tarpeisiin nähden tieverkon parantamisinvestointeihin on rahaa niukasti. Lisäksi Aspön yhteysaluslaiturin uusimiseen kohdistetaan noin 3,5 milj. euroa yhteysalusliikenteen rahoitusta.

Käynnissä ovat lisäksi merkittävät kehittämishankkeet Turun kehätiellä Raision keskustan kohdalla ja Saaristotiellä välillä Kurkela–Kuusisto, jotka ovat Väyläviraston vetämiä.

Tavoitteena toimiva, turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä

Päivittäistä toimintaamme liikennejärjestelmän kokonaisuuden kehittämisen, liikenneturvallisuuden, tiesuunnitelmien, tiestön päivittäisen hoidon parissa ohjaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksen tavoitteet: toimiva, turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus vastaa maantielauttaliikenteen ja yhteysalusliikenteen palvelutason määrittämisestä ja liikennepalvelujen hankinnasta valtakunnallisesti. Saaristoliikenteen järjestämisessä tavoitteena on joustava ja kustannustehokas palvelutuotanto, joka huomioi alueelliset liikkumisen ja kuljetusten tarpeet. Maantielautta- ja yhteysalusliikenteessä kalustoa uudistetaan ja päästöjä vähennetään pitkäkestoisten hankintasopimusten avulla.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa on kuvattu tiiviisti Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston toiminta. Suunnitelman luettavuutta on parannettu kuvilla ja kartoilla. Kohteita voi tarkastella lähentämällä kartan haluttuun sijaintiin ja klikkaamalla kohdetta kartalla, jolloin avautuu tarkempi tietonäkymä.

Tutustu Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tienpidon ja liikenteen ajankohtaisiin asioihin: Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2026 (arcgis.com)

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen, 0295 022 825 ja liikennejärjestelmäasiantuntija Noora Huhtaniemi, 0295 022 809