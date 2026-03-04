Pulp & Beyond 2026: tekoälyä, innovaatioita ja biotalouden tulevaisuutta

Tapahtuman päälavan ohjelma on julkaistu ja se tarjoaa huippuluokan keynote-puheenvuoroja sekä paneelikeskusteluja. Päälavan ohjelman juontaa ja moderoi Anna Ståhle. Tapahtuman toisen lavan, Speaker’s Cornerin, ohjelma julkaistaan myöhemmin maaliskuussa.

Keskiviikkona 15.4. aiheina tekoäly, innovaatiot ja tehdashankkeet

Tapahtuman avajaisissa klo 10 kuullaan avajaissanat ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multalalta sekä Puunjalostusinsinöörit ry:n puheenjohtajalta Pia Nilssonilta ja toimitusjohtaja Antti Lindqvistiltä.

Tekoälyn merkityksestä ja mahdollisuuksista prosessiteollisuudessa AI as a must in process industries klo 11 keskustelevat kilpailukyky- ja innovaatiojohtaja Felipe Alcalde Arrau (CMPC) ja tietohallintojohtaja Hannele Palje-Rossi (Stora Enso)

Araucon tutkimus- ja kehitysjohtaja Sebastian Mandiola kertoo klo 13 puheenvuorossaan Applied R&D: The engine behind next-generation pulp production innovaatioiden merkityksestä tulevaisuuden selluteollisuudessa sivuten myös jättimäistä Sucurio-tehdashanketta.

Puupohjaisten innovaatioiden kehittämistä ja tehokkuuden parantamista käsitellään klo 15 paneelikeskustelussa Developing wood-based innovations and improving efficiency: resources, obstacles and opportunities, jossa keskustelijoina ovat Stora Enson innovaatio-, tutkimus- ja kehitysjohtaja Philip Hanefeld, VTT:n toimitusjohtaja Kalle Härkki, A. Ahlströmin hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson ja AFRY:n toimitusjohtaja Linda Pålsson

Torstaina 16.4. keskustelunaiheina innovaatioiden skaalaaminen markkinoille ja biotalouden uusiutuvat ratkaisut

Tapahtuman toinen päivä alkaa klo 10 biotalouden uusiutuvien hiiliratkaisujen parissa UPM:n teknologiasta vastaavan johtajan Harald Dialerin puheenvuorossa Shaping the bioeconomy with renewable carbon solutions.

Klo 11 käytävässä paneelikeskustelussa Overcoming the valley of death käydään läpi toimialan startupien kriittisen varhaisvaiheen haasteita ja niistä selviämistä. Keskustelijoina paneelissa ovat Fiberwoodin toimitusjohtaja Tage Johansson, Lixean perustaja ja johtaja professori Jason Hallett sekä Voima Venturesin perustaja Inka Mero.

Lisäksi metsätalouden tulevaisuuden tekijöille on suunnattu klo 13 mielenkiintoinen puheenvuoro filosofi Frank Martelalta, joka pohtii puheenvuorossaan Happiness and Working Life – Impossible to Combine?, voivatko onnellisuus ja työelämä kulkea käsi kädessä. Puheenvuoro avaa näkökulmia työn mielekkyyteen, hyvinvointiin ja tasapainon rakentamiseen.

Helsingin Messukeskus järjestää Pulp & Beyond 2026 Conferencen 14.4.2026 (495 € + alv) ja johtavan kansainvälisen metsäteollisuuden Pulp & Beyond 2026 -tapahtuman (kävijöille veloitukseton) keskiviikosta torstaihin 15.–16.4.2026 Messukeskuksessa yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n (PI) kanssa. Pulp & Beyond 2026 ekskursiot järjestetään 17.4.2026. Samaan aikaan 15.–16.4.2026 Messukeskuksessa järjestetään myös ChemBio Finland 2026, Helsinki Chemicals Forum 2026 ja 15.–17.4. Sähkö-Electricity 26.

#pulpandbeyond | www.pulpandbeyond.com

Tapahtuman messu- ja ohjelmaopas:

Selaa opasta Issuu-palvelussa tästä.

Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija Aleksi Kasari, +358 40 158 2138, aleksi.kasari@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus

Liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala, +358 40 843 3936,

anssi.rajala@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus

Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi, Puunjalostusinsinöörit ry PI