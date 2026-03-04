Pulp & Beyond 2026: tekoälyä, innovaatioita ja biotalouden tulevaisuutta
6.3.2026 09:59:26 EET | Messukeskus | Tiedote
Johtava kansainvälinen metsäteollisuuden tapahtuma Pulp & Beyond 2026 nostaa esille tekoälyn merkitystä prosessiteollisuudessa, metsäteollisuuden innovaatioita, biotalouden tulevaisuutta ja toimialan startupien kriittisen varhaisvaiheen haasteita. Pulp & Beyond 2026 -tapahtuma järjestetään keskiviikosta torstaihin 15. – 16.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Tapahtuman päälavan ohjelma on julkaistu ja se tarjoaa huippuluokan keynote-puheenvuoroja sekä paneelikeskusteluja. Päälavan ohjelman juontaa ja moderoi Anna Ståhle. Tapahtuman toisen lavan, Speaker’s Cornerin, ohjelma julkaistaan myöhemmin maaliskuussa.
Keskiviikkona 15.4. aiheina tekoäly, innovaatiot ja tehdashankkeet
Tapahtuman avajaisissa klo 10 kuullaan avajaissanat ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multalalta sekä Puunjalostusinsinöörit ry:n puheenjohtajalta Pia Nilssonilta ja toimitusjohtaja Antti Lindqvistiltä.
Tekoälyn merkityksestä ja mahdollisuuksista prosessiteollisuudessa AI as a must in process industries klo 11 keskustelevat kilpailukyky- ja innovaatiojohtaja Felipe Alcalde Arrau (CMPC) ja tietohallintojohtaja Hannele Palje-Rossi (Stora Enso)
Araucon tutkimus- ja kehitysjohtaja Sebastian Mandiola kertoo klo 13 puheenvuorossaan Applied R&D: The engine behind next-generation pulp production innovaatioiden merkityksestä tulevaisuuden selluteollisuudessa sivuten myös jättimäistä Sucurio-tehdashanketta.
Puupohjaisten innovaatioiden kehittämistä ja tehokkuuden parantamista käsitellään klo 15 paneelikeskustelussa Developing wood-based innovations and improving efficiency: resources, obstacles and opportunities, jossa keskustelijoina ovat Stora Enson innovaatio-, tutkimus- ja kehitysjohtaja Philip Hanefeld, VTT:n toimitusjohtaja Kalle Härkki, A. Ahlströmin hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson ja AFRY:n toimitusjohtaja Linda Pålsson
Torstaina 16.4. keskustelunaiheina innovaatioiden skaalaaminen markkinoille ja biotalouden uusiutuvat ratkaisut
Tapahtuman toinen päivä alkaa klo 10 biotalouden uusiutuvien hiiliratkaisujen parissa UPM:n teknologiasta vastaavan johtajan Harald Dialerin puheenvuorossa Shaping the bioeconomy with renewable carbon solutions.
Klo 11 käytävässä paneelikeskustelussa Overcoming the valley of death käydään läpi toimialan startupien kriittisen varhaisvaiheen haasteita ja niistä selviämistä. Keskustelijoina paneelissa ovat Fiberwoodin toimitusjohtaja Tage Johansson, Lixean perustaja ja johtaja professori Jason Hallett sekä Voima Venturesin perustaja Inka Mero.
Lisäksi metsätalouden tulevaisuuden tekijöille on suunnattu klo 13 mielenkiintoinen puheenvuoro filosofi Frank Martelalta, joka pohtii puheenvuorossaan Happiness and Working Life – Impossible to Combine?, voivatko onnellisuus ja työelämä kulkea käsi kädessä. Puheenvuoro avaa näkökulmia työn mielekkyyteen, hyvinvointiin ja tasapainon rakentamiseen.
Helsingin Messukeskus järjestää Pulp & Beyond 2026 Conferencen 14.4.2026 (495 € + alv) ja johtavan kansainvälisen metsäteollisuuden Pulp & Beyond 2026 -tapahtuman (kävijöille veloitukseton) keskiviikosta torstaihin 15.–16.4.2026 Messukeskuksessa yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n (PI) kanssa. Pulp & Beyond 2026 ekskursiot järjestetään 17.4.2026. Samaan aikaan 15.–16.4.2026 Messukeskuksessa järjestetään myös ChemBio Finland 2026, Helsinki Chemicals Forum 2026 ja 15.–17.4. Sähkö-Electricity 26.
#pulpandbeyond | www.pulpandbeyond.com
Tapahtuman messu- ja ohjelmaopas:
Selaa opasta Issuu-palvelussa tästä.
Lisätietoja:
Viestinnän asiantuntija Aleksi Kasari, +358 40 158 2138, aleksi.kasari@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus
Liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala, +358 40 843 3936,
anssi.rajala@messukeskus.com, Helsingin Messukeskus
Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, +358 40 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi, Puunjalostusinsinöörit ry PI
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksi KasariBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Gastro Helsinki 2026 nostaa horeca-alan osaajat valokeilaan – kilpailut ja palkinnot vahvistavat alan vetovoimaa4.3.2026 12:16:42 EET | Tiedote
Helsingin Messukeskuksessa 11.–12.3. järjestettävillä Gastro Helsinki -messuilla nähdään useita kilpailuja ja palkintojenjakoja, jotka nostavat esiin horeca-alan huippuosaajia ja tulevaisuuden tekijöitä.
Lapsimessujen ohjelma – harrastusideoita, musiikkia ja elämyksiä huhtikuussa26.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lapsimessut juhlistaa tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Lapsiperheille ja odottajille suunnattu tapahtuma järjestetään perjantaista sunnuntaihin 24.–26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Lemmikkimessujen ja Ruokamessujen kanssa. Monipuolinen ohjelma tarjoaa luentoja, musiikkia, harrastuskokeiluja ja elämyksiä kaikenikäisille.
Kahveista Parhain -kisa tuo nostetta paahtimoille25.2.2026 11:37:47 EET | Tiedote
Suomalaisten paahtimoiden Kahveista Parhain -kilpailu saa jatkoa. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty kilpailu sai runsaasti kiitosta sekä osallistujilta että messuvierailta. Nyt etsitään jälleen maan parhaimpia kahveja Ruokamessuilla 24. - 26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Helsingfors Mässcentrum förvandlas till en idrottsarena – Helsinki International Horse Show öppnar på torsdag24.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsinki International Horse Show återvänder till Helsingfors Mässcentrum efter ett uppehåll på 30 år. Det förnyade evenemanget inleds på torsdag och kulminerar på söndag i en deltävling i världscupen i banhoppning, som samlar världens bästa ryttare till Helsingfors. De nya flyttbara läktarna förvandlar evenemangshuset till en internationell idrottsarena. Helsinki International Horse Show arrangeras i Helsingfors Mässcentrum den 26.2–1.3.2026.
Helsingin Messukeskus muuntautuu urheiluareenaksi – Helsinki International Horse Show alkaa torstaina24.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsinki International Horse Show tekee paluun Helsingin Messukeskukseen 30 vuoden tauon jälkeen. Uudistunut tapahtuma alkaa torstaina ja huipentuu sunnuntaina esteratsastuksen World Cup -sarjan osakilpailuun, joka tuo maailman parhaat ratsastajat Helsinkiin. Messukeskuksen uudet liikuteltavat katsomot muuntavat tapahtumatalon kansainväliseksi urheiluareenaksi. Helsinki International Horse Show järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.2.–1.3.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme