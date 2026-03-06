Itä-Suomen elinvoimakeskusItä-Suomen elinvoimakeskusItä-Suomen elinvoimakeskus

Arvokkaita suo- ja metsäkohteita suojeltiin Pohjois-Savossa 627 hehtaaria vuonna 2025

6.3.2026 10:50:00 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Pohjois-Savon ELY-keskus toteutti viime vuonna useita luonnonsuojelutoimia, jotka hyödyttävät sekä luonnon monimuotoisuutta että maanomistajia.

Karankaisen letto, Nilsiä.
Karankaisen letto, Nilsiä. Kuva: Hanna Alanne / Itä-Suomen elinvoimakeskus

Pohjois-Savon ELY-keskus suojeli Helmi- ja METSO-ohjelman, sekä vanhojen suojeluohjelmien kautta n. 627 hehtaaria vuonna 2025.  

Suojelua toteutetaan perustamalla pysyviä yksityisiä suojelualueita ja hankkimalla alueita valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Suojelusta maksettavat rauhoituskorvaukset ja kauppahinnat ovat yksityisille maanomistajille verotonta tuloa. Lisäksi määräaikaista suojelua tehtiin n. 17 hehtaarin alueella liito-oravien suojelemiseksi.  

Pohjois-Savossa suojeltiin viime vuonna n. 431 suohehtaaria kaikkiaan 22 suon alueelta. Korvauksia maksettiin maanomistajille n. 355 000 euroa. Suurin suojelukokonaisuus oli Sonkajärveltä valtiolle hankittu, useasta suoalueesta muodostunut noin 186 ha kokonaisuus. 

Helmi-ohjelmassa on kuuden viime vuoden aikana suojeltu soita yhteensä n. 3500 hehtaaria  

“Tavoitteena on laajentaa soidensuojeluverkostoa ja edistää suoluontotyyppien suojelua. Suojeluun toivotaan erityisesti luonnontilaisia korpia ja reheviä soita kuten lettoja sekä soidensuojelun täydennysehdotukseen kuuluvia alueita”, kertoo Itä-Suomen elinvoimakeskuksen luonnonsuojelun asiantuntija Sonja Taralainen Helmi-ohjelman tavoitteista. 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) kautta suojeltiin vuonna 2025 n. 158 hehtaaria metsäalueita 24 eri kiinteistöllä. Korvauksia maksettiin n. 1,63 miljoonaa euroa. Suurimpia muita suojelukohteita olivat Luonnonperintösäätiön maille perustetut alueet (yhteensä 58 hehtaaria), jotka suojeltiin korvauksetta. 

METSO-ohjelman 6 600 hehtaarin kokonaistavoite saavutettiin Pohjois-Savossa jo vuonna 2021. 

“Jatkossakin voidaan toteuttaa arvokkaimpia metsäalueita määrärahojen puitteissa. Suojelutarjouksia toivotaan erityisesti lehdoista, korvista ja vanhoista metsistä sekä suojelualueisiin rajautuvista metsistä. Helmi- ja METSO-ohjelmat ovat maanomistajille vapaaehtoisia”, metsänhoitaja Marko Haavisto kertoo. 

Vanhoja luonnonsuojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoon sisältyviä kohteita suojeltiin viime vuonna noin 55 hehtaaria 15 eri kohteessa ja korvauksia maksettiin noin 61 000 euroa.  

Vanhat luonnonsuojeluohjelmat ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on valtaosin toteutettu. 

Alueita on aikoinaan rajattu isolla mittakaavalla ja kaikissa alueissa ei ole suojeluarvoja, eikä niitä ole tarkoitus toteuttaa. 

Itä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa Helmi-ohjelman maakunnallisista toimenpiteistä ja tuloksista lisää keskiviikkona 11.3.2026. 

METSO-ohjelman ja Helmi-ohjelman soidensuojelun toteutuksesta vastaa jatkossa Itä-Suomen elinvoimakeskus 

Valtion aluehallinto uudistui vuoden 2026 alussa. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista muodostettiin Itä-Suomen elinvoimakeskus. Elinvoimakeskus hoitaa alueellaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistämistehtäviä, joista tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat METSO-ohjelman ja Helmi-ohjelman soidensuojelun toteutus.   

Uuden METSO-ohjelman valmistelu on tehty ja ohjelma on valtioneuvoston päätösprosessissa. METSO-ohjelmalla suojeltavien kohteiden valintaperusteet säilyvät ennallaan Etelä-Suomessa. Valtioneuvoston päätöksen odotetaan tulevan alkuvuoden aikana, minkä jälkeen voidaan aloittaa suojeluneuvottelut maanomistajien kanssa. Suojelua toteutetaan luontolaatua korostaen. Käytettävissä oleva määräraha kohdennetaan niihin kohteisiin, jotka parhaiten edistävät monimuotoisen suojelualueverkoston kehittämistä. Hyviä suojelukohteita voi tarjota METSO-ohjelmaan. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.  

Lupa- ja valvontavirasto

Valtion aluehallinnon uudistuksessa koottiin valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon. Lupa- ja valvontavirasto vastaa osaltaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja luonnonsuojelun toteutuksesta. Lupa- ja valvontavirasto vastaa muun muassa Natura-alueiden, vanhojen luonnonsuojeluohjelmien ja kaavojen suojeluvarausten toteutuksesta, sekä uhanalaisten lajien suojelusta.

Linkkejä ja lisätietoja

Avainsanat

ympäristöluontoluonnonsuojelupohjois-savohelmimetsoitä-suomen elinvoimakeskus

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja METSO-ohjelmasta:
Marko Haavisto
metsänhoitaja, Itä-Suomen elinvoimakeskus
puh. 0295 026 781

Lisätietoja Helmi-ohjelman soidensuojelusta:
Sonja Taralainen
luonnonsuojelun asiantuntija, Itä-Suomen elinvoimakeskus
puh. 0295 026 039

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.

