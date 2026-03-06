S-Pankki: Alkuvuoden tuottokiri yllätti – kehittyvät markkinat ja Japani selvässä johdossa
9.3.2026 10:00:00 EET | S-Pankki Oyj | Tiedote
Alkuvuoden sijoitusmarkkinat ovat tuottaneet poikkeuksellisen vahvasti, vaikka markkinoilla nähdään samanaikaisesti suuria arvonvaihteluita ja nopeaa rotaatiota eri toimialojen ja alueiden välillä. Päästrategi Tanja Wennonen-Kärnän mukaan sijoittajat hakevat nyt erilaisia vaihtoehtoja ja kotitalouksien luottamus vahvistuu etenkin Euroopassa ja Japanissa.
Tammi-helmikuun tuottoerot ovat olleet poikkeuksellisen suuria. Kehittyvät markkinat ja Japani nousivat selkeiksi voittajiksi, kun taas Yhdysvallat jäi lähes paikalleen.
”Näemme markkinoilla nyt erikoisen kaksijakoisen tilanteen: vaikka tuottoja kertyy vauhdilla, pinnan alla liike on rajua ja päivittäiset arvonvaihtelut ovat poikkeuksellisen suuria”, kertoo S-Pankin päästrategi Tanja Wennonen-Kärnä.
”USA:n Iraniin tekemä hyökkäys on lyhyellä aikavälillä suunnannut rahavirrat jälleen amerikkalaisiin osakkeisiin ja dollari on vahvistunut. Nämä omaisuuslajit koetaan turvasatamana geopoliittisten haasteiden keskellä”, Wennonen-Kärnä jatkaa.
Kehittyvät markkinat ja Japani vauhdissa – tekoälybuumi vahvistaa Aasian nostetta
Kehittyvät markkinat ja Japani ovat tuottaneet alkuvuonna euroissa mitattuna noin 15 prosenttia. Erityisesti Aasia hyötyy tekoälyinvestointien kasvusta.
”Tekoälyyn liittyvät sijoitukset ohjaavat nyt Aasiaan merkittävästi pääomia. Sijoittajat etsivät vaihtoehtoja myös Yhdysvaltojen ulkopuolelta, mikä näkyy selvästi kehittyvien markkinoiden rahavirroissa”, Wennonen-Kärnä sanoo.
Japanin talous hyötyy kevyestä rahapolitiikasta, elvyttävistä toimista ja heikosta jenistä, mikä tukee vientiyhtiöiden kilpailukykyä. Myös uudistukset japanilaisissa pörssiyhtiöissä lisäävät ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta.
Eurooppa piristyy, mutta Yhdysvalloissa tekoälyjätit jarruttavat indeksejä
Euroopan talous on kääntynyt varovaisen positiiviseen suuntaan. Työttömyys on ennätysalhainen ja säästämisasteet erittäin korkealla.
Saksan mittavat investoinnit puolustukseen ja infrastruktuuriin tukevat kasvua koko alueella. Myös alueen kuluttajien luottamus vahvistuu, kun geopoliittiset huolet laantuvat ja talousdata vahvistuu.
Yhdysvalloissa kehitys oli vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana selvästi vaisumpaa. Suuri tekoälyosakkeiden paino indeksissä on tuonut epävarmuutta, ja monet sijoittajat pohtivat teknologiasektorin kestävyyttä.
”Tekoälyn vaikutus talouteen on valtava pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä sen ympärillä on paljon ylireagointia. Energiainfrastruktuuri ei vielä mahdollista tekoälyn salamannopeaa käyttöönottoa ja siksi uhkakuvat perinteisten yhtiöiden korvautumisesta ovat liioiteltuja”, Wennonen‑Kärnä arvioi.
USA:n ja Israelin hyökkäys Iraniin on lisännyt epävarmuutta markkinoilla. Lyhyellä aikavälillä vaikutukset näkyvät öljyn hinnan nousuna sekä turvasatama‑valuuttojen ja kullan vahvistumisena.
”Pitkittyessään kriisi voi lisätä inflaatiopaineita energiaa tuovissa maissa, kuten Euroopassa ja monissa Aasian talouksissa”, Wennonen-Kärnä sanoo.
S‑Pankin allokaatiot maaliskuussa 2026
Osakkeet:
– Suomi neutraali
– Eurooppa neutraali
– USA neutraali
– Japani neutraali
– Kehittyvät markkinat neutraali
Korot:
– Rahamarkkinat alipaino
– Valtionlainat neutraali
– IG‑yrityslainat ylipaino
– HY‑yrityslainat neutraali
– Kehittyvät korkomarkkinat neutraali
Lue S-Pankin markkinanäkemys kokonaisuudessaan täältä: https://www.s-pankki.fi/fi/artikkelit/2026/arvonvaihtelua-ja-rotaatiota
