Tuomioistuinlaitoksen tilinpäätös 2025: Ratkaistujen asioiden määrä kasvoi, mutta samaan aikaan asioita saapui enemmän

”Kiristyvä valtiontalous ei vielä viime vuoden aikana vaikuttanut olennaisesti tuomioistuimien toimintaan. Syksyllä käydyissä tulosneuvotteluissa tavoitteena oli säilyttää vuoden 2026 resurssit suunnilleen vuoden 2025 tasolla, jotta asioiden ruuhkautuminen ei karkaa hallinnasta. Tulevien vuosien rahoitukseen liittyy vielä epävarmuutta, mutta tällä hetkellä kaikki merkit viittaavat siihen, että määrärahat ovat huolestuttavasti pienentymässä”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula toteaa.

Tuomioistuinlaitoksen henkilöstömäärä vuoden 2025 lopussa oli 3 751 henkilöä (2024: 3 645).

Käsittelyaikojen alueelliset erot tasaantuivat hieman monissa keskeisissä asiaryhmissä vuoden 2025 aikana. Erot ovat kuitenkin edelleen suuria ja niiden tasaaminen on myös tulevina vuosina keskeinen tavoite. Oikeusturvan tulee toteutua yhtäläisesti koko maassa, ja käsittelyaikojen merkittävät erot luovat selvää alueellista epätasa-arvoa.

”Ongelman ratkaisemista ei helpota se, että koko maassa keskimääräiset käsittelyajat ovat liian pitkiä. Käsittelyaikojen venyminen on tietysti ensisijaisesti ongelma oikeutta hakeville yksilöille ja yhteisöille. Lisäksi se kuormittaa huomattavasti myös tuomioistuimissa työskenteleviä”, ylijohtaja Kumpula jatkaa.

Käräjäoikeuksiin saapuvien laajojen riita-asioiden määrä kasvoi

Käräjäoikeuksien saapuneiden laajojen riita-asioiden määrä kasvoi tilinpäätöskaudella 2025. Kasvun taustalla on useita erilaisia syitä. Erityisesti on syytä mainita summaarisissa velkomusasioissa annettuihin yksipuolisiin tuomioihin kohdistuvat takaisinsaantikanteet. Näitä tuli vuoden aikana vireille kiihtyvällä vauhdilla. On todennäköistä, että takaisinsaantiasioita saapuu jatkossa paljon.

Osaan käräjäoikeuksista saapui selvästi aiempaa enemmän rikosasioita ja osaan taas selvästi vähemmän. Taustasyitä on tässäkin useampia, mutta syyttäjälaitoksessa tietyillä alueilla oli resurssivajausta ja tämä näkyi väistämättä myös käräjäoikeuteen saapuvissa asioissa.

Käräjäoikeuksiin saapui vuonna 2025 yhteensä 604 365 asiaa eli 18 828 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaismäärän laskuun vaikuttavat olennaisesti yksinkertaiset ja riidattomat velkomusasiat (ns. summaariset asiat), joita saapui 444 530 asiaa (2024: 470 883 asiaa), eli 26 353 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muiden kuin summaaristen asioiden määrä kasvoi siis 7 525 asiaa.

Vuonna 2025 käräjäoikeuksiin saapui varsinaisia rikosasioita 54 522 asiaa (2024: 52 700 asiaa), ratkaistiin 52 897 asiaa (2024: 49 367 asiaa) ja vuoden lopussa vireillä oli 31 962 asiaa (2024: 31 525 asiaa). Käsittelyaika piteni seitsemään kuukauteen (7,0 kk) vuonna 2025 (2024: 6,6 kuukautta).

Vuonna 2025 laajalla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita saapui 14 064 asiaa (2024: 13 652 asiaa) ja ratkaistiin 13 388 asiaa (2024: 10 247 asiaa). Vuoden lopussa niitä oli vireillä 13 905 asiaa (2024: 13 218 asiaa). Käsittelyaika kasvoi ja oli 10,4 kuukautta (2024: 9,9 kuukautta).

Hovioikeuksiin saapuvien asioiden määrä kasvoi edelleen

Hovioikeudet ratkaisivat asioita suunniteltuun tahtiin, mutta saapuvien asioiden määrä jatkoi nousuaan melkein jokaisessa hovioikeudessa.

Vuonna 2025 hovioikeuksiin saapui 9 018 asiaa, joka on noin 620 asiaa enemmän kuin vuonna 2024. Hovioikeudet antoivat yhteensä 8 808 ratkaisua. Vireillä olevien asioiden määrä nousi noin 200 asialla edellisestä vuodesta.

Hallinto-oikeuksissa pysyttiin suunnitelluissa ratkaisumäärissä

Hallinto-oikeuksissa pysyttiin hyvin suunnitelluissa ratkaisumäärissä, kun tarkasteluun otetaan kaikki hallinto-oikeudet ja kaikki asiaryhmät. Kokonaisuutta tarkastellen saapuvien määrä ylitti sekä ennusteet että ratkaisujen määrän.

Vuonna 2025 hallinto-oikeuksiin saapui 21 721 asiaa, mikä on noin 2 500 asiaa enemmän kuin vuonna 2024.

Hallinto-oikeuksien kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni yli kuukaudella edellisvuodesta ja oli 8,1 kk vuonna 2025. Myös turvapaikka-asioiden (kansainvälinen suojelu ja kansainvälinen suojelu / nopeutettu käsittely) ja ulkomaalaisasioiden käsittelyajat lyhenivät merkittävästi edellisestä vuodesta.

Henkilöstökulut kasvoivat

Tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksikön toiminnan kulut vuonna 2025 olivat yhteensä noin 360 miljoonaa euroa. Merkittävimmät toiminnan kulut muodostuivat henkilöstökuluista sekä vuokrista ja palvelujen ostoista.

Henkilöstökulut olivat 268,2 miljoonaa euroa (2024: 253,9 milj. euroa) ollen 74,5 % tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksikön toiminnan kuluista.