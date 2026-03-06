Arvokkaita suo- ja metsäkohteita suojeltiin Pohjois-Karjalassa 269 hehtaaria vuonna 2025

Pohjois-Karjalan ELY-keskus toteutti vuonna 2025 yksityismaan luonnonsuojelualueita noin 269 hehtaaria.

Suojelupinta-ala jakautui eri ohjelmien mukaan seuraavasti: METSO-ohjelmassa suojeltiin 87 hehtaaria metsäalueita ja Helmi-ohjelmassa suojeltiin 182 suohehtaaria. Näihin suojelukohteisiin liittyviä kauppoja ja sopimuksia ELY-keskus teki 24 maanomistajan kanssa. Korvauksia maksettiin yhteensä 1,96 miljoonaa euroa.

METSO-ohjelman 2008–2025 valtakunnallinen kokonaistavoite 96 000 hehtaaria ylittyi hieman, toteutuma oli noin 99 500 hehtaaria suojeltua metsää. Vapaaehtoinen metsien suojelu kiinnostaa metsänomistaja. Pohjois-Karjalassa on vireillä runsaasti hakemuksia METSO-ohjelmaan. Nämä hakemukset siirtyvät uudelle METSO-ohjelmakaudelle.

Itä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa Helmi-ohjelman maakunnallisista toimenpiteistä ja tuloksista lisää keskiviikkona 11.3.2026.

METSO-ohjelman ja Helmi-ohjelman soidensuojelun toteutuksesta vastaa jatkossa Itä-Suomen elinvoimakeskus

Valtion aluehallinto uudistui vuoden 2026 alussa. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksista muodostettiin Itä-Suomen elinvoimakeskus. Elinvoimakeskus hoitaa alueellaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistämistehtäviä, joista tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat METSO-ohjelman ja Helmi-ohjelman soidensuojelun toteutus.

Uuden METSO-ohjelman valmistelu on tehty ja ohjelma on valtioneuvoston päätösprosessissa. METSO-ohjelmalla suojeltavien kohteiden valintaperusteet säilyvät ennallaan Etelä-Suomessa. Valtioneuvoston päätöksen odotetaan tulevan alkuvuoden aikana, minkä jälkeen voidaan aloittaa suojeluneuvottelut maanomistajien kanssa.

Suojelua toteutetaan luontolaatua korostaen. Käytettävissä oleva määräraha kohdennetaan niihin kohteisiin, jotka parhaiten edistävät monimuotoisen suojelualueverkoston kehittämistä. Hyviä suojelukohteita voi tarjota METSO-ohjelmaan. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Lupa- ja valvontavirasto

Valtion aluehallinnon uudistuksessa koottiin valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon. Lupa- ja valvontavirasto vastaa osaltaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja luonnonsuojelun toteutuksesta. Lupa- ja valvontavirasto vastaa muun muassa Natura-alueiden, vanhojen luonnonsuojeluohjelmien ja kaavojen suojeluvarausten toteutuksesta, sekä uhanalaisten lajien suojelusta.

