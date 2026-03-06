Arvokkaita suo- ja metsäkohteita suojeltiin Etelä-Savossa 272 hehtaaria vuonna 2025

Etelä-Savon ELY-keskus toteutti vuonna 2025 luonnonsuojelualueita noin 272 hehtaaria. Valtiolle hankittiin luonnonsuojelutarkoituksiin 149 hehtaaria ja yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 123 hehtaaria. Näihin suojelukohteisiin liittyviä maakauppoja ja sopimuksia ELY-keskus teki 39 maanomistajan kanssa. Maanomistajille maksettuihin kauppahintoihin ja korvauksiin valtio käytti yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa.

Suojeltu pinta-ala jakautui eri ohjelmien mukaan seuraavasti: METSO-ohjelma 119 hehtaaria, Helmi-ohjelman soidensuojelu 70 hehtaaria ja vanhat luonnonsuojeluohjelmat ja Natura 2000 -verkosto 83 hehtaaria.

METSO-ohjelman 2008–2025 valtakunnallinen kokonaistavoite 96 000 hehtaaria ylittyi hieman, toteutuma oli noin 99 500 hehtaaria suojeltua metsää. Etelä-Savon osalta METSO-ohjelman toteutuma on noin 6400 hehtaaria, mikä vastasi asetettua tavoitetta.

Vapaaehtoinen metsien suojelu kiinnostaa metsänomistaja. Etelä-Savossa on vireillä runsaasti hakemuksia METSO-ohjelmaan. Nämä hakemukset siirtyvät uudelle METSO-ohjelmakaudelle.

Itä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa Helmi-ohjelman maakunnallisista toimenpiteistä ja tuloksista lisää keskiviikkona 11.3.2026.

METSO-ohjelman ja Helmi-ohjelman soidensuojelun toteutuksesta vastaa jatkossa Itä-Suomen elinvoimakeskus

Valtion aluehallinto uudistui vuoden 2026 alussa. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksista muodostettiin Itä-Suomen elinvoimakeskus. Elinvoimakeskus hoitaa alueellaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistämistehtäviä, joista tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat METSO-ohjelman ja Helmi-ohjelman soidensuojelun toteutus.

Uuden METSO-ohjelman valmistelu on tehty ja ohjelma on valtioneuvoston päätösprosessissa. METSO-ohjelmalla suojeltavien kohteiden valintaperusteet säilyvät ennallaan Etelä-Suomessa. Valtioneuvoston päätöksen odotetaan tulevan alkuvuoden aikana, minkä jälkeen voidaan aloittaa suojeluneuvottelut maanomistajien kanssa. Suojelua toteutetaan luontolaatua korostaen. Käytettävissä oleva määräraha kohdennetaan niihin kohteisiin, jotka parhaiten edistävät monimuotoisen suojelualueverkoston kehittämistä. Hyviä suojelukohteita voi tarjota METSO-ohjelmaan. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Soidensuojelu turvaa monimuotoisuutta ja edistää vesiensuojelua

Soidensuojelua toteutetaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Ohjelmassa suojellaan ensisijaisesti soidensuojelun täydennysehdotukseen (SSTE) sisältyviä kohteita, sekä yleiskaavojen ja maakuntakaavojen suojelusoita. Hyviä soidensuojelukohteita ovat ojittamattomat, luonnontilaiset suot reunametsineen.

Suot ovat vesitaloudellisia kokonaisuuksia, joten soidensuojelualueiden vieressä olevat ojitetut, ennallistamiskelpoiset suot ovat myös mahdollisia suojelukohteita. Rehevät korvet ja letot ovat uhanalaisia luontotyyppejä ja niitä toivotaan myös tarjottavan suojeluun.

Suojelusta maksettava korvaus on yksityiselle maanomistajalle verovapaata tuloa. Helmi-ohjelmassa tehtävät toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Helmi-ohjelma jatkuu vuoteen 2030 asti.

Suojelualueita tarvitaan turvaamaan luonnon monimuotoisuutta

Etelä-Savon metsät ja suot ovat vuosikymmeniä olleet tehokkaassa käytössä. Maakunnan metsien keski-ikä on noin 40 vuotta ja soista on ojitettu noin 80 %. Suojelualueiden perustaminen on paras keino turvata luontoarvoiltaan arvokkaimpien metsien ja soiden säilyminen.

Suojelualueilla turvataan luontotyyppien ja lajiston monimuotoisuutta sekä huolehditaan maiseman, kulttuuriperinnön ja virkistysmahdollisuuksien säilymisestä. Etelä-Savon maakunnan metsistä noin 40 800 hehtaaria eli 3,5 % on luonnonsuojelualueita.

Lupa- ja valvontavirasto

Valtion aluehallinnon uudistuksessa koottiin valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon. Lupa- ja valvontavirasto vastaa osaltaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja luonnonsuojelun toteutuksesta. Lupa- ja valvontavirasto vastaa muun muassa Natura-alueiden, vanhojen luonnonsuojeluohjelmien ja kaavojen suojeluvarausten toteutuksesta, sekä uhanalaisten lajien suojelusta.

