Kirjakauppaliitto kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Murhat, vaihdevuodet ja vagushermo – nämä kirjat kiinnostivat kirjakaupoissa helmikuussa
6.3.2026 10:51:14 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Kirjakauppaliitto | Tiedote
Myyntilistoilla korostuvat tällä hetkellä erityisesti rikostarinat ja hyvinvointia käsittelevät tietokirjat. Myös populaarikulttuurin ilmiöt kannustivat kirjakaupoille.
Helmikuun myydyin kirja oli Itsekkyyden aika: Miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät voimaan pahoin (WSOY 2026). Toiselle ja kolmannelle sijalle nousivat dekkarit Kuoleman hinta (Gummerus 2026) ja Hyvä Debbie (Otava 2026). Dekkareita näkyy listalla laajemminkin. Esimerkiksi Verilinja (Bazar) ja Satu Rämön Hildur-sarjan (WSOY) teokset kiinnostivat lukijoita helmikuussa.
Rikokset ja murhat kiinnostavat myös tositarinoissa. Tietokirjojen kaikki formaatit kokoavalle listalle nousivat Musta raivo 2: Kymmenen nuorten tekemää henkirikosta (Deadline Kustannus 2026), Vuosaaren palkkamurha (Tammi 2026) jaTilasin isäni palkkamurhan (Deadline Kustannus 2026).
Hyvinvointitrendejä kirjojen sivuilla
Tietokirjojen kaikki formaatit kokoavalla listalla näkyy lukuisia hyvinvointiin ja terveyteen keskittyviä kirjoja. Monia teemoja käsitellään huumorin keinoin, faktatiedoista karsimatta.
Ani Kellomäen ja Tiia Koivusalon V*tun vaihdevuodet (Otava 2025) tarjoaa vertaistukea, faktoja ja asiantuntijoiden näkemyksiä vaihdevuosista huumorilla höystettynä. Saara Henrikssonin ja Aino-Maija Leinosen Tyttö sinä olet keski-ikäinen (Into Kustannus 2026) käsittelee keski-ikää rehellisesti ja viihdyttävästi työn, rahan, terveyden, ihmissuhteiden ja unen näkökulmista.
Miia Moision Ylivastuullisten naisten valtakunta (Bazar 2026) puolestaan pureutuu tunteiden sanoittamiseen ja rajojen vetämiseen. Airikka Nurmelan Ymmärrä hermostoasi - Vagushermo polkuna kehon ja mielen rauhaan (Atena 2025) yhdistää hermostotietoa, mindfulnessia ja omakohtaisia kokemuksia.
Kirjat osana populaarikulttuurin ilmiöitä
Helmikuussa ensi-iltansa saanut Humiseva harju -elokuva näkyy myös kirjamyynnissä. Klassikkoteos nousi myydyimpien joukkoon sekä pokkari- että sähkökirjalistoilla.
”Kirja-ala ja kirjakaupat eivät toimi tyhjiössä, vaan ne heijastavat laajemmin yhteiskunnassa näkyviä ilmiöitä. Tämän osoittavat terveyden ja hyvinvoinnin teemoihin pureutuvat kirjat ja esimerkiksi Humiseva harju -elokuva, joka nostaa klassikkoteoksen vuosisadan takaa jälleen myydyimpien kirjojen joukkoon”, sanoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.
Painettujen kirjojen listoilta löytyy romantiikkaa myös tuoreiden teoksien muodossa. Teerenpeliä Katajamäen naapurissa (Karisto 2026), Lempeä ja leivonnaisia (Tammi 2026) sekä Hiekkalinnoja Jylhäsalmella (Karisto 2024) edustavat kevyempää, romanttista kirjallisuutta, jotka tarjoavat vastapainoa arjelle.
Mitä Suomi lukee -tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin kivijalka- ja verkkokaupoissa, lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin sekä Lehtipisteen ja markettien myyntiin.
Tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto ja niistä viestitään Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Mitä Suomi lukee -sivulla.
Tutustu kaikkiin tilastoihin ja kirjalistoihin! www.mitasuomilukee.fi
Lisätietoa
Laura Karlsson
Toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto ry
050 571 5511
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura KarlssonToimitusjohtajaPuh:+358 50 571 5511laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista. www.kirjakauppaliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kirjakauppaliitto
Itsensä kehittämistä, dekkareita ja kurkistuksia arkeen – näitä Suomi luki tammikuussa6.2.2026 09:44:00 EET | Tiedote
Kale Puontin kahdeksas Pasilan Myrkky -dekkari Mikke (Bazar 2026) kiilasi Suomen luetuimmaksi kirjaksi tammikuussa. Toiselle sijalle ylsi Liisa Keltikangas-Järvisen Itsekkyyden aika (WSOY 2026) ja kolmannelle Satu Rämön Tinna (WSOY, 2025). Kuudennelle sijalle nousi lasten ja nuorten kirjallisuuden genrestä Toimistopojat - Kaaos lomareissulla (Otava 2025).
Kirjamyynti pysyi viime vuoden tasolla – painetun tietokirjallisuuden myynti kasvoi29.1.2026 12:45:00 EET | Tiedote
Kirjakauppaliitto ja Suomen Kustannusyhdistys ovat julkistaneet vuoden 2025 kirjamyynnin pikatilastot. Kokonaisuutena kirjamyynti pysyi edellisvuoden tasolla, mutta eri formaattien ja kirjallisuuslajien välillä näkyy merkittäviä eroja.
Finlandia-voittaja painetun kaunokirjallisuuden myydyin teos joulukuussa13.1.2026 09:13:00 EET | Tiedote
Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja, Monika Fagerholmin teos Eristystila / Kapinoivia naisia (Teos 2025) oli painetun kotimaisen listan kärjessä. Kirjojen joulukuun myyntilistoilla näkyi myös muita Finlandia-voittajia ja -ehdokkaita sekä dekkareita.
Marraskuun kirjalistoilla joululahjahittejä8.12.2025 10:54:57 EET | Tiedote
Satu Rämön Tinna (WSOY 2025), Sanna Marinin Toivo on tekoja (Gummerus 2025) ja Sauli Niinistön Kaikki tiet turvaan (WSOY 2025) olivat marraskuun kirjamyynnin kolmen kärki. Listoille nousi myös useampi Finlandia-ehdokas sekä jouluteemaisia kirjoja.
Suomen luetuimmat kirjat lokakuussa – katso, mihin kirjoihin suomalaiset tarttuvat11.11.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Tunnetut henkilöt sekä jännityskirjallisuus vetivät kirjamarkkinaa lokakuussa. Suomen myydyimmät teokset olivat Satu Rämön Tinna (WSOY 2025), Christian Rönnbackan Armoton (Bazar 2025) sekä Jare Henrik Tiihosen ja Oskari Saaren JHT – Missio vai mielenrauha (WSOY 2025).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme