Murhat, vaihdevuodet ja vagushermo – nämä kirjat kiinnostivat kirjakaupoissa helmikuussa

Helmikuun myydyin kirja oli Itsekkyyden aika: Miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät voimaan pahoin (WSOY 2026). Toiselle ja kolmannelle sijalle nousivat dekkarit Kuoleman hinta (Gummerus 2026) ja Hyvä Debbie (Otava 2026). Dekkareita näkyy listalla laajemminkin. Esimerkiksi Verilinja (Bazar) ja Satu Rämön Hildur-sarjan (WSOY) teokset kiinnostivat lukijoita helmikuussa.

Rikokset ja murhat kiinnostavat myös tositarinoissa. Tietokirjojen kaikki formaatit kokoavalle listalle nousivat Musta raivo 2: Kymmenen nuorten tekemää henkirikosta (Deadline Kustannus 2026), Vuosaaren palkkamurha (Tammi 2026) jaTilasin isäni palkkamurhan (Deadline Kustannus 2026).

Hyvinvointitrendejä kirjojen sivuilla

Tietokirjojen kaikki formaatit kokoavalla listalla näkyy lukuisia hyvinvointiin ja terveyteen keskittyviä kirjoja. Monia teemoja käsitellään huumorin keinoin, faktatiedoista karsimatta.

Ani Kellomäen ja Tiia Koivusalon V*tun vaihdevuodet (Otava 2025) tarjoaa vertaistukea, faktoja ja asiantuntijoiden näkemyksiä vaihdevuosista huumorilla höystettynä. Saara Henrikssonin ja Aino-Maija Leinosen Tyttö sinä olet keski-ikäinen (Into Kustannus 2026) käsittelee keski-ikää rehellisesti ja viihdyttävästi työn, rahan, terveyden, ihmissuhteiden ja unen näkökulmista.

Miia Moision Ylivastuullisten naisten valtakunta (Bazar 2026) puolestaan pureutuu tunteiden sanoittamiseen ja rajojen vetämiseen. Airikka Nurmelan Ymmärrä hermostoasi - Vagushermo polkuna kehon ja mielen rauhaan (Atena 2025) yhdistää hermostotietoa, mindfulnessia ja omakohtaisia kokemuksia.

Kirjat osana populaarikulttuurin ilmiöitä

Helmikuussa ensi-iltansa saanut Humiseva harju -elokuva näkyy myös kirjamyynnissä. Klassikkoteos nousi myydyimpien joukkoon sekä pokkari- että sähkökirjalistoilla.

”Kirja-ala ja kirjakaupat eivät toimi tyhjiössä, vaan ne heijastavat laajemmin yhteiskunnassa näkyviä ilmiöitä. Tämän osoittavat terveyden ja hyvinvoinnin teemoihin pureutuvat kirjat ja esimerkiksi Humiseva harju -elokuva, joka nostaa klassikkoteoksen vuosisadan takaa jälleen myydyimpien kirjojen joukkoon”, sanoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Painettujen kirjojen listoilta löytyy romantiikkaa myös tuoreiden teoksien muodossa. Teerenpeliä Katajamäen naapurissa (Karisto 2026), Lempeä ja leivonnaisia (Tammi 2026) sekä Hiekkalinnoja Jylhäsalmella (Karisto 2024) edustavat kevyempää, romanttista kirjallisuutta, jotka tarjoavat vastapainoa arjelle.

Mitä Suomi lukee -tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin kivijalka- ja verkkokaupoissa, lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin sekä Lehtipisteen ja markettien myyntiin.

Tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto ja niistä viestitään Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Mitä Suomi lukee -sivulla.

Tutustu kaikkiin tilastoihin ja kirjalistoihin! www.mitasuomilukee.fi

Lisätietoa

Laura Karlsson

Toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto ry

050 571 5511

laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi

Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista.