Suomenlinnan hoitokunta osaksi Museovirastoa 1.1.2026 alkaen

6.3.2026 10:56:31 EET | Museovirasto | Tiedote

Museoviraston toimialue kulttuuriperinnöstä vastaavana virastona on laajentunut entisestään, kun aiemmin itsenäisenä virastona toiminut Suomenlinnan hoitokunta yhdistyi Museovirastoon vuoden 2026 alusta. Uusi virasto jatkaa Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan tehtäviä. Yhdistyminen ei aiheuttanut muutoksia virastokokonaisuuden palveluihin tai henkilöstön määrään.

Suomenlinnan hoitokunta vastaa jatkossa keskeisistä tehtävistään Museoviraston osastona. Tehtäviin kuuluvat mm. linnoituksen, rakennusten ja maiseman restaurointi ja ylläpito, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen sekä Suomenlinnan maailmanperintökohteen hallinnointi. Suomenlinnan hoitokunta, kuvaaja Suomen ilmakuva Oy
Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan fuusio oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -uudistushanketta, jossa hallinnonalan 11 virastoa yhdistyivät viideksi. 

Virasto jatkaa kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön suojelun asiantuntijaviranomaisena vastaten kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennusperinnön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja museolaitoksen kanssa. Museovirasto hoitaa, kartuttaa ja tuottaa saataville kansallisia arkeologisia kokoelmia, kuvakokoelmia, mittavaa erikoiskirjastoa sekä valtakunnallista kulttuuriympäristötiedon arkistoa ja laajoja tietovarantoja. Virasto tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti, jakaa museo- ja kulttuuriperintöalan valtionavustuksia sekä vastaa nimettyjen alan kansainvälisten sopimusten toimeenpanosta Suomessa. 

Museovirastossa on Suomen kansallismuseo, jonka vastuulla on laajat kulttuurihistorian esinekokoelmat sekä kymmenen museokohdetta eri puolilla Suomea, mm. Seurasaaresta, Hvitträskistä, Suomen Merimuseosta, Hämeen linnasta ja Olavinlinnasta.   

Fuusiossa Suomenlinnan hoitokunnan tehtävät siirtyivät Museovirastoon muuttumattomina ja yhteistyö alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa jatkuu tiiviinä. Suomenlinnan hoitokunta vastaa jatkossa keskeisistä tehtävistään Museoviraston osastona. Tehtäviin kuuluvat mm. linnoituksen, rakennusten ja maiseman restaurointi ja ylläpito, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen sekä Suomenlinnan maailmanperintökohteen hallinnointi. Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde, minkä mukaisesti osasto vastaa kokonaisuuden esittelystä yleisöille sekä kantaa vastuuta monumentin ja siihen liittyvien historiallisten ja rakennushistoriallisten arvojen säilyttämisestä. 

Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan fuusio vahvistaa entisestään Museoviraston asemaa keskeisenä kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena, erityisesti rakennussuojelun, restauroinnin käytäntöjen ja menetelmien sekä kestävän korjaamisen alueilla. Museovirasto palaa kiinteistönhaltijavirastoksi Suomenlinnan alueen osalta. Viraston ylläpitämät matkailukohteet, Suomenlinna ja Suomen kansallismuseon kohteet tulevat tavoittamaan vuosittain yhteensä noin kaksi miljoonaa kävijää. Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalon jäätyä eläkkeelle uutena pääjohtajan on aloittanut 1.3.2026 Kimmo Levä

Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.

Ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettiin yhteensä 420 000 euroa. Avustuksen saaneissa hankkeissa muun muassa kehitetään museoalan yhteisiä toimintamalleja, vastataan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan vapaaehtoistoimintaa museoissa. Lisäksi esille nousivat digitaaliset yleisöpalvelut, nuorten ja yhteisöjen osallistaminen sekä kulttuuriympäristötiedon jakaminen.

