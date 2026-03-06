Suomenlinnan hoitokunta osaksi Museovirastoa 1.1.2026 alkaen
6.3.2026 10:56:31 EET | Museovirasto | Tiedote
Museoviraston toimialue kulttuuriperinnöstä vastaavana virastona on laajentunut entisestään, kun aiemmin itsenäisenä virastona toiminut Suomenlinnan hoitokunta yhdistyi Museovirastoon vuoden 2026 alusta. Uusi virasto jatkaa Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan tehtäviä. Yhdistyminen ei aiheuttanut muutoksia virastokokonaisuuden palveluihin tai henkilöstön määrään.
Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan fuusio oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -uudistushanketta, jossa hallinnonalan 11 virastoa yhdistyivät viideksi.
Virasto jatkaa kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön suojelun asiantuntijaviranomaisena vastaten kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennusperinnön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja museolaitoksen kanssa. Museovirasto hoitaa, kartuttaa ja tuottaa saataville kansallisia arkeologisia kokoelmia, kuvakokoelmia, mittavaa erikoiskirjastoa sekä valtakunnallista kulttuuriympäristötiedon arkistoa ja laajoja tietovarantoja. Virasto tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti, jakaa museo- ja kulttuuriperintöalan valtionavustuksia sekä vastaa nimettyjen alan kansainvälisten sopimusten toimeenpanosta Suomessa.
Museovirastossa on Suomen kansallismuseo, jonka vastuulla on laajat kulttuurihistorian esinekokoelmat sekä kymmenen museokohdetta eri puolilla Suomea, mm. Seurasaaresta, Hvitträskistä, Suomen Merimuseosta, Hämeen linnasta ja Olavinlinnasta.
Fuusiossa Suomenlinnan hoitokunnan tehtävät siirtyivät Museovirastoon muuttumattomina ja yhteistyö alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa jatkuu tiiviinä. Suomenlinnan hoitokunta vastaa jatkossa keskeisistä tehtävistään Museoviraston osastona. Tehtäviin kuuluvat mm. linnoituksen, rakennusten ja maiseman restaurointi ja ylläpito, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen sekä Suomenlinnan maailmanperintökohteen hallinnointi. Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde, minkä mukaisesti osasto vastaa kokonaisuuden esittelystä yleisöille sekä kantaa vastuuta monumentin ja siihen liittyvien historiallisten ja rakennushistoriallisten arvojen säilyttämisestä.
Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan fuusio vahvistaa entisestään Museoviraston asemaa keskeisenä kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena, erityisesti rakennussuojelun, restauroinnin käytäntöjen ja menetelmien sekä kestävän korjaamisen alueilla. Museovirasto palaa kiinteistönhaltijavirastoksi Suomenlinnan alueen osalta. Viraston ylläpitämät matkailukohteet, Suomenlinna ja Suomen kansallismuseon kohteet tulevat tavoittamaan vuosittain yhteensä noin kaksi miljoonaa kävijää. Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalon jäätyä eläkkeelle uutena pääjohtajan on aloittanut 1.3.2026 Kimmo Levä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi Kukkamäkimarkkinointi- ja viestintäjohtajaPuh:0295 33 6181paivi.kukkamaki@kansallismuseo.fi
Kuvat
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Lue lisää julkaisijalta Museovirasto
Museovirasto jakoi valtionavustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille6.3.2026 09:48:08 EET | Tiedote
Ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettiin yhteensä 420 000 euroa. Avustuksen saaneissa hankkeissa muun muassa kehitetään museoalan yhteisiä toimintamalleja, vastataan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan vapaaehtoistoimintaa museoissa. Lisäksi esille nousivat digitaaliset yleisöpalvelut, nuorten ja yhteisöjen osallistaminen sekä kulttuuriympäristötiedon jakaminen.
Varkauden teolliselle perinnölle myönnettiin Euroopan kulttuuriperintötunnus25.2.2026 13:43:36 EET | Tiedote
Euroopan komissio on myöntänyt Varkauden teolliselle perinnölle Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kokouksessaan 24.2.2026 yhdessä 12 muun eurooppalaisen kohteen kanssa. Varkauden kaupungin hakema kohde tuo esiin teollistumisen historiaa itäisessä Suomessa työväenliikkeen noususta kansalaisyhteiskunnan muotoutumiseen lähes 300 vuoden ajalta. Museovirasto koordinoi tunnuksen käyttöä sekä hakuprosessia yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa.
Museovirasto avasi avustushaun kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin – hae 24.3.2026 klo 15 mennessä10.2.2026 12:53:31 EET | Tiedote
Museovirasto avasi 10.2.2026 avustushaun kuvataiteilijoiden vuosien 2026–2027 näyttelypalkkioiden kattamiseen. Ammatillisten museoiden lisäksi myös eräät muut näyttelynjärjestäjät voivat hakea avustusta näyttelypalkkioiden maksamiseen ammattikuvataiteilijalle. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 24.3.2026 klo 15 mennessä.
Museovirasto jakoi 329 000 euroa toiminta-avustuksina kulttuuriperintöalan toimijoille6.2.2026 11:49:29 EET | Tiedote
Vuoden 2026 toimintaan jaettiin yhteensä 329 000 euroa 15 eri toimijalle. Avustuksen saajat edistävät kukin omalla alallaan kulttuuriperinnön tuntemusta, saavutettavuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Museovuosi 2025 oli jälleen menestys – kävijämäärät pysyivät huippulukemissa4.2.2026 12:30:32 EET | Tiedote
Museoviraston keräämien alustavien tietojen mukaan vuonna 2025 ammatillisesti hoidetuissa museoissa vierailtiin yhteensä 8 595 422 kertaa. Käyntiluvut kasvoivat hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Viime vuosina museoiden käyntiluvut ovat olleet huippulukemissa, ja museoiden suosio jatkuu vahvana.
