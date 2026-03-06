SDP:n Saku Nikkanen: Liikuntapalvelujen erilainen verokohtelu ei ole yhdenvertaista

Viime kuukausina Verohallinto on muuttanut tulkintaansa koskien avantouinnin arvonlisäverotusta. Useille alan toimijoille viimeaikoina tehdyissä verotarkastuksissa on katsottu, että avantouinti erityisesti silloin, kun se tapahtuu saunomisen yhteydessä, ei ole liikuntaa.

– Näin tiettyihin liikuntapalveluihin tulee soveltaa yleistä 25,5 prosentin arvonlisäverokantaa aiemmin käytetyn alennetun 13,5 prosentin sijaan. Tätä tulkintaa on sovellettu useisiin yrityksiin, vaikka alan vakiintunut käytäntö on ollut käyttää alempaa verokantaa ja Verohallinto on aiemmin hyväksynyt tämän linjan, kertoo Nikkanen.

– Yritysten mukaan verokannan nousu merkitsee esimerkiksi yhdestä myydystä uimalipusta noin euron pienempää tuottoa, mikä on pienille liikunta- ja hyvinvointialan toimijoille merkittävä taloudellinen heikennys. Samalla verokohtelu muodostuu epäjohdonmukaiseksi, sillä monet muut kevyen fyysisen aktiivisuuden muodot, kuten uimahallit ja kylpylät ovat alennetun verokannan piirissä, arvioi Saku Nikkanen.

Muidenkin liikuntapalveluiden alv-verotuksessa on tulkinnanvaraisuutta. Suosittu personal trainer tai suomennettuna henkilökohtainen kunto-ohjaus on usein liikuntapalveluiden alv-kohtelun harmaata aluetta. Jos kyseessä oleva ohjaus on hyvin yksilöllistä valmennusta kuten suunnitelmien tekoa tai tekniikkaopetusta ilman, että ohjaaja varsinaisesti tarjoaa mahdollisuuden liikkua kuntosalilaitteessa, verottaja tulkitsee sen yleisen 25,5 % verokannan mukaiseksi palveluksi, vaikka varsinainen liikuntakerta personal trainerin ohjauksessa olisi taas alennetun 13,5 % alv-kannan mukaista liikuntaa.

– Avantouinti ja avovesiuinti ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan ja muodostuneet osaksi monien suomalaisten hyvinvointia ja omaehtoista liikkumista. Verohallinnon tulkinnanmuutos nostaa esiin kysymyksen siitä, missä määrin hallinnon uudenlainen verotuksellinen linja vastaa hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteita. Yrityskentän arvioiden mukaan muutos saattaa vähentää liikkumista ja kasvattaa pidemmällä aikavälillä terveydenhuollon kustannuksia.

– Miten hallitus varmistaa, ettei Verohallinnon liikuntapalveluiden tulkinnanvarainen arvonlisäverokohtelu heikennä hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteita lisätä arkiliikuntaa, matalan kynnyksen liikkumista ja vahvistaa kansalaisten hyvinvointia? kysyy Saku Nikkanen