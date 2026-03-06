SDP:n Saku Nikkanen: Liikuntapalvelujen erilainen verokohtelu ei ole yhdenvertaista
6.3.2026 11:10:30 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Verotuksellisesti liikuntapalvelun ostossa sovelletaan alennettua arvonlisäkantaa. Asiaan kuitenkin liittyy Verohallinnon tulkintaa siitä, mikä katsotaan liikuntapalveluksi ja mikä taas ei. Liikuntapalveluita tuottaville yrityksille tämä tulkinnanvaraisuus on saattanut tulla verotarkastuksen yhteydessä esiin tulevana yllätyksenä. Hallituksen tulisikin nyt välittömästi muuttaa tilannetta lainsäädännöllisesti niin, että verottajan nykyiset alv-kantojen verotulkinnat olisivat linjassa liikuntapalvelujen yhdenvertaisen kohtelun kanssa.
Viime kuukausina Verohallinto on muuttanut tulkintaansa koskien avantouinnin arvonlisäverotusta. Useille alan toimijoille viimeaikoina tehdyissä verotarkastuksissa on katsottu, että avantouinti erityisesti silloin, kun se tapahtuu saunomisen yhteydessä, ei ole liikuntaa.
– Näin tiettyihin liikuntapalveluihin tulee soveltaa yleistä 25,5 prosentin arvonlisäverokantaa aiemmin käytetyn alennetun 13,5 prosentin sijaan. Tätä tulkintaa on sovellettu useisiin yrityksiin, vaikka alan vakiintunut käytäntö on ollut käyttää alempaa verokantaa ja Verohallinto on aiemmin hyväksynyt tämän linjan, kertoo Nikkanen.
– Yritysten mukaan verokannan nousu merkitsee esimerkiksi yhdestä myydystä uimalipusta noin euron pienempää tuottoa, mikä on pienille liikunta- ja hyvinvointialan toimijoille merkittävä taloudellinen heikennys. Samalla verokohtelu muodostuu epäjohdonmukaiseksi, sillä monet muut kevyen fyysisen aktiivisuuden muodot, kuten uimahallit ja kylpylät ovat alennetun verokannan piirissä, arvioi Saku Nikkanen.
Muidenkin liikuntapalveluiden alv-verotuksessa on tulkinnanvaraisuutta. Suosittu personal trainer tai suomennettuna henkilökohtainen kunto-ohjaus on usein liikuntapalveluiden alv-kohtelun harmaata aluetta. Jos kyseessä oleva ohjaus on hyvin yksilöllistä valmennusta kuten suunnitelmien tekoa tai tekniikkaopetusta ilman, että ohjaaja varsinaisesti tarjoaa mahdollisuuden liikkua kuntosalilaitteessa, verottaja tulkitsee sen yleisen 25,5 % verokannan mukaiseksi palveluksi, vaikka varsinainen liikuntakerta personal trainerin ohjauksessa olisi taas alennetun 13,5 % alv-kannan mukaista liikuntaa.
– Avantouinti ja avovesiuinti ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan ja muodostuneet osaksi monien suomalaisten hyvinvointia ja omaehtoista liikkumista. Verohallinnon tulkinnanmuutos nostaa esiin kysymyksen siitä, missä määrin hallinnon uudenlainen verotuksellinen linja vastaa hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteita. Yrityskentän arvioiden mukaan muutos saattaa vähentää liikkumista ja kasvattaa pidemmällä aikavälillä terveydenhuollon kustannuksia.
– Miten hallitus varmistaa, ettei Verohallinnon liikuntapalveluiden tulkinnanvarainen arvonlisäverokohtelu heikennä hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteita lisätä arkiliikuntaa, matalan kynnyksen liikkumista ja vahvistaa kansalaisten hyvinvointia? kysyy Saku Nikkanen
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Werning: Hallitus ajanut Tullin tilanteeseen, jossa itärajan henkilöstöä uhkaa lomauttaminen6.3.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Tulli uutisoi eilen aloittavansa neuvottelut itärajan henkilöstön lomautuksista. Kaakon kansanedustajan Paula Werningin (sd) mukaan tilanne olisi ollut ennalta ehkäistävissä.
Johan Kvarnström (SDP): Regeringens kärnvapenpolitik är ansvarslös5.3.2026 18:57:53 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) är starkt kritisk till regeringens förslag att slopa lagens förbud mot kärnvapen på finskt territorium. Han beskriver den stora nyheten som ett sorgligt kapitel i Finlands säkerhetspolitiska historia. Sättet processen skett på kallar han skamlig.
SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen ydinasepolitiikka on vastuutonta5.3.2026 18:49:13 EET | Tiedote
Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) suhtautuu erittäin kriittisesti hallituksen esitykseen poistaa laissa oleva kielto ydinaseiden sijoittamisesta Suomen alueelle. Hän kuvaa asiaa surulliseksi luvuksi Suomen turvallisuuspoliittisessa historiassa. Tapaa, jolla prosessi on viety eteenpäin, hän pitää häpeällisenä.
SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallituksen velkatavoite on karannut tavoittamattomiin5.3.2026 17:09:34 EET | Tiedote
Suurista vaalipuheista huolimatta Orpon hallituksen velkatavoite on jo karannut tavoittamattomiin. Euroopan surkein työllisyydenhoito sekä suurituloisten ja suuryritysten veronkevennykset romuttavat julkisen talouden pohjan ja nyt surulliset tulokset ovat kaikkien nähtävillä, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen kansanedustaja Lauri Lyly (sd).
SDP:n Paula Werning: Pääministerin sote-Suomi on kaukana ihmisten arjesta5.3.2026 13:52:40 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning arvostelee pääministeri Petteri Orpon puheita eduskunnalle antamassaan tiedonannossa sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta. Werningin mukaan pääministerin kuva soten tilanteesta ei vastaa monen suomalaisen arkea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme