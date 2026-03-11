Luomukorvaus nousi vuoden alussa – uusia sitoumuksia voi hakea tänä vuonna
11.3.2026 10:07:41 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Luonnonmukaisen tuotannon korvautasoja korotettiin noin 15 prosenttia vuoden 2026 alussa. Uusia luomusitoumuksia ja lisäaloja haetaan peltotukihaun yhteydessä, joka päättyy tänä vuonna totuttua aiemmin 9.6.2026.
Luonnonmukaisen tuotannon korvaustasot 1.1.2026 lähtien ovat:
- kotieläintuotanto 150 €/ha
- peltokasvit 184 €/ha
- avomaanvihannekset 679 €/ha
Tukitasojen korotus on osa EU:n maatalouspolitiikan Suomen CAP-suunnitelman muutosta. Sillä tavoitellaan parempia edellytyksiä luomutuotannolle ja lisäystä tuotannon määrään Suomessa.
– Luomutuotanto tarjoaa vaihtoehdon viljelyn monipuolistamiselle. Korotetut tukitasot toivottavasti mahdollistavat luomuun siirtymisen tai luomualan lisäämisen aiempaa useammalle tilalle, kertoo ympäristöasiantuntija Marika Arrajoki-Alanen Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Uusia luomusitoumuksia ja lisäaloja voi hakea peltotukihaun yhteydessä, joka päättyy tänä vuonna totuttua aiemmin 9.6.2026.
Kanta-Häme ja Pirkanmaa muodostavat vahvan luomualueen
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnat kuuluvat 1.1.2026 alkaen Sisä-Suomen elinvoimakeskusalueeseen, joka on yksi Suomen merkittävimmistä luomutuotannon keskittymistä.
Sisä-Suomen alueella alkutuotannossa on yhteensä 570 luomutoimijaa. Vuonna 2025 luomuvalvonnan piirissä yli 41 000 hehtaaria peltoalaa. Tästä 30 600 hehtaaria on Pirkanmaalla ja 10 580 hehtaaria Kanta-Hämeessä.
– Vaikka tilamäärä on viime vuosina vähentynyt, luomualan määrä on alueella pysynyt vakaana. Pirkanmaalla luomuviljeltyä alaa on noin 18 % maakunnan kokonaispeltoalasta, kun koko maan keskiarvo on 14 %. Kanta-Hämeessä luomualan osuus on noin 9,6 %, Marika Arrajoki-Alanen kertoo.
Suomen CAP-suunnitelman kansallisena tavoitteena on, että 20 % viljelyalasta olisi luomutuotannossa vuonna 2027. Koko maassa luomuviljeltyä peltoalaa oli vuonna 2025 noin 309 000 hehtaaria (14 %).
Lisätietoja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marika Arrajoki-AlanenYmpäristöasiantuntijaSisä-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 036 040marika.arrajoki-alanen@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
