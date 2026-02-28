Yrittäjägallup: Verotuksen taso vähentää kasvuhaluja – Nato-jäsenyys lisää investointihaluja
7.3.2026 09:45:00 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Peräti 66 prosenttia pk-yrityksistä arvioi, että verotuksen taso vähentää niiden kasvuhaluja, selviää tuoreesta Yrittäjägallupista. Talouden näkymät (52 %) ja julkinen velka (44 %) seuraavat perässä. Myös presidentti Donald Trumpin politiikka (42 %) nähdään merkittävänä kasvua heikentävänä tekijänä. Nato-jäsenyys puolestaan kasvattaa investointihaluja.
Kireä verotus on suurin pk-yritysten kasvu- ja investointihalukkuutta heikentävä tekijä. Verotuksen negatiivinen vaikutus korostuu erityisesti pienissä työnantajayrityksissä.
”Verotus on omissa käsissämme. Myös seuraavan hallituksen pitää sopeuttaa taloutta pääasiassa leikkaamalla menoja eikä kiristämällä veroja”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä toteaa.
”Erityisesti tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka pidentävät työaikaa, tehostavat eläkejärjestelmää ja laskevat sivukuluja”, Pentikäinen lisää.
Trumpin politiikka tuntuu kaupan alalla
Toimialoista verotus painaa eniten kaupan ja rakentamisen yrityksiä. Kaupassa myös talouden näkymät ja Trumpin politiikka nousevat korkeiksi kasvua vähentäviksi tekijöiksi. Asiantuntijapalveluissa kasvua jarruttavia tekijöitä on vähiten.
”Nato-jäsenyys on yhä investointeja houkutteleva tekijä, mutta senkin myönteinen merkitys on hieman sulanut. Tästä on kiittäminen erityisesti presidentti Donald Trumpia, jonka arvaamaton politiikka hirvittää monia yrittäjiä”, Pentikäinen sanoo.
Vaikka talouden näkymät vähentävät kasvuhaluja, ne ovat samalla myös suurin kasvua lisäävä tekijä. Joka kuudes pk-yritys (16 %) arvioi, että talouden näkymät lisäävät kasvuintoa. Rahoitus (11 %) ja työvoiman saatavuus (9 %) seuraavat listalla.
Kaikkien listattujen tekijöiden saldoluvut ovat kuitenkin selvästi negatiivisia. Verotuksen tason saldoluku on ylivoimaisesti heikoin, -63. Saldoluvut lasketaan 'lisää kasvuhaluja' ja 'vähentää kasvuhaluja' vastanneiden osuuksien välisenä erotuksena.
Kasvuhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä kysyttiin Yrittäjägallupissa nyt ensimmäistä kertaa.
Investointihalukkuus: verotus jarruttaa myös investointeja
Myös investointihalukkuuden puolella verotuksen taso on suurin jarru. Pk-yrityksistä 65 prosenttia arvioi, että verotus vähentää investointihaluja. Talouden näkymät (60 %), työvoiman hinta (56 %) ja viranomaisten toiminta (53 %) seuraavat listalla.
Listatuista tekijöistä vain Nato-jäsenyys saa positiivisen saldoluvun (+18). Vielä elokuussa 2024 positiivisia saldolukuja saivat myös energian saatavuus, infrastruktuuri ja työvoiman laatu, mutta nyt niiden vaikutus on kääntynyt negatiiviseksi.
Ay-liikkeen toiminta ei ole enää aiempaan tapaan suurin investointijarru.
”Uudella työrauhasäätelyllä on tässä merkittävä rooli”, Pentikäinen arvioi.
Investointihalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä on kysytty Yrittäjägallupissa useita kertoja myös aiemmin.
Gallupiin vastasi 1 185 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin lisää tästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Pk-yritysten taloustilanne notkahti alkuvuonna – näkymät varovaisesti paranemassa28.2.2026 06:55:00 EET | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne heikkeni alkuvuonna, kertoo tuore Yrittäjägallup. Pienimmät yritykset ovat ahtaimmalla, sillä yksinyrittäjät ja alle viiden hengen yritykset kokevat tilanteensa selvästi muita heikommaksi. - Alkuvuosi on ollut monelle yrittäjälle vaikea, kun epävarmuus jatkuu eikä talouden käänteestä ole ollut selkeitä merkkejä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. Yritysten näkymät ovat nyt kuitenkin hieman valoisampaan päin.
Yrittäjägallup: Trumpin politiikka vaikuttaa laajalti ja kielteisesti yrityksiin23.2.2026 12:45:00 EET | Tiedote
Presidentti Donald Trumpin politiikalla on selviä vaikutuksia suomalaisiin pk-yrityksiin, osoittaa Yrittäjägallup. Joka toinen pk-yritys arvioi, että Trumpin toimilla on vaikutusta omaan liiketoimintaan. Neljä prosenttia yrityksistä kokee vaikutukset suuriksi, 20 prosenttia jonkin verran ja 26 prosenttia vähäisiksi. Sen sijaan 45 prosenttia arvioi, ettei vaikutuksia ole.
Yrittäjägallup: Yrittäjien tyytyväisyys hallitukseen notkahtanut16.2.2026 14:45:00 EET | Tiedote
Yrittäjien tyytyväisyys hallituksen toimintaan on laskenut selvästi viimeisen puolen vuoden aikana, osoittaa Yrittäjägallup. Yrittäjät ovat silti edelleen selvästi tyytyväisempiä hallitukseen kuin oppositioon. Molempien arviot ovat nyt vaalikauden heikoimmissa lukemissa. Kokoomus on edelleen kirkkaasti yrittäjien ykköspuolue.
Pk-yritysbarometri: Rahoituksen saatavuus huonontunut, maksuvaikeudet vähentyneet ja tekoälyn käyttö kasvanut13.2.2026 09:17:43 EET | Tiedote
Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat melkein ennallaan viime syksyyn verrattuna ja ovat nyt samalla tasolla kuin vuosi sitten. Yritysten näkymiä synkentävät Yhdysvaltojen asettamat tullit, kiristyneet kansainväliset suhteet sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen. Tilanne on erityisen vaikea rakentamisen ja kaupan aloilla. Pk-yritysten maksuvaikeudet ovat kuitenkin selvästi vähentyneet.
Yrittäjiltä tukea krääsätalousaloitteelle – Myös Postin asema arvioitava12.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomen Yrittäjät antaa tukea kansalaisaloitteelle Krääsätalous kuriin – suomalaisyritysten ja kuluttajien oikeuksien puolesta, jota eduskunnan talousvaliokunta käsittelee huomenna perjantaina. – Kannatamme aloitteen perusajatusta siitä, että Suomen ja EU:n sisämarkkinoilla on varmistettava reilut ja tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille toimijoille. On tärkeää, että suomalaiset yritykset eivät joudu epäreiluun asemaan halpaverkkokauppojen kanssa, jotka eivät noudata samoja sääntöjä, asiantuntija Sanna Lempiäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme