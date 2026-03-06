Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksen toimeenpano toteutetaan palveluiden jatkuvuus turvaten 5.3.2026 14:52:18 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston joulukuussa tekemän sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkopäätöksen toimeenpano ja päätöksen mukaiset muutokset etenevät ja näkyvät vaiheittain pääosin tämän vuoden aikana. Keski-Suomen hyvinvointialue kertoo palveluihin liittyvistä muutoksista tarkemmin asiakkaille ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Asiakkaiden ei tarvitse itse tehdä mitään toimenpiteitä.