Puun hinnat ovat eriytyneet Itämeren alueella – raakapuun vienti voisi parantaa metsänomistajien asemaa

Suomen hintakehitys poikkeaa selvästi muusta Itämeren alueesta, vaikka metsäteollisuuden vientimahdollisuudet ovat pitkälti samankaltaiset. Suomessa hintojen laskua on selitetty alkuvuonna myrskyillä, mutta niiden vaikutukset ovat jääneet kokonaisuutena rajallisiksi. Rannikkoalueiden myrskytuhot voisivat Karttusen mukaan pikemminkin avata mahdollisuuksia raakapuun viennille esimerkiksi Viroon ja Saksaan.

Taustalla vaikuttavat muun muassa alueelliset erot puun kysynnässä ja tarjonnassa sekä Ukrainan sodan seurauksena päättynyt puun tuonti Venäjältä. Kun puun hankintaa lisättiin Baltian maista, puusta maksettiin hetkellisesti selvästi korkeampaa hintaa kuin suomalaisille metsänomistajille. Nyt kotimaan puun kysyntä on hieman piristymässä, mutta hinnat ovat olleet selvästi alhaisemmalla tasolla kuin lähialueilla. Esimerkiksi Virossa puun hinta on voinut olla puutavaralajin mukaan 10–70 euroa enemmän kuutiolta, selviää MTK:n koostamista Itämeren alueen puumarkkinatilastoista.

”Hintatasoero Suomen ja muiden Itämeren maiden välillä on ollut merkittävä erityisesti tukkipuussa. Esimerkiksi mäntytukin vertailukelpoinen hinta on ollut korkeampi Virossa ja koivutukista on maksettu maassa jopa kymmeniä euroja kuutiolta enemmän kuin Suomessa. Saksassa kuusitukin hinta on ylittänyt selvästi Suomen tason. Kun rahtikustannukset Itämerellä ovat maltilliset, raakapuun vienti voisi parantaa metsänomistajien neuvotteluasemaa ja lisätä kilpailua puumarkkinoilla”, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen arvioi.

MTK korostaa ajantasaisen kansainvälisen markkinatiedon ja toimivien puukaupan vaihtoehtojen merkitystä. Ilman kilpailua ja metsänomistajalähtöistä edunvalvontaa Suomi uhkaa jäädä pysyvästi muuta Itämeren aluetta heikompaan asemaan raaka-ainemarkkinoilla.

