UTAK: Valtion omaisuutta myytävä miljardeilla, jos finanssipolitiikan sääntöihin ei saada helpotuksia
6.3.2026 12:19:14 EET | Uuden talousajattelun keskus UTAK ry | Tiedote
Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa sekä SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà vaativat uudessa Talous & Yhteiskunta -lehdessä ilmestyneessä artikkelissaan muutoksia Suomen talouspolitiikkaa ohjaavaan säännöstöön.
Sekä EU:n finanssipolitiikan säännöt että kotimainen velkajarrulainsäädäntö perustuvat julkisen bruttovelan tason ja kehityksen tarkasteluun. Tosiasiassa kuitenkin nettovelka antaa paremman kuvan velkakestävyydestä, Lauri Holappa toteaa.
Bruttovelalla mitattuna Suomi kuuluu jo EU:n seitsemän velkaantuneimman valtion joukkoon. Sen sijaan nettovelkaa tarkasteltaessa Suomi on edelleen eräs vähiten velkaantuneista jäsenvaltioista, vaikka työeläkeyhtiöiden varallisuus jätettäisiin tarkastelun ulkopuolelle.
- Monella EU:n jäsenvaltiolla on hyvin vähäistä rahoitusvarallisuutta. Nettovelalla mitattuna muun muassa Saksa on Suomea selvästi velkaantuneempi. Vaikka työeläkeyhtiöt jätettäisiin huomiotta, on nettovelka-asteemme vain hiukan reilussa 40 prosentissa, Holappa jatkaa.
Rahoitusvarallisuuden sivuuttaminen velkakestävyysarvioissa johtaa liian pessimistiseen kuvaan Suomen julkisen talouden tilasta sekä liioiteltuihin sopeutusvaatimuksiin. Monessa maassa brutto- ja nettovelka-asteiden erot eivät ole erityisen suuria, mutta nimenomaan Suomi kärsii julkisen sektorin rahoitusvarallisuuden sivuuttamisesta.
- Parasta olisi, että sääntöihin saataisiin joustoa. Jos tämä ei ole mahdollista, on syytä pohtia hyvin merkittäviä osakeomistusten myyntejä, Holappa arvioi.
Parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän valmistelemat 8–11 miljardin euron nettosopeutukset olisivat UTAKin alustavien laskelmien perusteella vakava isku kotimaiselle kysynnälle. Vaarana olisi talouskasvun hyytyminen jälleen sekä työttömyyden jämähtäminen vuosiksi ennätystasolle.
- Tällä hetkellä emme valitettavasti juuri hyödy huomattavasta julkisen sektorin rahoitusvarallisuudestamme. Mikäli pysyviin menoihin ja veroihin kohdistuva sopeutus asettuu kaavaillulle tasolle, olisi sitä kompensoitava julkisilla investoinneilla ja tarkkaan kohdennetuilla yksityisten investointien tukitoimilla. Nämä voitaisiin rahoittaa myymällä valtion omistuksessa olevaa osakevarallisuutta, Holappa katsoo.
Holappa ja Lainà kirjoittavat artikkelissaan, että sopeutuksia kompensoivia investointitoimia saatetaan tarvita jopa yli 10 miljardin euron edestä. Näiden rahoittamiseksi on tarpeen tullen oltava valmius merkittäviin omaisuuden myynteihin.
- Valtiolla on rahoitusvarallisuutta pahan päivän varalle. Jos kaavailluista sopeutustoimista pidetään kiinni, on paha päivä täällä nyt. Siinä tapauksessa valtion tase on pantava töihin, Holappa päättää.
Lauri Holappa
Toiminnanjohtaja
lauri.holappa@utak.fi
Uuden talousajattelun keskus
Uuden talousajattelun keskus (UTAK) on progressivinen ajatuspaja, jonka pyrkimyksenä on keynesiläisen hyvinvointivaltion päivittäminen 2020-luvulle. UTAKin yhteiskunnallisia tavoitteita ovat demokratia, täystyöllisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä pienet varallisuus- ja tuloerot.
Lue lisää julkaisijalta Uuden talousajattelun keskus UTAK ry
Otto Kyyrönen UTAKin pääekonomistiksi2.2.2026 11:26:11 EET | Tiedote
Uuden talousajattelun keskuksen uudeksi pääekonomistiksi on valittu Otto Kyyrönen. Kyyrönen siirtyy UTAKiin SOSTEn pääekonomistin paikalta. UTAKissa Kyyrönen vastaa finanssipolitiikan analyysityöstä yhdessä toiminnanjohtaja Lauri Holapan kanssa.
Velkajarrulaki – kohti ikuista talouskuria?3.9.2025 11:46:08 EEST | Kutsu
Uuden talousajattelun keskuksen 4.9. tilaisuudessa velkajarrusta keskustelevat UTAKin toiminnanjohtaja Lauri Holappa, Tampereen yliopiston apulaisprofessori Elina Aaltio ja valtiovarainministeriön finanssineuvos Seppo Orjasniemi.
UTAK: Velkajarruesityksen hyväksyminen olisi vakava virhe27.8.2025 13:16:35 EEST | Tiedote
Uuden talousajattelun keskuksen (UTAK) toiminnanjohtaja Lauri Holappa pitää hallituksen esitystä kansalliseksi velkajarruksi epärealistisena ja huonosti perusteltuna. Velkajarrun kokonaisyhteiskunnallisista vaikutuksista ei ole vielä käyty julkista keskustelua. Holappa tarttuu hallituksen esityksen keskeisiin ongelmakohtiin lausunnossaan velkajarrusta.
Selvitys: Orpon hallituksen sopeutustoimet kasvattavat Suomen julkista velkasuhdetta15.4.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Uuden talousajattelun keskuksen (UTAK) tuoreen selvityksen mukaan Petteri Orpon hallituksen talouspolitiikka johtaa talouskasvun merkittävään heikentymiseen ja kasvattaa julkista velkasuhdetta.
Selvitys Orpon hallituksen sopeutustoimien vaikutuksista11.4.2025 08:30:00 EEST | Kutsu
Uuden talousajattelun keskus julkistaa selvityksensä Orpon hallituksen sopeutustoimien vaikutuksista talouskasvuun ja julkiseen talouteen tiistaina 15.4. järjestettävässä tilaisuudessa.
