KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto nousi 3,5 prosenttiin, markkina-arvojen lasku jatkui vuonna 2025
6.3.2026 12:11:04 EET | KTI Kiinteistötieto Oy | Tiedote
Lehdistötiedote 6.3.2026
Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien kiinteistöjen kokonaistuotto nousi korkeimmaksi sitten vuoden 2021 ja oli 3,5 prosenttia vuonna 2025. Sijoituskiinteistöjen markkina-arvojen lasku jatkui edelleen, mutta kolmea edellistä vuotta loivempana. Nettotuottoaste nousi keskimäärin 5,1 prosenttiin parantuneiden käyttöasteiden sekä laskeneiden markkina-arvojen tukemana. Eri kiinteistösektoreista parasta tuottoa tarjosivat edellisen vuoden tapaan tuotannolliset kiinteistöt.
KTI Kiinteistöindeksin tulokset perustuvat 50 ammattimaisesti hallinnoituun kiinteistösijoitussalkkuun, joiden yhteisarvo on hieman yli 35 miljardia euroa. Indeksi kattaa 36 prosenttia Suomen ammattimaisesta kiinteistösijoitusvarallisuudesta. KTI Kiinteistöindeksi kuvaa koko vuoden omistettujen kiinteistöjen kokonaistuottoa, joka muodostuu toteutuneesta nettotuotosta sekä markkina-arvojen muutoksesta.
Markkina-arvot laskivat keskimäärin 1,6 prosenttia
Korkojen nousu käynnisti sijoituskiinteistöjen markkina-arvojen laskun vuonna 2022. Vuonna 2025 kiinteistöjen markkina-arvojen lasku jatkui, mutta huomattavasti loivemmin kuin edeltävänä kolmena vuonna. Kiinteistösijoitusten tuottovaatimusten nousu painoi markkina-arvoja edelleen vuonna 2025. Tuottovaatimusten nousu kuitenkin tasaantui kiinteistösijoitusmarkkinoiden vilkastumisen myötä vuoden loppua kohden. Tuottojen erot eri kiinteistösektoreiden välillä pysyvät edelleen suurina. Toteutunut nettotuottoaste nousi edellisestä vuodesta 0,3 prosenttiyksikköä keskimäärin 5,1 prosenttiin.
Asuntokiinteistöjen kokonaistuotto nousi 3,3 prosenttiin
Asuntokiinteistöt ovat ammattimaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden suurin sektori noin 35 prosentin osuudellaan koko kiinteistösijoitusvarallisuudesta. Asuntokiinteistöjen markkina-arvot laskivat reippaasti vuosina 2022-2024, ja vaikka arvonmuutoksen etumerkki jäi negatiiviseksi myös vuonna 2025, päästiin arvonmuutoksessa jo lähelle nollatasoa. Asuntokiinteistöjen nettotuottoaste jatkoi nousuaan pääosin laskeneiden markkina-arvojen tukemana, mutta myös taloudellinen käyttöaste vahvistui edelliseen vuoteen verrattuna ja oli keskimäärin 93,5 prosenttia. Markkina-arvojen lasku jatkui voimakkaimpana uudemmassa asuntorakennuskannassa. Suurimmista kaupungeista arvonmuutos kipusi juuri ja juuri positiiviseksi Helsingissä ja Tampereella.
Toimistokiinteistöt jälleen huonoiten tuottava kiinteistösektori
Tilakysynnän epävarmuuden ja vähenemisen painamien toimistokiinteistöjen kokonaistuotto kipusi vain vaivoin positiiviseksi ja jäi 0,4 prosenttiin vuonna 2025. Toimistokiinteistöjen keskimääräinen vuotuinen markkina-arvojen lasku viimeisten viiden vuoden aikana lähentelee viittä prosenttia. Markkina-arvoja painoi myös vuonna 2025 ennen kaikkea tuottovaatimusten nousu, joka jatkui muita kiinteistösektoreita voimakkaampana. Myös toimistokiinteistöissä nettotuottoaste nousi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta nousu perustuu yksinomaan markkina-arvojen laskuun. Toimistokiinteistöjen taloudellinen käyttöaste jatkoi laskuaan ja painui keskimäärin alle 80 prosenttiin Kiinteistöindeksin kattamassa toimistokiinteistökannassa.
Tuotannolliset kiinteistöt tuottivat parhaiten myös vuonna 2025
Tuotannollisten kiinteistöjen – erilaisten varasto-, logistiikka- ja tuotantokiinteistöjen – kokonaistuotto nousi 7,2 prosenttiin vuonna 2025. Sektori on viimeisten viiden vuoden aikana ollut parhaiten tuottava kiinteistösektori vuotuisella 7,9 prosentin kokonaistuotollaan. Vuonna 2025 tuotannollisten kiinteistöjen arvonmuutos kipusi ainoana kiinteistösektorina lievästi positiiviseksi. Tuotannollisten kiinteistöjen tuottoja tukee myös muita sektoreita selkeästi korkeampi nettotuottoaste. Sektorin paino koko kiinteistösijoitusmarkkinoista jää kuitenkin reilusti alle kymmeneen prosenttiin.
Liikekiinteistöjen kokonaistuotto nousi 4,8 prosenttiin
Liikekiinteistöjen keskimääräinen kokonaistuotto nousi lähes prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Sektorin markkina-arvojen lasku jatkui edelleen, mutta edellisiä vuosia loivempana. Kauppakeskuskiinteistöjen kokonaistuotto jäi muita liikekiinteistöjä matalammaksi myös vuonna 2025, kun sekä arvonmuutos että nettotuottoaste jäivät muita liikekiinteistöjä heikommiksi.
Yhteiskuntakiinteistöjen arvonmuutos lähellä nollaa
Julkisten palvelujen tuottamiseen tarkoitettujen yhteiskuntakiinteistöjen osuus kiinteistösijoitusmarkkinoiden kokonaisvarallisuudesta nousi jo yli kymmeneen prosenttiin vuonna 2025. Myös niiden tuottokehitys on viime vuosina ollut useimpia muita sektoreita vahvempaa. Yhteiskuntakiinteistöjen kokonaistuottoja tukevat vakaat nettotuotot ja korkeat käyttöasteet. Sektorin arvonmuutos jäi vain hitusen negatiiviseksi vuonna 2025, kun tuottovaatimukset pysyttelivät vakaana, ja kokonaistuotto nousi 6,2 prosenttiin. Yhteiskuntakiinteistöjen alasegmenteistä parasta tuottoa tarjosivat edellisen vuoden tapaan opetuskiinteistöt, joissa arvonmuutos kipusi selkeästi positiiviseksi.
Yhteyshenkilöt
KTI Kiinteistötieto OyPuh:020 7430 130kti@kti.fiwww.kti.fi
KTI Kiinteistötieto Oy
KTI on luotettavan, kattavan ja ajantasaisen kiinteistömarkkinatiedon puolueeton lähde. Käytössämme ovat Suomen laajimmat kiinteistöalan tietokannat. Meillä työskentelee noin 20 kiinteistöalaan erikoistunutta asiantuntijaa. Asiantuntemuksemme kattaa koko kiinteistöliiketoiminnan kentän.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KTI Kiinteistötieto Oy
Mistä KiRa-ala puhuu 2025 -katsaus on julkaistu tänään 6.11.6.11.2025 12:58:57 EET | Tiedote
”Mistä KIRA-ala puhuu” -katsauksemme julkaistiin nyt yhdeksättä kertaa.
KTI Markkinakatsaus: kiinteistömarkkinoilla varovaista elpymistä5.11.2025 14:15:58 EET | Tiedote
KTI Markkinakatsaus, syksy 2025 julkaistu tänään. Suomen kiinteistömarkkinoilla on nähtävissä varovaisia elpymisen merkkejä pitkän hiljaiselon jälkeen. Vaikka epävarmuus jatkuu niin taloudessa kuin geopolitiikassakin, on kiinteistökauppojen volyymi kääntynyt nousuun lähinnä ulkomaisten sijoittajien vetämänä. Sijoittajat ovat kuitenkin edelleen valikoivia, ja kysyntä kohdistuu vahvimman tilakysynnän sektoreille ja kohteisiin.
KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus, syksy 2025 -katsaus julkaistu tänään17.9.2025 09:08:48 EEST | Tiedote
Kiinteistömarkkinoiden vilkastuminen helpottaa erikoissijoitusrahastojen likviditeetinhallintaa
KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2025 -katsaus julkistettu12.9.2025 09:05:51 EEST | Tiedote
Kehittyvä ESG-raportointi integroi vastuullisuustyön entistä tiiviimmäksi osaksi liiketoimintastrategiaa.
KTI Markkinakatsaus, kevät 2025: katsaus julkistettu tänään13.5.2025 15:39:45 EEST | Tiedote
Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymiin odotetaan piristymistä Kiinteistömarkkinoille on jo pitkään odoteltu piristymistä korkojen laskun, rahoituksen saatavuuden paranemisen sekä vahvistuvien talousnäkymien tukemana. Viimeaikaiset maailmanpoliittiset käänteet kasvattavat kuitenkin yleisen talouskehityksen riskejä, mikä luo uusia uhkakuvia myös kiinteistömarkkinoiden elpymiselle. Kuluva vuosi on kiinteistökauppamarkkinoilla käynnistynyt paria viime vuotta vilkkaampana, mutta merkittävämpi piristyminen edellyttäisi kansainvälisten sijoittajien mittavampaa aktiviteettia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme