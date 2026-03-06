Kuormittavat elämäntapahtumat voivat heijastua sukupolvelta toiselle – Turun yliopiston yleisöluento avaa tutkimuksen uusimpia näkökulmia
6.3.2026 14:00:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksen Studia Generalia -yleisöluento tuo yhteen eri tieteenalojen näkökulmia ja tarkastelee, mitä tällä hetkellä tiedämme vanhempien kuormittavien elämäntapahtumien merkityksestä lapsen kehitykselle. Kaikille avoin tilaisuus järjestetään tiistaina 17.3.2026 klo 17.30–19.30 Publicumissa, Mauno Koivisto -luentosalissa Turun yliopistolla. Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen.
Miten vanhempien elämäntapahtumat voivat heijastua lasten aivoterveyteen ja hyvinvointiin? Entä mikä suojaa lapsia kuormittavien elämäntapahtumien vaikutuksilta?
Näitä kysymyksiä käsitellään Turussa järjestettävässä Studia Generalia -luentotilaisuudessa "Kuormittavien elämäntapahtumien ylisukupolvisuus – psykologisia, biologisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia". Tapahtuma tuo yhteen eri alojen tutkijoita keskustelemaan siitä, mitä tutkimus tällä hetkellä kertoo stressin ja elämänkokemusten vaikutuksista ihmisen kehitykseen.
Psyykkinen kuormitus on noussut viime vuosina yhä useammin esiin sekä psykologian ja lääketieteen tutkimuksessa että yhteiskunnallisessa keskustelussa. Maailmanpoliittinen epävakaus, sodat ja ympäristöhuolet tekevät aiheesta ajankohtaisen. Tutkimus, mukaan lukien FinnBrainin tulokset, on alkanut valaista sitä, kuinka vanhempien stressi- ja elämänkokemukset voivat heijastua lasten mielenterveyteen, neurobiologiaan ja hyvinvointiin. Toisaalta tiedämme myös enemmän siitä, mikä suojaa ihmisiä stressin haitallisilta vaikutuksilta.
Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Luentoa ennen on kahvitarjoilu klo 17.30 ensimmäiselle 120 osallistujalle. Luennot alkavat klo 18.00.
Tilaisuus on osa Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksen 15-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Tilaisuuden ohjelma:
Avauspuheenvuoro:
Psykologinen kuormitus elämän eri vaiheissa
Hasse Karlsson
Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian emeritusprofessori,
Turun yliopisto
Luento:
Isien lapsuuden kuormittavien kokemusten ja lapsen aivojen kehityksen yhteyksistä
Jetro J. Tuulari
Erikoistutkija, LT
FinnBrain Aivokuvantamisen vastaava tutkija
Turun yliopisto
Luento:
Lapsuuden kasvuympäristöt: suojaavat ja riskitekijät perheessä, varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Katja Tervahartiala
Erikoistutkija, KM, FT
Psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopisto
Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Paneelikeskustelu:
Hasse Karlsson, Jetro J. Tuulari, Katja Tervahartiala ja Linnea Karlsson, Väestötutkimuksen professori / kansanterveystiede, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus, Väestötutkimuskeskus, Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tilaisuuden juontaa psykiatrian apulaisprofessori Noora Scheinin Turun yliopistosta ja Satakunnan hyvinvointialueelta.
Yhteyshenkilöt
Noora Scheininapulaisprofessori, II vaiheTurun yliopistonmsche@utu.fi
Lotta JunnilaViestintäsuunnittelijaTurun yliopistoPuh:050 338 6754lomasi@utu.fi
