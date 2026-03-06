Kuormittavat elämäntapahtumat voivat heijastua sukupolvelta toiselle – Turun yliopiston yleisöluento avaa tutkimuksen uusimpia näkökulmia

Miten vanhempien elämäntapahtumat voivat heijastua lasten aivoterveyteen ja hyvinvointiin? Entä mikä suojaa lapsia kuormittavien elämäntapahtumien vaikutuksilta?

Näitä kysymyksiä käsitellään Turussa järjestettävässä Studia Generalia -luentotilaisuudessa "Kuormittavien elämäntapahtumien ylisukupolvisuus – psykologisia, biologisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia". Tapahtuma tuo yhteen eri alojen tutkijoita keskustelemaan siitä, mitä tutkimus tällä hetkellä kertoo stressin ja elämänkokemusten vaikutuksista ihmisen kehitykseen.

Psyykkinen kuormitus on noussut viime vuosina yhä useammin esiin sekä psykologian ja lääketieteen tutkimuksessa että yhteiskunnallisessa keskustelussa. Maailmanpoliittinen epävakaus, sodat ja ympäristöhuolet tekevät aiheesta ajankohtaisen. Tutkimus, mukaan lukien FinnBrainin tulokset, on alkanut valaista sitä, kuinka vanhempien stressi- ja elämänkokemukset voivat heijastua lasten mielenterveyteen, neurobiologiaan ja hyvinvointiin. Toisaalta tiedämme myös enemmän siitä, mikä suojaa ihmisiä stressin haitallisilta vaikutuksilta.

Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Luentoa ennen on kahvitarjoilu klo 17.30 ensimmäiselle 120 osallistujalle. Luennot alkavat klo 18.00.

Tilaisuus on osa Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksen 15-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Tilaisuuden ohjelma:

Avauspuheenvuoro:

Psykologinen kuormitus elämän eri vaiheissa

Hasse Karlsson

Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian emeritusprofessori,

Turun yliopisto

Luento:

Isien lapsuuden kuormittavien kokemusten ja lapsen aivojen kehityksen yhteyksistä

Jetro J. Tuulari

Erikoistutkija, LT

FinnBrain Aivokuvantamisen vastaava tutkija

Turun yliopisto

Luento:

Lapsuuden kasvuympäristöt: suojaavat ja riskitekijät perheessä, varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Katja Tervahartiala

Erikoistutkija, KM, FT

Psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopisto

Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Paneelikeskustelu:

Hasse Karlsson, Jetro J. Tuulari, Katja Tervahartiala ja Linnea Karlsson, Väestötutkimuksen professori / kansanterveystiede, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus, Väestötutkimuskeskus, Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Tilaisuuden juontaa psykiatrian apulaisprofessori Noora Scheinin Turun yliopistosta ja Satakunnan hyvinvointialueelta.