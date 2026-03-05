HONORille palkintosade MWC 2026 -messuilla – tekoälyinnovaatiot ja Magic V6 keräsivät yli 70 mainintaa
6.3.2026 12:27:21 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Globaali tekoälylaite-ekosysteemiyritys HONOR sai laajaa tunnustusta maailman johtavilta medioilta MWC 2026 -messuilla. Yli 70 myönnettyä palkintoa ja mainintaa korostivat yhtiön menestystä ihmisälyä laajentavan tekoälyvision, robotiikkainnovaatioiden, lippulaivatason taittuvan puhelimen ja laajemman tekoälylaite-ekosysteemin saralla.
Tänä vuonna HONOR esitteli messuilla Robot Phone -puhelinta ja humanoidirobotiikan innovaatioita sekä laajensi tekoälylaite-ekosysteemiään uusilla Magic V6-, MagicPad 4- ja MagicBook Pro 14 -laitteilla.
Erityistä huomiota keräsi Robot Phone, jota kiiteltiin sen tavasta yhdistää tekoälyyn perustuva vuorovaikutus, robottimainen liike ja elokuvatasoinen kuvaus. Useat mediat, kuten Reuters ja CNBC, korostivat Robot Phonen merkitystä osoituksena siitä, kuinka tekoälylaitteet voivat tulevaisuudessa liikkua ja reagoida fyysisessä maailmassa. Myös laitteen luonne keräsi ihastelua, ja GadgetMatch kuvasi sitä ”ennakkonäytökseksi tulevaisuudesta, jossa mobiiliteknologia muistuttaa enemmän elävää kumppania kuin staattista työkalua”.
Myös taittuvien puhelinten lippulaiva HONOR Magic V6 sai ylistystä. Sen kehuttiin ”nostavan rimaa jälleen” yhdistämällä uraauurtavan pii-hiili-akkuteknologian ja edistyneen näyttötekniikan erittäin ohueen ja kestävään muotoiluun. Lisäksi mediat korostivat laitteen poikkeuksellista tasapainoa muotoilun, kestävyyden (IP69-luokitus) ja akunkeston välillä. Puhelin on myös ensimmäinen taittuva laite, jossa on Snapdragon 8 Elite Gen 5 -lippulaivapiirisarja.
Yhtenä messujen kohokohtana HONOR palkittiin arvostetulla Global Mobile (GLOMO) -palkinnolla kategoriassa ”Best Disruptive Device Innovation” uraauurtavasta pii-hiili-akkuteknologiastaan. Innovaation ansiosta HONOR Magic V6:n akussa on alan johtava 25 % piipitoisuus. Lisäksi HONOR esitteli seuraavan sukupolven HONORin pii-hiili-Blade-akkua, jossa piipitoisuus on 32 % ja energiatiheys 985 Wh/L.
Laajemmasta ekosysteemistä kiitosta saivat tuottavuuteen keskittyvät HONOR MagicPad 4 ja MagicBook Pro 14. TechRadar kutsui MagicPad 4 -tablettia ”maailman vaikuttavimman näköiseksi tabletiksi”, ja MagicBook Pro 14 -kannettavan kehuttiin ottavan ”harppauksen eteenpäin lähes kaikilla osa-alueilla”.
Lukuisat palkinnot ja tunnustukset ovat osoitus HONORin onnistuneesta strategiasta ja sitoutumisesta laadukkaiden ja innovatiivisten laitteiden kehittämiseen.
Lisätietoja HONORin MWC 2026 -julkistuksista löydät osoitteesta www.honor.com.
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
