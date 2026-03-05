Demariopiskelijat palaa opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen piiriin täysimääräisesti!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on palauttanut yleisavustuksen Demariopiskelijoille täysimääräisesti aikaisempien vuosien tasoon verrattuna. Liitto sai myös erinomaiset pisteet yleisavustuskriteereistä.

"Tämä on iloinen yllätys liitollemme, varsinkin tilanteessa, jossa muun järjestökentän rahoitusta on leikattu. Demariopiskelijoiden vaikuttavuus järjestönä on siis huomattu ja pitkään jatkunut työ on tuottanut tuloksia. Jatkamme työtä vaikuttavan, ajankohtaisen, alueellisesti saavutettavan ja kestävän ja yhdenvertaisen toiminnan järjestämisessä", toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan sekä avustustasoista ja -kriteereistä löydät OKM:n nettisivuilta.