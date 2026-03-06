Kätkänjärvellä aloitetaan uuden luvan mukainen säännöstely (Etelä-Pohjanmaa)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (nykyisin Lupa- ja valvontavirasto) myönsi joulukuussa luvan Kätkänjärven säännöstelyn muuttamiselle ja ohitusuoman rakentamiselle. Pakollinen ja tiettyyn ajankohtaan sidottu kevätaikainen vedenpinnan lasku poistetaan ja jatkossa järven vedenpintaa lasketaan lumitilanteen ja vesistöennusteiden perusteella. Esimerkiksi vähälumisina talvina kevätalennus voidaan tehdä pienempänä. Tällä pyritään siihen, että Kätkänjärven vedenpinta saadaan ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien vähälumistenkin talvien jälkeen nostettua kesäksi tavanomaiselle kesätasolle.

Kätkänjärven maksimijuoksutusta kasvatetaan tasolle 2 m3/s säännöstelyn ylärajan alapuolella. Tämä vähentää tulvatilanteissa tarvetta juoksuttaa säännöstelyrajan ylityksen jälkeen reilusti isompaa vesimäärää ja tasoittaa siten tulva-ajan lähtövirtaamia. Kätkänjärven juoksutusmääräyksiä ei enää jatkossa sidota Rantatöysänjärven vedenpinnan tasoon, koska niiden noudattaminen on ollut haastavaa tulvatilanteissa.

Toimenpiteiden vaikutuksesta Kätkänjärven vedenkorkeudet eivät käytännössä muutu lukuun ottamatta sitä, että kevätalennus on vähälumisina keväinä nykyistä pienempi. Järven lähtövirtaamat eivät suuruudeltaan muutu, mutta ajoitus muuttuu joissain tilanteissa. Uusi säännöstely aloitettiin maaliskuun alussa.

Kätkänjärven säännöstelypadon ohi rakennetaan ohitusuoma, joka toimii kalatienä ja sen kautta voidaan juoksuttaa jatkossa pienet virtaamat. Ohitusuoman rakentamistyöt on suunniteltu aloitettavan tämän vuoden aikana. Kätkänjärven nykyinen säännöstelypato on suunniteltu kunnostettavan ohitusuoman rakentamisen jälkeen. Säännöstelypadon kunnostustyön aikana Kätkänjärven juoksutus hoidetaan ohitusuoman kautta.

Kätkänjärven säännöstelyluvan luvanhaltija on nykyisin Lounais-Suomen elinvoimakeskus, jolle on keskitetty läntisen Suomen vesitaloustehtävät.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794

Johtava vesitalousasiantuntija Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962