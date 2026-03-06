Adlercreutz: Työ toimivan hoivan ja terveydenhuollon puolesta jatkuu
6.3.2026 12:39:13 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Työ terveydenhuollon vahvistamiseksi on käynnissä koko Suomessa. Vaikka terveydenhuollossa on paljon kehitettävää ja haasteita, joilta emme voi ummistaa silmiämme, nähtävissä on myös useita valonpilkahduksia, toteaa RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.
– Nyt tarvitaan toimia, jotta kaikilla hyvinvointialueilla voidaan tuntea luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen. Vaikka hyvinvointialueet kokonaisuutena tekevät ylijäämää, tiedämme, että alueiden taloudellinen todellisuus vaihtelee. Siksi on tärkeää, että hallitus on antanut lakiesityksen, jonka mukaan alijäämän kattamiseen voidaan myöntää lisäaikaa. RKP:ssä olemme myös ajaneet sitä, että asetetaan parlamentaarinen työryhmä tarkastelemaan, miltä alueiden rahoituksen tulisi tulevaisuudessa näyttää – olemme tyytyväisiä siihen, että tämä nyt toteutuu, Adlercreutz sanoo.
Adlercreutz korostaa tarvetta panostaa hoidon jatkuvuuteen ja iloitsee niistä edistysaskeleista, joita omalääkärimallien kehittämisessä on otettu. Omalääkärimalli on asia, jonka puolesta RKP on pitkään tehnyt työtä.
– RKP:n politiikka vahvistaa modernia ja toimivaa terveydenhuoltoa. Hoidon jatkuvuus on ratkaisevan tärkeää. Kun lääkäri tuntee potilaansa ja tämän sairaushistorian, hoidosta tulee sekä parempaa, tehokkaampaa että pitkällä aikavälillä kestävämpää.
Myös lasten ja nuorten terapiatakuu on merkittävä toimenpide. Pian vuoden voimassa ollut takuu tarkoittaa, että alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten tulee saada psyykkistä tukea kuukauden kuluessa.
– Tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Samalla tukea on kehitettävä edelleen, muun muassa nostamalla ikärajaa pitkällä aikavälillä 30 vuoteen. Hoitoa on saatava ajoissa, ennen kuin ongelmat muuttuvat entistä vaikeammiksi ja samalla kalliimmiksi ratkaista, Adlercreutz sanoo.
Teknologian kehitys on monilla aloilla tehnyt yhteiskunnastamme tehokkaamman, ja sama kehitys näkyy myös terveydenhuollossa.
– Haluamme, että henkilöstön aikaa käytetään mahdollisimman paljon asiakas- ja potilastyöhön, ei hallinnollisiin tehtäviin. Siksi on tärkeää hyödyntää teknologiaa ja tekoälyä. Useilla terveysasemilla on jo alettu käyttää tekoälyä kirjausluonnosten laatimiseen, jotka henkilöstö sitten tarkistaa ja hyväksyy. Tämän hallituskauden aikana tavoitteena on myös mahdollistaa teknologian tukema hoidon tarpeen arviointi, Adlercreutz sanoo.
Pääministeri antoi keskiviikkona eduskunnalle ilmoituksen sosiaali- ja terveydenhuollosta.
Andreas Elfving, erityisavustaja (Anders Adlercreutz), Puh: +358 50 310 0274
Muut kielet
