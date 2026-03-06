Timo Elo HIFK:n urheilun kehitysjohtajaksi

HIFK on nimennyt Timo Elon seuran kehitysjohtajaksi. Elo aloittaa tehtävässään 1.5.2026.

Tehtävässään Elo työskentelee tiiviissä yhteistyössä seuran urheilujohdon ja valmennuksen kanssa varmistaakseen, että HIFK:n urheilutoiminta tukee seuran strategiaa ja arvoja kaikilla tasoilla. Hän vastaa erityisesti kilpaurheilun pelaajapolun kehittämisestä, juniorisopimuksista, ja hänen vastuullaan on myös valmennustoiminnan kehittäminen U18 ja U20 -ikäluokissa. Lisäksi Elo kehittää mittareita toiminnan vaikuttavuuden seuraamiseen ja tukee urheilujohdon työtä seuran urheilullisen kokonaisuuden kehittämisessä.

”Timo tuo mukanaan vahvaa kokemusta suomalaisesta jääkiekosta sekä pelaajakehityksestä. Hänen näkemyksensä pitkäjänteisestä urheilutoiminnan rakentamisesta ja pelaajapolun kehittämisestä tukee erinomaisesti HIFK:n strategiaa. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme hänet mukaan vahvistamaan organisaatiotamme”, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma.

HIFK:n tavoitteena on vahvistaa pelaajakehitystä, yhtenäistää toimintatapoja ja valmennuslinjaa edustus- ja juniorijoukkueiden välillä sekä varmistaa, että seuran nuorille pelaajille luodaan parhaat mahdolliset edellytykset kehittyä kohti huipputasoa.

Elo valmensi Rauman Lukossa kymmenen vuoden ajan 2002-2013, joista kuusi kautta alle 20-vuotiaita ja neljä kautta Liiga-joukkuetta. Kaudet 2014-2017 Elo valmensi Tapparan alle 20-vuotiaita kaksi kautta ja viimeisen kauden oli osana Liiga-joukkueen valmennusta, jossa hän oli voittamassa Suomen mestaruutta.

Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Elo teki pitkäjänteisesti töitä Raumalla junioriurheilujohtajana ja loi Lukolle houkuttelevat ja todistettavasti toimivat puitteet erinomaiselle junioritoiminnalle.

”Olen kiitollinen, että olen saanut kehittää Rauman Lukon toimintaa pitkäjänteisesti yhdessä Kalle Sahlstedtin ja muiden toimijoiden kanssa. Nyt on kuitenkin oikea aika tarttua uuteen haasteeseen”, Timo Elo kertoo.

”HIFK on ainutlaatuinen suomalainen urheiluinstituutio, joka merkitsee paljon intohimoisille kannattajilleen. HIFK:ssa piilee valtava potentiaali, ja meidän tehtävämme on ulosmitata tämä potentiaali, niin liigatasolla kuin junioritoiminnassakin. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelemme toimintaamme rehellisesti, olemme avoimia muutokselle ja jalkautamme uusia toimintatapoja suunnitelmallisesti”, Elo taustoittaa.

”Minulle tärkeitä asioita ovat yhteiset, selkeät toimintatavat läpi seuran, pelaajien laadukas arki ja urheilullisuus. Onnistuminen mitataan liigajoukkueen menestyksen, tuottamiemme liigapelaajien ja NHL-varausten kautta. Näillä resursseilla on pystyttävä kilpailemaan”, Elo toteaa.

HIFK:ssa kehitysjohtajana Elo tulee tekemään yhdessä tulevan urheilujohtajan kanssa kokonaisvaltaista urheilun kehitystyötä.

”Urheilujohtajan rekrytointi prosessi on hyvässä vauhdissa. Oikean henkilön kiinnittäminen on kuitenkin seuralle aikataulua tärkeämpää”, Kortesluoma linjaa.