Uusia luonnonsuojelusuojelualueita 1139 hehtaaria pohjalaismaakuntiin

10.3.2026 12:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Suojeluohjelmien toteutuksen kokonaistavoite vuodelle 2025 ELY-keskuksen alueella oli 1000 hehtaaria, jossa tavoite ylitettiin.  Vuodelle 2026 Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukselle on sovittu 500 hehtaaria kokonaistavoite painottuen METSO-ohjelman toteuttamiseen.

Luonnonsuojeluohjelmien toteutus pohjalaismaakuntien alueella vuonna 2025. Metso 213 hehtaaria, 1507000 euroa, Helmi 699 hehtaaria, 681000 euroa, Lakisääteisen suojelun osuus 227 hehtaaria, 491500 euroa. Suojeluohjelmien toteutus yhteensä 1139 hehtaaria ja 2670000 euroa.
Luonnonsuojeluohjelmien toteutus pohjalaismaakuntien alueella vuonna 2025.

Vuoden 2025 aikana Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus toteutti yhteensä noin 1139 hehtaaria erilaisia suojelualueita Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa. METSO-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 213 hehtaaria, HELMI-ohjelmaa 699 hehtaaria ja vanhoja suojeluohjelmia, Naturan-ohjelmaa, kaavojen suojeluvarauksia ja uhanalaisten lajien suojelua 227 hehtaaria. Hankintarahaa maakuntiin ohjautui yhteensä noin 2 670 000 euroa, joka sisältää maksetut kauppahinnat, välirahat, rauhoituskorvaukset ja lunastuksien kohteenkorvaukset. Lisäksi maksettiin runsaasti erilaisia toteuttamiseen liittyviä sivukuluja.

Maakuntien ja eri suojeluohjelmien mukaiset toteutuspinta-alat ja -eurot jakautuivat:

Etelä-Pohjanmaa 548 hehtaaria/1 300 000 euroa

Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin, vanhojen metsien suojeluluun keskittyvää, METSO-ohjelmaa muodostamalla yksityismaan suojelualueita 8 hehtaaria ja hankkimalla valtion omistukseen 68 hehtaaria eli yhteensä 76 hehtaaria. Rauhoituskorvauksina ja kauppahintoina maakuntaan saatiin METSO-hankintarahaa yhteensä noin 532 000 euroa.

HELMI-soidensuojelun pinta-ala maakunnassa lisääntyi yhteensä 263 hehtaarilla. Yksityismaan suojelualueiden osuus kokonaistoteutuksesta oli 57 hehtaaria ja valtion omistukseen hankittiin 206 hehtaaria. HELMI-hankintarahaa maakuntaan ohjautui yhteensä noin 332 000 euroa.

Vanhojen ohjelmien eli niin sanotun lakisääteisen suojelun osuus oli yhteensä 210 hehtaaria. Yksityismaan suojelualueiden osuus kokonaistoteutuksesta oli 21 hehtaaria ja valtion omistukseen hankittiin 189 hehtaaria. Tämän niin sanotun lakisääteisen suojelun hintalappu Etelä-Pohjanmaan osalta oli 436 000 euroa.

Keski-Pohjanmaa 433 hehtaaria/300 000 euroa

Keski-Pohjanmaalla toteutettiin METSO-ohjelmaa yhteensä 17 hehtaaria, joista yksityismaan kohteina 12 hehtaaria ja valtiolle hankittiin 5 hehtaaria. Korvauksina ja kauppahintoina maksettiin METSO-ohjelman osalta yhteensä noin 86 000 euroa.

HELMI-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 405 hehtaaria, joista yksityismailla 386 hehtaaria ja valtiolle hankittiin 19 hehtaaria. Suojelusta maksettiin maakuntaan kauppahintojen ja korvausten muodossa yhteensä noin 189 000 euroa.

Lakisääteistä suojelua toteutettiin yhteensä 11 hehtaaria. Valtion omistukseen hankittiin 0,8 hehtaaria ja yksityismaan suojelualueiden osuus kokonaistoteutuksesta oli 10 hehtaaria. Lakisääteisen suojelun arvo maakunnassa oli 33 000 euroa.

Pohjanmaa 158 hehtaaria/1 070 000 euroa

Pohjanmaan maakunnassa toteutettiin METSO-ohjelmaa yhteensä 119 hehtaaria, joista yksityismaan kohteina 0,7 hehtaaria ja valtiolle hankittiin 118 hehtaaria. Korvauksina ja kauppahintoina maksettiin METSO-ohjelman osalta yhteensä noin 889 000 euroa.

HELMI-ohjelmaa toteutettiin 31 hehtaaria, valtiolle hankittiin 31 hehtaaria. Suojelusta maksettiin maakuntaan kauppahintojen muodossa yhteensä noin 160 000 euroa.

Lakisääteistä suojelua Pohjanmaalla toteutettiin yhteensä noin 7,2 hehtaaria, joista yksityismaiden suojeluna 0,7 hehtaaria ja valtiolle hankittiin 6,5 hehtaaria. Lakisääteisen suojelun osalta maakunta sai yhteensä noin 22 500 euroa.

luonnonsuojelu metso helmi suojeluohjelmat luonnonsuojelun toteuttaminen

