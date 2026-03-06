KUTSU: PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 11.–12.3.2026
6.3.2026 13:23:32 EET | Messukeskus | Kutsu
PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2026 tuo pakkaus-, elintarvike- ja muovialan yritykset, ammattilaiset ja vaikuttajat yhteen Helsingin Messukeskukseen 11.–12.3.2026. Tapahtuma pitää 115 näytteilleasettajan lisäksi sisällään ajankohtaisen ohjelman asiantuntijapuhujineen. Teemoina ovat muun muassa vastuullisuus ja kiertotalous, lainsäädäntö ja regulaatio erityisesti EU:n PPWR-asetuksen näkökulmasta, pakkaussuunnittelu ja uudet materiaalit.
Keskiviikkona 11.3. tapahtuman yhteydessä palkitaan Kestävät innovaatiot -kilpailun voittaja, joka saa Suomen Messusäätiön 5000 euron palkinnon. Kilpailussa etsitään pakkaus-, elintarvike- ja muovialan kiinnostavimpia innovaatioita, joissa toteutuu kestävyyden näkökulma.
Alla lisätietoa ja poimintoja ohjelmasta sekä käytännön asioista linkkeineen.
Tervetuloa PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2026 -tapahtumaan!
PACTEC, FOODTEC & PLASTEXPO NORDICISSA KESKIVIIKKONA 11.3. JAETTAVAT PALKINNOT
- Kestävät innovaatiot -kilpailu ja palkintojen jako kolmen finalistin pitchaukset kuullaan PlastExpo Stagella klo 13–14. Kilpailun raati valitsee lopullisen voittajan pitchausten pohjalta. Voittajalle myönnetään Suomen Messusäätiön lahjoittama 5000 euron palkinto.
POIMINTOJA OHJELMASTA
Keskiviikko 11.3.
- Pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen (PPWR) toimeenpano – vaatimukset eri toimijoille – Puheenvuorossa Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Tarja-Riitta Blauberg avaa EU:n uutta pakkaus- ja pakkausjäteasetusta, jota sovelletaan 12.8.2026 alkaen. Asetuksen vaatimukset kohdistuvat lukuisille eri tahoille pakkausten elinkaaren eri vaiheissa. Asetuksessa säädetään vaatimuksia niin pakkausten käyttäjille, pakkausten valmistajille ja maahantuojille kuin pakkausten tuottajavastuusta vastaaville. Esityksessä kuullaan eri toimijoiden velvoitteista ja niiden aikatauluista sekä asetuksen kansallisesta toimeenpanosta. / PacTec Stage klo 10.30
- Happy Plant Protein: uuden kasviproteiiniteknologian avulla maailmalle – Happy Plant Protein Oy:n toimitusjohtaja ja yksi perustajista Jari Karlsson käsittelee puheenvuorossaan uudenlaista erotusmenetelmää, jolla startup tuottaa proteiinirikasta kasviproteiinijaetta. Karlsson kertoo yrityksen liiketoimintamallin syntymisestä ja tuotteen mahdollisuuksista markkinoilla. / FoodTec Stage klo 10.30
- PPWR Atrialla. Tiedolla, taidolla ja tuurilla teoriasta tuotantoon –pakkauskehityspäällikkö Jarmo Marttala avaa puheenvuorossaan PPWR:n vaikutuksia Atrian toimintaan. Ohjelmassa kuullaan, mitä muutoksia ja vaateita uusi asetus aiheuttaa teknisesti sadalle pakkauskoneelle, mitä muutoksia aiheutuu lopulliselle tuotepakkaukselle ja pakkausten käytettävyydelle sekä toimivuudelle. / PacTec Stage klo 12.30
- Kun tiskiharja pelastaa maailman - yksi keittiö kerrallaan – Esityksessä Sinituote Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Marika Kilpivuori avaa vuoden suomalainen muovituote 2025 eli vaihtopäätiskiharjan tarinaa sekä tuotteen takana olleiden innovaatioiden kautta kerron vastuullisuustyöstä. / PlastExpo Stage klo 12.30
- Tehokkuutta ruokayritysten logistiikkaan - hanke – Limowa ry:n koulutuspäällikkö Jukka Ronkainen kertoo ruokaketjun logistiikasta huoltovarmuuden ytimessä. Miten voimme lyhentää logistiikkaketjuja, optimoida reittejä ja parantaa kustannustehokkuutta niin, että myös ympäristö kiittää? Puheenvuorossa esitellään ajankohtaisen kehittämishankkeen lähtökohtia ja tavoitteita, joissa erityisinä huomioina ovat mikro- ja pk-yritykset. / FoodTec Stage klo 13.30
- Wiitta - tie suuren mittakaavan 3D-tulostamiseen – Suuren mittaluokan tulostamisen kysyntä kasvaa maailmalla, ja suomalainen Wiitta on kärkijoukoissa tuomassa teknologiaa saataville Pohjoismaissa. Teknologia mahdollistaa tehokkaan tuotannon prototyypeistä suuriin sarjoihin ilman rajoituksia. / PlastExpo Stage klo 14
Torstai 12.3.
- Muovipakkausten kierrätys – teknologiat, sääntely ja liiketoiminta murroksessa –Pakkausmuovien kierrätys on kehittynyt viime vuosikymmenellä, mutta investointiriskit ja heikko kannattavuus ovat hidastaneet etenemistä. EU‑sääntelyn ja PPWR:n odotetaan kasvattavan laadukkaiden mekaanisten ja kemiallisten kierrätysmuovien kysyntää. Samalla kierrätys vaatii edelleen teknologista kehitystä prosessien tehostamiseksi, materiaalin laadun parantamiseksi ja edullisemman muovijätteen hyödyntämiseksi. Suomessa käytössä olevista teollisista kierrätyskapasiteeteista esitetään yhteenveto. Asiaan yleisön perehdyttää VTT:n professori Mika Härkönen / PacTec Stage klo 10.30
- Muovijätteestä korkean lisäarvon tuotteisiin – Hyvinkään kiertotalouskeskittymään valmistuu kesällä 2026 Suomen suurin muovinkierrätyslaitos sekä biokomposiittitehdas. Muovinkierrätyslaitos hyödyntää raaka-aineenaan sekalaisia muovijätteitä, jotka nykyisin päätyvät energiahyödyntämiseen kierrätyksen sijaan. Muovinkierrätyslaitoksen ja biokomposiittitehtaan lopputuotteena syntyy kierrätys- ja biopohjaisia raaka-aineita pakkaus-, auto- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin / PlastExpo Stage klo 12
- Koeputkesta valmiiksi tuotteeksi: pilottimittakaavasta varsinaiseen tuotantoon –Elomaticin Food, Feed & Fertilizers -liiketoiminta-alueen vetäjä Tiina Salo kertoo esityksessään, miten vaatimukset valmistusteknologialle muuttuvat elintarvikkeiden tuotannossa, kun pilottimittakaavasta siirrytään varsinaiseen tuotantoon. / FoodTec Stage klo 12
- Elintarviketeollisuus vähähiilisemmäksi – haasteita ja mahdollisuuksia – Afryn Head of Food Riina Brade kertoo esityksessä, millaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä elintarviketeollisuus on matkalla kohti vähähiilisyyttä. Puheessa korostuu haasteiden lisäksi mahdollisuuksina mm. polttoainemuutokset ja sähköistyminen sekä mahdollinen hiilen talteenotto. Lopuksi annetaan esimerkkejä vähähiilisyyteen tähtäävistä investointihankkeista Suomessa. / FoodTec Stage klo 12.30
- Kierrätysmateriaalit pakkauksissa - vaatimukset eri käyttökohteille – Mitä vaatimuksia kierrätysmateriaaleille on ja miten niitä tulee testata jotta niitä voi käyttää ruoka-, kosmetiikka- ja kodinhoitotuotteiden pakkauksissa? Tässä puheessa Measurlabsin Niko Markkinen selventää pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen (PPWR) vaatimuksia ja kertoo, mitä kierrätysmuovilta edellytetään ruoka-, kosmetiikka- ja kodinhoitotuotteiden pakkauksissa. Puheen aikana saat myös käytännönläheisen kuvan siitä miten materiaaleja tulisi testata vaatimusten täyttämiseksi. / PlastExpo Stage klo 13.30
- Kahvituotannon sivuvirroista vastuullisiin bioväreihin – kiertotalous käytännössä – Puheenvuoro esittelee Meiran ja Natural Indigo Finland -yhteistyöhankkeen, jossa kahvin sivuvirroista kehitetään biopohjaisia, vastuullisia painovärejä pakkausalan tarpeisiin. Esityksessä käsitellään kiertotalouden toteutumista käytännössä sekä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja yritysten yhteistyön merkitystä haasteiden ratkaisemisessa ja arvoketjun rakentamisessa. / PacTec Stage klo 14.30
OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE
PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2026 -tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 11.–12.3.2026 yhteistyössä Suomen Pakkausyhdistyksen, Muoviyhdistyksen ja Kehittyvä elintarvike -lehden kanssa. Tapahtuma on avoinna ke klo 9–17 ja to 9–16.
Messukeskuksessa järjestetään samaan aikaan graafisen alan Sign, Print & Promotion -tapahtuma sekä horeca-alan ammattilaisten Gastro Helsinki 11.–12.3.2026.
Akkreditoidu ennakkoon: https://messukeskus.com/akkreditointi/
Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin.
Mediakeskus
Messukeskuksen Mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna ke 11.3. klo 8.30–17 ja to 9–16.
Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin toimituksen henkilökortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä.
Tapahtuman näytteilleasettajien tiedotteet >>
Tapahtuman näytteilleasettajat >>
Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoitathan autosi rekisterinumeron saapuessasi Mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Lisätiedot ja haastattelujen sopiminen:
Aleksi Kasari, viestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus, puh. 040 158 2138, aleksi.kasari@messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland's most inspiring events and exciting encounters.
