Näin lobbasimme – FA kirjasi avoimuusrekisteriin huijausten torjuntaa, yritysrahoituksen saatavuutta ja kansankapitalismia
7.3.2026 08:00:00 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Finanssiala ry (FA) ilmoitti avoimuusrekisteriin 51 eri aihetta, joista se lobbasi päättäjiä heinä-joulukuussa 2025.
- Yleisimpiä aiheita olivat huijausten ja petosten torjunta, yritysrahoituksen saatavuus sekä erilaiset kansankapitalismiin liittyvät asiat.
- FA julkaisi vuodesta 2020 lähtien vapaaehtoisesti jo ennen avoimuusrekisteriä tiedot tapaamistaan vaikuttajista ja käsitellyistä aiheista omilla verkkosivuillaan.
Vuoden 2024 alussa voimaan tullut avoimuusrekisterilaki velvoittaa kaikki lobbausta harjoittavat organisaatiot ilmoittamaan kaksi kertaa vuodessa lobbauksestaan. Avoimuusrekisterin verkkopalvelusta kuka tahansa voi tarkistaa, mistä aiheista ja keitä poliittisia päättäjiä eri organisaatiot ovat lobanneet. Nyt tarkasteltava raportointijakso on 1.7.–31.12.2025.
Finanssiala ry lobbasi vuoden 2025 toisella puolikkaalla päättäjiä eniten huijausten ja petosten torjunnasta, yritysrahoituksen saatavuudesta ja kansankapitalismista.
FA:n yleisin aihe oli huijausten torjunta, jonka tiimoilta FA tapasi 38 eri päättäjää. Huijausten torjunta oli yleisin aihe myös 2025 ensimmäisellä puoliskolla.
”Huijaukset ovat valitettavasti kestoaihe. Yksi keskeinen teesimme on, että somealustat, hakukoneoperaattorit ja muut digijätit on EU-sääntelyllä velvoitettava kitkemään rikollisten mainoksia alustoiltaan”, kertoo Finanssiala ry:n vaikuttamisesta vastaava johtaja Tuomo Yli-Huttula.
Huijausten ja yritysrahoituksen ohella FA lobbasi kansankapitalismia. Siihen kuului muun muassa Lapsen säästöstartti -ehdotus, joka on FA:n laatima malli vastasyntyneen osakesäästötilin toteuttamiseksi. Tapaamisten aiheina on ollut myös ja osakesäästötilin laajentaminen sijoitusrahastoihin sekä tilirajoitusten poistaminen.
”Lapsen säästöstartti tekisi suomalaisista sijoittajia jo pienestä pitäen. Viilaukset osakesäästötilin sääntelyyn taas parantaisivat suomalaiset mahdollisuutta hajauttaa säästöjään ja tehostaisivat kilpailua sijoituspalveluissa.”
FA lobbasi päättäjiä yhteensä 51 aiheesta ja oli raportointikauden kymmenenneksi ahkerin lobbari. Toimintailmoituksen teki runsaat tuhat organisaatiota.
Lobbaustavoitteitamme avaamme ja perustelemme tarkemmin verkkosivuilla
“Olemme sitoutuneet edistämään läpinäkyvää, vastuullista ja luotettavaa lobbausta sekä monipuolista yhteiskunnallista vuoropuhelua päätöksentekijöiden ja vaikuttajatahojen välillä”, Yli-Huttula korostaa.
Finanssiala ry noudattaa Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan suosituksia hyvän edunvalvontatavan mukaisesti. Lobbaajien tulee ilmaista tavoitteensa ja pyrkimyksensä avoimesti. FA huolehtii siitä, että kaikki käsiteltävät aiheet kirjataan avoimuusrekisteriin selkeästi ja helposti ymmärrettävästi.
“Vastuullisen lobbauksen kuuluu, että rekisteristä ilmenee, mitä päämäärää lobbari on halunnut edistää”, Yli-Huttula painottaa.
"Huhtikuussa julkaistavilla uusilla FA:n verkkosivuilla avaamme rekisteriin kirjaamamme tavoitteet perusteellisemmin. Jatkossa sivuilta löytyy entistä helpommin päättäjille suunnattuja konkreettisia tavoitteitamme sekä vaikuttamistyötä tukevia materiaaleja", kertoo Tuomo Yli-Huttula.
Näin lobbasimme
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomo Yli-HuttulaJohtaja, vaikuttaminenPuh:+358 20 793 4270tuomo.yli-huttula@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
