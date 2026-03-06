Ensimmäinen Ekobonus-haku oli suosittu: toinen hakukierros tulossa huhtikuussa

Vaasa on vuoden 2026 Green Leaf -kaupunki. Juhlavuoden kunniaksi järjestetyssä Ekobonus-haussa Vaasassa toimivat yhdistykset ja asukasyhteisöt sekä Vaasan kaupungin yksiköt saivat hakea 100–1000 euron tukea tapahtumaan, tempaukseen, pieninvestointiin tai muuhun tekoon, joka liittyy Green Leaf -vuoden teemoihin. Hakuaika oli marras-joulukuussa 2025.

-Hakukriteereissä painotettiin vihreitä arvoja, kuten luonnon monimuotoisuutta, energiatehokkuutta ja kiertotaloutta. Tavoitteena oli myös vahvistaa yhteisöllisyyttä ja innostaa eri-ikäisiä vaasalaisia kehittämään kaupunkia entistä viihtyisämmäksi ja vihreämmäksi, kertoo projektipäällikkö Eva Bligt-Lindén Vaasan kaupungilta.

Tapahtumien ja tempauksien vuosi

Ekobonus-hakemuksia saapui kaikkiaan 50 kappaletta, joista noin puolet oli Vaasan kaupungin yksiköiltä ja puolet vaasalaisilta yhdistyksiltä ja asukasyhteisöiltä. Työryhmä kävi hakemukset läpi ja hakemukset käsiteltiin Vaasan kaupungin johtoryhmässä. Ekobonusta myönnetään 48 hakijalle.

Vaasan kaupunki on ollut yhteydessä sähköpostitse Ekobonuksen saaneisiin tahoihin.

-Olemme todella iloisia, että yhdistykset ja asukasyhteisöt lähtivät innolla mukaan suunnittelemaan Green Leaf -vuoteen sopivia toteutuksia. Nämä tulevat näkymään asukkaille erilaisina tapahtumina vuoden aikana, esimerkiksi yhteisinä siivoustempauksina, lupiinin kitkentätalkoina ja lasten metsäretkitapahtumana, sanoo Bligt-Lindén.

Marraskuussa 2025 pidetyssä lasten vaikuttamispäivässä myös viidesluokkalaiset pääsivät äänestämään omaa Ekobonus-suosikkiaan: lasten suosikkeja olivat kaikille vaasalaisille suunnattu yhteinen kaupunkipuutarha ja vegaaninen piknik.

Seuraava haku huhtikuussa

Seuraava Ekobonus-haku järjestetään huhtikuussa 2026. Ajantasaiset tiedot julkaistaan sivulla: vaasa.fi/ekobonus.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.