Pasión Flamenca sytyttää Vaasan kaupungintalon

6.3.2026 13:38:46 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunginorkesteri käynnistää kevään tulisissa tunnelmissa perjantaina 13.3. klo 18, kun kaupungintalolla kuullaan konsertillinen flamencosta vaikutteita saaneita teoksia.

Orkesteria johtaa konserttimestari Maano Männi. Solisteina nähdään Espanjan arvostetuissa flamencokouluissa kouluttautuneet mestaritanssijat Maria Rääk ja Jose Serrano. Heidän ilmaisussaan hehkuu Andalusian mustalaismusiikin vapaus, rytminen voima ja palava intohimo.

Illan säveltäjänimiin kuuluvat muun muassa Carmen-oopperan säveltäjä Georges Bizet, zarzuelan mestari Gerónimo Giménez sekä espanjalaista kansanmusiikkia lukuisissa teoksissaan käyttänyt Isaac Albéniz.

Pasión Flamenca tuokin Vaasan kaupungintalon lavalle eteläisen Euroopan hehkuvan rytmin ja värikylläisen musiikillisen maailman yhdeksi maaliskuiseksi illaksi.

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesterikonsertittapahtumat

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

