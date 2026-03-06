SDP:n Matias Mäkynen: Kansanedustajien pitää kysyä enemmän ja syyttää vähemmän

Uudessa keskusteluohjelmassa Mäkynen tapaa eri alojen asiantuntijoita, keskustelee heidän kanssaan Suomen tulevaisuudesta ja kysyy kysymyksiä muun muassa taloudesta, kulttuurista, demokratiasta, ilmastosta ja suomalaisuudesta. Jokaisen jakson lopuksi roolit kääntyvät ja vieras esittää kysymyksen kansanedustajalle.

– Liian usein kansanedustajat väittävät, kertovat, julistavat, syyttävät, vaikka tärkein tehtävämme on kysyä. Kansanedustaja kysyy -podcastissa kysyn ja kuuntelen. Jaksoissa syvennymme Suomen kohtalon kysymysten äärelle, Mäkynen avaa.

Mäkysen mukaan tavoitteena ei niinkään ole valmiit vastaukset vaan paremmat kysymykset, jotka vievät kohti avoimempaa ja inhimillisempää keskustelukulttuuria.

– Tervetuloa mukaan etsimään yhdessä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja aidosti pysähtymään pohtimaan asioita, sanoo Mäkynen.

Kansanedustaja kysyy -videopodcastia voi kuunnella Spotifysta, YouTubesta ja SoundCloudista. Uusi jakso julkaistaan perjantaiaamuisin. Kolmessa ensimmäisessä jaksossa ovat vierailleet kirjailija ja käsikirjoittaja Juha Hurme, tietokirjailija ja Kaukoitä-asiantuntija Teppo Turkki sekä professori ja mediatutkija Anu Koivunen.