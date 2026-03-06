Pasión Flamenca i Vasa stadshus

Hae varhaiskasvatuspaikkaa syksylle jo nyt 5.3.2026 14:57:55 EET | Tiedote

Jos lapsella ei vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, mutta tarve huoltajien työn tai opiskelun vuoksi syksylle 2026 on perheessä jo tiedossa, kannattaa paikkaa hakea jo maaliskuun loppuun mennessä. Myös siirtoa toiseen varhaiskasvatuspaikkaan kannattaa hakea nyt.