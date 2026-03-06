Vaasan kaupunki - Vasa stad

Pasión Flamenca i Vasa stadshus

6.3.2026 13:41:12 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vasa stadsorkester välkomnar våren i heta flamencostämningar fredagen den 13 mars kl. 18, då en konsert med flamencoinspirerande verk framförs i stadshuset.

Orkestern leds av konsertmästaren Maano Männi. Som solister uppträder mästardansarna Maria Rääk och Jose Serrano, utbildade vid Spaniens mest ansedda flamencoskolor. I deras uttryck glöder friheten, rytmen och den brinnande passionen från Andalusiens romska musiktradition.

Bland kvällens tonsättare märks bland andra Georges Bizet, skaparen av operan Carmen, zarzuelans mästare Gerónimo Giménez samt Isaac Albéniz, som i många av sina verk använde spansk folkmusik.

Pasión Flamenca för därmed den sydeuropeiska rytmens hetta och en färgsprakande musikalisk värld till scenen i Vasa stadshus för en marskväll.

