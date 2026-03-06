Poliittiset naisjärjestöt: Työn kasvua ei voi rakentaa ilman työelämän tasa-arvoa
6.3.2026 14:12:29 EET | Demarinaiset | Tiedote
Poliittiset naisjärjestöt vaativat, että hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteiden käytön helpottamisesta palautetaan valmisteluun. Tasa-arvovaltuutettu on tuonut esiin, että suuri osa heille tulevista syrjintäepäilyistä liittyy juuri määräaikaisiin työsuhteisiin, joissa ilmenee raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Määräaikaisuus koskettaa erityisesti naisia: lähes 60 % määräaikaisissa työsuhteissa olevista on naisia, ja 25–29-vuotiaista naisista jopa joka kolmas työskentelee määräaikaisena.
Määräaikaiset työsopimukset lisäävät työelämän epävarmuutta: määräaikaisuuden kytkeytyy heikompi työsuhdeturva, katkonaisemmat työurat sekä pienempi palkka- ja eläkekertymä. Hallituksen esitys määräaikaisuuksien perusteiden keventämisestä heikentäisi työntekijöiden asemaa entisestään ja kasvattaisi riskiä raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä. Koska määräaikaisuudet koskevat erityisesti naisia, esitys lisäisi naisten aseman epätasa-arvoisuutta työelämässä.
Vaikutusarviointien mukaan esitys ei edistä työllisyyttä tai talouskasvua toivotulla tavalla. Sen sijaan se lisää työelämän epävarmuutta ja syrjinnän riskiä, mikä voi vaikeuttaa perheen perustamista. Tämän vuoksi esitystä ei tule viedä eteenpäin sellaisenaan, vaan sen perustelut on arvioitava uudelleen.
Allekirjoittanut:
Helena Marttila, Demarinaisten puheenjohtaja
Leena Askeli, KD Naisten puheenjohtaja
Päivi Mononen-Mikkilä, Keskustanaisten puheenjohtaja
Pihla Keto-Huovinen, Kokoomusnaisten puheenjohtaja
Kike Elomaa, Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja
Pia Sundell, Svenska Kvinnoförbundets ordförande
Gashaw Bibani, Vasemmistonaisten puheenjohtaja
Fatim Diarra, Vihreiden Naisten puheenjohtaja
