Poliittiset naisjärjestöt: Työn kasvua ei voi rakentaa ilman työelämän tasa-arvoa

Määräaikaiset työsopimukset lisäävät työelämän epävarmuutta: määräaikaisuuden kytkeytyy heikompi työsuhdeturva, katkonaisemmat työurat sekä pienempi palkka- ja eläkekertymä. Hallituksen esitys määräaikaisuuksien perusteiden keventämisestä heikentäisi työntekijöiden asemaa entisestään ja kasvattaisi riskiä raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä. Koska määräaikaisuudet koskevat erityisesti naisia, esitys lisäisi naisten aseman epätasa-arvoisuutta työelämässä.

Vaikutusarviointien mukaan esitys ei edistä työllisyyttä tai talouskasvua toivotulla tavalla. Sen sijaan se lisää työelämän epävarmuutta ja syrjinnän riskiä, mikä voi vaikeuttaa perheen perustamista. Tämän vuoksi esitystä ei tule viedä eteenpäin sellaisenaan, vaan sen perustelut on arvioitava uudelleen.

Allekirjoittanut:

Helena Marttila, Demarinaisten puheenjohtaja

Leena Askeli, KD Naisten puheenjohtaja

Päivi Mononen-Mikkilä, Keskustanaisten puheenjohtaja

Pihla Keto-Huovinen, Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Kike Elomaa, Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja

Pia Sundell, Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Gashaw Bibani, Vasemmistonaisten puheenjohtaja

Fatim Diarra, Vihreiden Naisten puheenjohtaja