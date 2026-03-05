Varha selvittää itsenäistymisvarojen tilannetta
6.3.2026 14:37:33 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue selvittää yhdessä alueen kuntien kanssa nuorten itsenäistymisvarojen kertymistä. Selvitystyöllä huolehditaan jokaisen huostaanotetun lapsen ja nuoren oikeudesta itsenäistymisvaroihinsa. Selvitystyö on jo osoittanut, että vanhempien elatussopimuksia ei valitettavasti ole kaikissa tapauksissa tehty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että näiltä nuorilta puuttuu itsenäistymisvaroja.
Varha ja kunnat sopivat marraskuussa 2025, että mahdollisesti kerryttämättömät itsenäistymisvarat selvitetään ja mahdolliset puutteet korjataan. Työ vie aikaa, sillä jokaisen sijaishuollossa olleen tilanne selvitetään yksittäin.
Itsenäistymisvaroilla tarkoitetaan kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon sijoitetun lapsen tai nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin kerrytettäviä varoja. Jos varoja ei ole kertynyt, pääasiallinen syy on, että lapsi ei ole saanut elatusta vanhemmiltaan.
Sijoitettuna olleet nuoret aikuiset saavat hyvinvointialueelta heille kuuluvat itsenäistymisvarat. Jos itsenäistymisvaroja on jäänyt kerryttämättä ennen hyvinvointialueen aloittamista, varoja maksetaan takautuvasti, kun selvitystyö on edennyt ja sopimukset kuntien kanssa on tehty.
Sijoitettuna olleiden nuorten ei tarvitse olla yhteydessä sosiaalityöntekijäänsä, hyvinvointialueeseen tai kuntaan. Hyvinvointialueelta ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä niihin nuoriin, joita asia mahdollisesti koskee.
Varsinais-Suomen alueella on vuositasolla sijaishuollossa noin 850 asiakasta, joista vuosittain noin sata nuorta tulee täysi-ikäisiksi. Itsenäistymisvaroja puuttuu pääsääntöisesti niiltä, jotka eivät ole saaneet vanhemmiltaan elatusapua, vaikka se on myös huostaanotetun lapsen oikeus. Selvityksen edetessä täsmentyy, missä laajuudessa itsenäistymisvarojen kerryttämistä koskevia puutteita on.
Varojen kerryttäminen oli kuntien vastuulla vuoden 2022 loppuun saakka ja hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alusta lähtien asia on ollut hyvinvointialueen vastuulla.
Kodin ulkopuolella sijaishuollossa olleille ja oleville nuorille on koottu informaatiota verkkosivulle www.varha.fi/itsenäistymisvarat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Soile MeriläSosiaalityön johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 201 7532soile.merila@varha.fi
Linkit
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Ny webbguide stöder närståendevårdare5.3.2026 12:03:33 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha, har tagit fram en ny kostnadsfri webbguide för närståendevårdare. Syftet är att stöda närståendevårdarnas arbete och hjälpa dem att orka bättre i vardagen.
Uusi verkkovalmennus tukee omaishoitajia5.3.2026 12:03:33 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on tehnyt uuden maksuttoman verkkovalmennuksen alueen omaishoitajille. Tavoitteena on tukea omaishoitajien työtä ja auttaa heitä jaksamaan paremmin arjessaan.
Sömn är en central del av hälsan – Den internationella sömndagen firas i Skansen 13.35.3.2026 09:05:00 EET | Pressmeddelande
Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) Sömn- och andningscenter ordnar på den internationella sömndagen på fredagen 13.3.2026 klockan 12.00–18.00 ett evenemang som är öppet för alla på centraltorget i shoppingcentret Skansen i Åbo.
Uni on terveyden perusta – Maailman unipäivää vietetään Skanssissa 13.3.5.3.2026 09:05:00 EET | Tiedote
Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Uni- ja hengityskeskus järjestää Maailman unipäivänä perjantaina 13.3.2026 kello 12.00–18.00 kaikille avoimen tapahtuman Kauppakeskus Skanssin keskustorilla Turussa.
Arto Lehtokari direktör för informationsförvaltning i Varha3.3.2026 16:12:44 EET | Pressmeddelande
Arto Lehtokari har utnämnts till direktör för informationsförvaltning i Egentliga Finlands välfärdsområde.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme