Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha selvittää itsenäistymisvarojen tilannetta

6.3.2026 14:37:33 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue selvittää yhdessä alueen kuntien kanssa nuorten itsenäistymisvarojen kertymistä. Selvitystyöllä huolehditaan jokaisen huostaanotetun lapsen ja nuoren oikeudesta itsenäistymisvaroihinsa. Selvitystyö on jo osoittanut, että vanhempien elatussopimuksia ei valitettavasti ole kaikissa tapauksissa tehty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että näiltä nuorilta puuttuu itsenäistymisvaroja.

Varha ja kunnat sopivat marraskuussa 2025, että mahdollisesti kerryttämättömät itsenäistymisvarat selvitetään ja mahdolliset puutteet korjataan. Työ vie aikaa, sillä jokaisen sijaishuollossa olleen tilanne selvitetään yksittäin.

Itsenäistymisvaroilla tarkoitetaan kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon sijoitetun lapsen tai nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin kerrytettäviä varoja. Jos varoja ei ole kertynyt, pääasiallinen syy on, että lapsi ei ole saanut elatusta vanhemmiltaan.

Sijoitettuna olleet nuoret aikuiset saavat hyvinvointialueelta heille kuuluvat itsenäistymisvarat. Jos itsenäistymisvaroja on jäänyt kerryttämättä ennen hyvinvointialueen aloittamista, varoja maksetaan takautuvasti, kun selvitystyö on edennyt ja sopimukset kuntien kanssa on tehty.

Sijoitettuna olleiden nuorten ei tarvitse olla yhteydessä sosiaalityöntekijäänsä, hyvinvointialueeseen tai kuntaan. Hyvinvointialueelta ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä niihin nuoriin, joita asia mahdollisesti koskee.

Varsinais-Suomen alueella on vuositasolla sijaishuollossa noin 850 asiakasta, joista vuosittain noin sata nuorta tulee täysi-ikäisiksi. Itsenäistymisvaroja puuttuu pääsääntöisesti niiltä, jotka eivät ole saaneet vanhemmiltaan elatusapua, vaikka se on myös huostaanotetun lapsen oikeus. Selvityksen edetessä täsmentyy, missä laajuudessa itsenäistymisvarojen kerryttämistä koskevia puutteita on.

Varojen kerryttäminen oli kuntien vastuulla vuoden 2022 loppuun saakka ja hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alusta lähtien asia on ollut hyvinvointialueen vastuulla.

Kodin ulkopuolella sijaishuollossa olleille ja oleville nuorille on koottu informaatiota verkkosivulle www.varha.fi/itsenäistymisvarat. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

