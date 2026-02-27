Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.3. kokouksen ennakkotiedote
6.3.2026 14:56:53 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 10. maaliskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa toimialan vuoden 2025 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä jatkaa iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan käsittelyä.
Vuoden 2025 tilinpäätös: toiminta ja talous tasapainossa – tulevaisuus huolettaa
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen vuosi sujui erinomaisesti epävarmasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Uudistimme palvelujamme rohkeasti ja kehitimme kustannustehokkaimpia toimintatapoja.
Vuoden 2025 onnistumisia olivat esimerkiksi yhteyden saannin parantuminen terveysasemille, ripeä pahentuneeseen huumetilanteeseen tarttuminen sekä pelastustoimen toimintavalmiuden parantuminen.
Käynnistimme viime vuonna C-hepatiitin liikkuvan testauksen, avasimme vammaispalvelujen Lastentalon ja Kontulan pelastusaseman. Kehitimme myös osana alle 23-vuotiaiden terapiatakuun toteuttamista lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja eri palvelujen yhteistyönä.
Olemme iloisia, että asiakkaamme ovat entistä tyytyväisempiä palveluihimme. Tästä kertoo se, että NPS-suositteluindeksimme nousi jälleen edellisestä vuodesta ja oli nyt 69. Myös henkilöstömme tyytyväisyys oli korkealla tasolla ja on noussut. Ammattilaisistamme 84 prosenttia suosittelisi meitä työnantajana, ja 93 prosenttia pitää työtään merkityksellisenä.
Taloutemme toteutui tasapainoisena haasteellista tilanteesta huolimatta. Toimialan tulos oli 168,8 miljoonaa euroa ja se ylitti talousarvion 127 miljoonalla eurolla.
Hyvän tuloksemme mahdollisti vahva talouden hallintamme, muutosohjelman määrätietoinen toteuttaminen, tulojen toteutuminen arvioitua suurempina sekä HUS-yhtymän hyvä tulos. HUSin Helsingin laskutus vuodelta 2025 oli yli 25 miljoonaa euroa ennakoitua pienempi.
Tuloja kertyi 289,3 miljoonaa euroa, mikä oli 40,1 miljoonaa euroa enemmän kuin odotettiin. Tähän vaikuttivat muun muassa Kestävän kasvun hankkeen valtionavustukset ja asiakasmaksutuottojen kasvu.
”Vahvasta talouden hallinnastamme huolimatta olemme erittäin huolestuneita esitetyistä Helsingin ja hyvinvointialueiden rahoituksen muutoksista. Emme voi hyväksyä esitettyjä muutoksia, sillä esimerkiksi Helsingin nykyinen asukaskohtainen rahoituksemme on jo nykyisellään maan pienempiä”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen kertoo huolestuneena.
”Jos tarkastelemme vuoden 2025 tulosta ilman jälkikäteistarkastuksen osuutta (151 miljoonaa euroa), joka ei ole pysyvää rahoitusta, ylijäämämme oli noin 17 miljoonaa euroa eli noin 0,5 prosenttia toimintamenoistamme. Teimme siis taloudellisesti tasapainoisen tuloksen eli olemme sopeuttaneet toimintamme varsin lähelle saamaamme valtion rahoitusta”, Jolkkonen jatkaa.
Lisätietoa: talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, sampo.pajari@hel.fi, p. 09 310 42246.
Iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta
Lautakunta jatkaa iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnan käsittelyä. Palveluasuminen on ikääntyneiden pitkäaikaista asumista ja asiakkaan avuntarpeeseen perustuvaa ympärivuorokautista hoivaa.
Ostopalveluna hankitun iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen sopimuskausi päättyy Helsingissä tänä vuonna. Palveluasumisen paikkojen riittävyyden turvaamiseksi palvelu kilpailutetaan. Hankinnan uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2027 ja se kestää kuusi vuotta.
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala järjestää ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista omana toimintana ja ostopalveluna. Vuonna 2025 omia palveluasumisen paikkoja oli hiukan alle 1500 ja ostopalvelupaikkoja vähän yli 1600.
Lisätietoa: sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, Pia Nurme, pia.nurme@hel.fi, p. 040 178 9922
Linkit
- Kokouksen esityslista liitteineen
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
