Kansainvälisen läpimurron tehnyt Villa Hilda jatkuu – Michaela von Kügelgenilta samana vuonna myös dekkarisarjan avaus
13.3.2026 11:57:45 EET | Kustantamo S&S | Tiedote
Michaela von Kügelgen julkaisee tänä vuonna kolme romaania. Kansainväliseksi ilmiöksi nousseen Villa Hilda -sarjan toinen osa Kotiin saaristoon ilmestyy maaliskuussa, ja elokuussa ilmestyy uuden dekkarisarjan avaus. Villa Hilda -sarjan kolmas osa ilmestyy marraskuussa.
Villa Hilda -sarja sai poikkeuksellista huomiota jo ennen esikoisosan ilmestymistä: käännösoikeudet myytiin seitsemään maahan, ja elokuva- ja tv-oikeudet varmistuivat heti julkaisun jälkeen. Nyt ilmestyvä Kotiin saaristoon vahvistaa sarjan asemaa kotimaisena feelgood-menestyksenä, joka on löytänyt laajan yleisön myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Kotiin saaristoon kertoo naisesta, joka palaa Tukholman saaristoon äitinsä sairastumisen vuoksi juuri saatuaan unelmatyön ulkomailta. Romaani tarkastelee perhesuhteita ja sitä, mitä koti aikuiselle ihmiselle merkitsee.
Kirjailijan vuosi on poikkeuksellisen vauhdikas. Syksyllä ilmestyy jo seuraava Villa Hilda -romaani. Elokuussa julkaistaan lisäksi yhdessä Anne Hietasen kanssa kirjoitettu rikosromaani Viimeinen piste, joka käynnistää uuden Helsinkiin sijoittuvan Koski & Fors -sarjan. Kahden eri sarjan samanaikainen rakentaminen on suomalaisessa kaunokirjallisuudessa harvinainen yhdistelmä.
Kirjailija
Michaela von Kügelgen (s. 1986) on suomalainen kirjailija, toimittaja ja yrittäjä. Hän kuvaa teoksissaan pohjoismaista arkea, perhettä ja työn ja elämän yhteensovittamista.
Von Kügelgen antaa haastatteluja suomeksi ja ruotsiksi.
Kotiin saaristoon ilmestyy 26.3.2026. Teos julkaistaan sidottuna, e-kirjana ja äänikirjana.
Arvostelukappaleet, pdf:t, haastattelupyynnöt ja lisätiedot: Maja-Stina Andersson
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maja-Stina AnderssonLisätiedot ja haastattelupyynnötPuh:0503691030maja-stina.andersson@sets.fi
Kuvat
Linkit
Kustantamo S&S
Kustantamo S&S
Ritarikatu 5
00170 Helsinki
https://kustantamo.sets.fi/
Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S
Omaperäisen kirjailijan vangitseva uusi romaani3.3.2026 10:06:53 EET | Tiedote
Anu Kaaja tunnetaan rohkeasta ja älykkäästä proosastaan, jossa taidehistoria, kirjallisuus ja nykyajan ilmiöt kietoutuvat toisiinsa. Hänen uusi romaaninsa Siluetinleikkaaja on melankolinen ja hypnoottinen kertomus kertomuksista – ja siitä, miksi pimeys kiehtoo meitä.
Susanna Hast EU:n kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi27.2.2026 13:40:08 EET | Tiedote
Susanna Hastin romaani Toivottomuus on valittu Suomen ehdokkaaksi Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon lyhytlistalle. Ehdokkuus julkistettiin Brysselissä 27. helmikuuta. Palkinto nostaa esiin Euroopan kiinnostavimpia uusia kaunokirjallisia ääniä, ja tänä vuonna lyhytlistalle valittiin 14 teosta eri maista.
Camila Sosa Villadan uusi romaani paljastaa perheen ja rakkauden vallankäytön19.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Argentiinalaisen tähtikirjailijan Camila Sosa Villadan toinen suomeksi ilmestyvä romaani Kesytysteoria (suom. Emmi Ketonen) on raaka, hellä ja järisyttävän kirkas kertomus rakkaudesta, joka muuttuu kesyttämiseksi. Kansainvälisesti ylistetty teos kysyy, mitä joudumme uhraamaan, jotta kelpaisimme perheeseen, parisuhteeseen ja yhteiskuntaan.
Kadonneet kirjallisuuden lajit – tutkimusmatka unohdettuihin aarteisiin5.2.2026 10:27:47 EET | Tiedote
Miltä näyttää kirjallisuuden historia, kun katse suunnataan siihen, mitä ei enää ole? Kadonneet kirjallisuuden lajit avaa ovet kirjallisuuden hämärään historiaan ja tuo päivänvaloon 30 lajia, jotka ovat hiljalleen liukuneet unohduksiin – antiikin papyruskääröistä 1800-luvulle saakka. Teos on lumoava konvehtirasia kirjallisuuden ystäville: tiiviitä, tarinallisia lukuja täynnä menneisyyden kaikuja.
Kustantamo S&S esittelee kesän 2026 kirjat4.2.2026 14:12:09 EET | Tiedote
S&S:n kesän listalta löytyvät muun muassa kuuma kotimainen lätkäromanssi, uuden Helsinkiin sijoittuvan dekkarisarjan avausosa sekä kiehtova tietokirja eläintutkijoiden ja -ammattilaisten maailmasta. Näiden lisäksi Malin Klingenbergin huikea Gibatin tarinoita -trilogia tulee päätökseensä ja Virginia Woolfin klassikko Orlando saa uuden suomennoksen Kaisa Katteluksen kynästä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme