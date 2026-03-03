Kansainvälisen läpimurron tehnyt Villa Hilda jatkuu – Michaela von Kügelgenilta samana vuonna myös dekkarisarjan avaus

Villa Hilda -sarja sai poikkeuksellista huomiota jo ennen esikoisosan ilmestymistä: käännösoikeudet myytiin seitsemään maahan, ja elokuva- ja tv-oikeudet varmistuivat heti julkaisun jälkeen. Nyt ilmestyvä Kotiin saaristoon vahvistaa sarjan asemaa kotimaisena feelgood-menestyksenä, joka on löytänyt laajan yleisön myös Suomen rajojen ulkopuolella.



Kotiin saaristoon kertoo naisesta, joka palaa Tukholman saaristoon äitinsä sairastumisen vuoksi juuri saatuaan unelmatyön ulkomailta. Romaani tarkastelee perhesuhteita ja sitä, mitä koti aikuiselle ihmiselle merkitsee.

Kirjailijan vuosi on poikkeuksellisen vauhdikas. Syksyllä ilmestyy jo seuraava Villa Hilda -romaani. Elokuussa julkaistaan lisäksi yhdessä Anne Hietasen kanssa kirjoitettu rikosromaani Viimeinen piste, joka käynnistää uuden Helsinkiin sijoittuvan Koski & Fors -sarjan. Kahden eri sarjan samanaikainen rakentaminen on suomalaisessa kaunokirjallisuudessa harvinainen yhdistelmä.

Kirjailija

Michaela von Kügelgen (s. 1986) on suomalainen kirjailija, toimittaja ja yrittäjä. Hän kuvaa teoksissaan pohjoismaista arkea, perhettä ja työn ja elämän yhteensovittamista.

Von Kügelgen antaa haastatteluja suomeksi ja ruotsiksi.





Kotiin saaristoon ilmestyy 26.3.2026. Teos julkaistaan sidottuna, e-kirjana ja äänikirjana.

Arvostelukappaleet, pdf:t, haastattelupyynnöt ja lisätiedot: Maja-Stina Andersson