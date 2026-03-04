Sastamalan ja Punkalaitumen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot yhtenäistyvät – kaksi numeroa korvaa yli 30 vanhaa

Jatkossa lääkärin ja hoitajan vastaanottojen ajanvaraus, neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi hoituvat numerossa 03 311 68180. Numerosta tavoittaa myös diabeteshoitajat ja kuulokojehuollon. Asiakkaan ei enää tarvitse muistaa omahoitajan numeroa, sillä uudessa puhelinjärjestelmässä on soittajan tunnistava ominaisuus, minkä vuoksi takaisinsoiton voi tehdä yhä useammin omahoitaja tai tuttu ammattilainen ilman erillistä numeroa.

Numero palvelee kiireettömissä asioissa ma–to klo 8–16, pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15. Kiireellisten asioiden linja on avoinna ma–pe klo 8–20, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10–18.

Kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoittoperiaatteella. Kiireellisten asioiden linjalle voi jäädä myös jonottamaan. Soittaessa on mahdollista valita myös englanninkielinen valikko.

Asiantuntijahoitajat tavoittaa uudesta yhteisestä numerosta

Sastamalan ja Punkalaitumen uniyksikön hoitajat, gynekologinen hoitaja ja terveydenhoitajat palvelevat jatkossa uudessa, yhteisessä numerossa: 03 311 68181. Takaisinsoittoperiaatteella toimiva numero on avoinna ma–to klo 8–16, pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15.

Vanhoihin numeroihin soittaessa kuulee uuden numeron, jonka jälkeen puhelu siirtyy automaattisesti uuteen numeroon kuukauden ajan. Sen jälkeen numeroissa on syyskuun loppuun asti tiedote, joka muistuttaa numeron muuttuneen.

Tekstiviestinumeroihin muutoksia

Sastamalan sote-aseman sekä Mouhijärven ja Punkalaitumen lähiasiointipisteen lääkärin ja hoitajan vastaanottoajan peruutus tekstiviestillä ja puhe- ja kuulovammaisten tekstiviestipalvelu yhdistetään numeroon: 040 041 9617 (ei puheluita). Ajan voi perua lähettämällä numeroon viestin: “PERUN, vastaanottoajankohta, nimi + syntymäaika”.

Myös OmaPirhassa on mahdollista perua vastaanottoaika, jos sen alkuun on vähintään 24 tuntia.

Puhelinnumeromuutokset koskevat tässä vaiheessa Sastamalassa ja Punkalaitumella vain vastaanottopalvelujen lääkärin ja hoitajien numeroita. Muiden palvelujen, esimerkiksi hammashoitoloiden, neuvoloiden ja fysioterapian puhelinnumerot säilyvät toistaiseksi ennallaan.

Lisätietoja uudistuksesta löydät verkkosivuiltamme: Puhelinpalvelumme uudistuu.