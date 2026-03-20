Katupölykausi on alkanut pääkaupunkiseudulla

Katupölyä on nyt ilmassa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY seuraa ilmanlaatua ja katupölytilannetta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tällä ja viime viikolla liikenne on nostanut katupölyä ilmaan kuivilta kaduilta ja teiltä, mikä on heikentänyt ilmanlaatua.

”Mittaustemme mukaan katupölyä on nyt ilmassa pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaatu on ollut tällä ja viime viikolla ajoittain huono erityisesti vilkkaiden pääteiden ja katujen varrella. Ilmanlaatu on vaihdellut paljon säätilan mukaan”, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.

Myös tulevien päivien ja viikkojen pölyisyys vaihtelee sään mukaan. Erityisesti aurinkoisina ja kuivina päivinä katupölyä on runsaasti ilmassa. Sade puolestaan kostuttaa tienpinnat ja vähentää pölyisyyttä.

”Viikonlopuksi on ennustettu aurinkoista säätä, joten katupölyä voi olla silloin runsaasti ilmassa”, Kaski sanoo.

Pölyä esiintyy eniten vilkkaasti liikennöidyillä alueilla

Katupöly on pääasiassa hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä.

”Pölyisintä on alueilla, joissa on paljon liikennettä. Ulkoilua ei kuitenkaan tarvitse välttää katupölyn vuoksi. Ilma on puhtaampaa jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta”, Kaski sanoo.

Katupöly aiheuttaa terveyshaittoja

Katupöly voi aiheuttaa oireita erityisesti pienille lapsille, iäkkäille sekä hengitys- ja sydänsairaille. Tyypillisiä oireita ovat nuha ja yskä, silmien ja kurkun kutina sekä hengenahdistus erityisesti hengitys- ja sydänsairailla. Katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita myös terveille aikuisille.

Katujen ja teiden kunnossapidosta vastaavat tahot torjuvat katupölyä sääolosuhteet huomioiden. Katujen kevätsiivouksella poistetaan katupölyä tienpinnoilta. Pölyämistä hillitään myös kastelemalla katuja ja teiden pientareita laimealla suolaliuoksella pahimpien pölypäivien aikaan.

10 vinkkiä katupölykauteen

Kaski antaa kymmenen vinkkiä siihen, miten voit lievittää katupölystä aiheutuvia oireita ja vähentää katupölyn muodostumista:

Ulkoile kauempana vilkkaista kaduista. Ilma on puhtaampaa jo yhden korttelin päässä vilkkaasta kadusta. Myös hyvä hengityssuojain eli FFP2-suojain voi auttaa joitakin, mutta kaikille se ei sovi.



Ulkoile puistoissa, metsissä tai meren äärellä. Tällaisissa paikoissa ilmanlaatu on yleensä parempi. Vältä etenkin voimakasta fyysistä rasitusta vilkasliikenteisillä alueilla.



Harkitse siirtymistä sisätiloihin, jos koet voimakkaita ärsytysoireita.



Vältä asuntosi tuulettamista ikkunan kautta etenkin ruuhka-aikoina, jos se sijaitsee vilkasliikenteisellä alueella. Huolehdi ikkunoiden ja ovien tiivisteistä.



Vaihda kotiisi tuloilmasuodattimet keväällä ja syksyllä. Laadukkaat tuloilmasuodattimet vähentävät tehokkaasti sisälle tulevan katupölyn määrää.



Vältä turhaa autoilua. Se nostattaa katupölyä ilmaan. Suosi kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.



Jos ajat, käytä talvirenkaina kitkoja. Kitkarenkaat tuottavat vähemmän pölyä kuin nastarenkaat.



Muista noudattaa ajoneuvojen siirtokehotuskylttejä. Katujen puhdistaminen hidastuu huomattavasti, jos väärin pysäköityjä autoja joudutaan siirtelemään.



Poista hiekoitushiekka kosteana. Lehtipuhaltimen käyttö hiekoitushiekan poistoon on kielletty pääkaupunkiseudulla ja monissa muissa kaupungeissa.



Seuraa ilmanlaadun tilannetta osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.





HSY mittaa katupölyn pitoisuuksia eri puolilla pääkaupunkiseutua. Katupölyn määrää voi seurata reaaliaikaisesti hsy.fi/katupoly.

