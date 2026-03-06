Minja Koskela: Hallituksella tuli niin kiire, ettei edes kokoomuksessa tunneta omaa ydinase-esitystä
6.3.2026 15:00:19 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kummeksuu kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran esittämiä väitteitä ydinaserajoitusten purkua koskevasta esitysluonnoksesta.
Ylen Aamun keskusteluun osallistunut Kopra väitti toistuvasti, että hallituksen kaavailema ydinaserajoitusten purku koskisi ainoastaan sotatilannetta tapauskohtaisesti. Koskela huomauttaa, että väite on vastoin hallituksen omassa esitysluonnoksessa nimenomaisesti todettua.
– Hallituksen kaavailema ydinaseita koskeva poikkeus ei koske vain sotatilaa vaan yleisesti puolustusyhteistyötä ja nimenomaisesti myös rauhan aikaa. Hallituksella ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan värisuoraa pitävällä kokoomuksella oli ilmeisesti niin kova kiire murentaa Suomen ja Pohjoismaiden pitkäaikainen ydinaselinja, etteivät edes kokoomuksen keskeiset päättäjät tiedä, mistä puhutaan. Ei liene kohtuutonta toivoa, että hallitus opettelisi edes omat esityksensä, eikä näin valtavaa asiaa käsiteltäisi näin hutiloiden, Koskela sanoo.
Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan nimenomaisesti muun muassa, että: ”[v]almistelun aikana tarkasteltiin, voisiko muutoksia tehdä ainoastaan poikkeusoloja koskien, esimerkiksi valmiuslaissa tai puolustustilalaissa.” Tätä ei esityksen mukaan kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena, koska tällöin ”poikkeus olisi voimassa vain kansallisissa valmiuslain poikkeusoloissa tai puolustustilalain puolustustilassa”, ja ”Suomen sotilaallisen puolustamisen ensisijainen asia on ennaltaehkäisevä pelote, jota ylläpidetään kaikissa turvallisuustilanteissa”.
