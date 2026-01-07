14 naista sairastuu päivittäin rintasyöpään: Jopa 74 % suomalaisista naisista pohtii rintasyövän mahdollisuutta

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Naisilla on yleisesti ottaen hyvä tietämys rintasyövän oireista: jopa 95 % tunnistaa kyhmyn tai patin rinnassa rintasyövän mahdolliseksi oireeksi. Myös kainalossa olevat patit, rinnan muodon muutokset ja nännin erite tunnistetaan laajasti mahdollisiksi oireiksi. Kaikki rintasyövän oireet eivät kuitenkaan ole yhtä tuttuja naisille.

- Tutkimuksen mukaan valtaosaa naisista (74 %) rintasyöpä mietityttää. Perinteisen mammografian lisäksi rintoja tutkitaan myös tarvittaessa ultraäänellä ja magneettikuvauksella. Huolet kannattaa ottaa puheeksi matalalla kynnyksellä. Jos syöpä löytyisi, varhainen toteaminen parantaa ennustetta merkittävästi. Myös lääkehoidot kehittyvät hurjaa vauhtia, eikä esimerkiksi syövän lääkehoito tarkoita enää automaattisesti vain sytostaattihoitoja, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Leila Vaalavirta Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalasta kertoo.

Selkäkivun tai selittämättömän väsymyksen tunnistaa mahdollisiksi oireiksi vain noin kolmasosa (37 %). Rinnan kutinan tai kihelmöinnin syövän mahdolliseksi oireeksi tunnistaa noin puolet (56 %) naisista. Rintasyövän oireiden tunnistamisessa on myös ikäryhmäkohtaisia eroja: parhaiten oireet tunnistavat keski-ikäiset naiset (45–54-vuotiaat), kun taas nuorimmat naiset (18–24-vuotiaat) tunnistavat mahdollisia oireita selvästi heikommin.

Gynekologisiin syöpiin liitettävät oireet tunnistetaan heikosti

Siinä missä ruuhkavuosia elävien yleisin gynekologinen syöpä on kohdunkaulan syöpä, eläkeikäisillä naisilla tyypillisimmin esiintyy kohdunrungon syöpää. Alle puolet naisista yhdistää gynekologisten syöpien tyypillisimmät oireet, kuten vuodot, vuotohäiriöt tai vatsakivun naisten syöpiin.

- Kannustan kaikkia naisia priorisoimaan seulontoihin (HPV-testi tai PAPA-testi) osallistumista, vaikka arki olisi kuinka kiireistä. Seulonnoissa voidaan löytää myös sellaisia muutoksia, jotka ovat muuten oireettomia. Epämääräiset vuodot, poikkeava valkovuoto tai verinen vuoto, kannattaa myös aina tutkia, vaikka ne ovatkin usein harmittomia. Yli kuukauden vaivanneet vatsakivut ovat aina myös syy hakeutua tutkimuksiin. Gynekologikäynneille ei ole yläikärajaa, Vaalavirta muistuttaa.

Suomalaisilla naisilla ei ole tarpeeksi tietoa vaihdevuosista ja hormonikorvaushoidoista

Hormonit vaikuttavat naisten elämään monin tavoin, ja vaihdevuosissa hormonikorvaushoidot tulevat ajankohtaisiksi. Vain 22 % kaikista naisista kokee, että heillä on tarpeeksi tietoa hormonikorvaushoidoista, ja vain kolmasosa (32 %) kokee, että asiasta on helppo puhua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Eniten tietoa hormonikorvaushoidoista on 55–75-vuotiailla, mutta ennen keski-ikää naisilla ei ole selkeää käsitystä näistä hoidoista.

- Vaihdevuosista ja hormonikorvaushoidoista on viime vuosina puhuttu enemmän, etenkin sosiaalisessa mediassa. Valitettavasti sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon myös väärää tietoa. Osa naisista taas kaihtaa hormonihoitoja syöpää peläten. Hälinän keskellä moni tuskaileekin sen kanssa, mikä on itselle paras vaihtoehto. Pidempään jatkunut hormonikorvaushoito nostaa rintasyöpäriskiä jonkin verran, mutta monet eivät tiedä, että esimerkiksi ylipaino kohottaa riskiä vielä enemmän. Lisäksi osassa hormonaalisista ehkäisymenetelmistä on syövältä suojaavaa vaikutusta. Omia vaihtoehtoja kannattaakin punnita ammattilaisen kanssa, Mehiläisen valtakunnallinen vastuugynekologi, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Anu Aalto toteaa.

Docrates Mehiläinen valaisee naispatsaiden rinnat naistenpäivänä

Docrates Mehiläinen tuo naisten terveyden valokeilaan kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. ja valaisee naispatsaiden rinnat Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa. Helsingissä valaistaan Havis Amanda, Tampereella Tanssiva tyttö ja Kuopiossa Kevät-patsas. Tempauksella halutaan rohkaista naisia ottamaan rintasyöpään liittyvät ja muut intiimialueiden terveyshuolet puheeksi ammattilaisten kanssa.

*Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalan tutkimus toteutettiin IRO Researchin Tuhat suomalaista -tutkimuksen yhteydessä verkossa ja siihen vastasi yhteensä 889 naista 20.1.-2.2.2026 välisenä aikana. Tutkimuksen kokonaisotos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

