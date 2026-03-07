Varapuhemies Risikko: Naisten terveyteen panostaminen parantaa elämänlaatua ja vahvistaa taloutta
7.3.2026 15:00:00 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kansanedustaja Paula Risikko puhui kansainvälisen Naistenpäivän aattona, lauantaina 7.3.2026 Lapualla pidetyssä tilaisuudessa naisten terveyden edistämisen merkityksestä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Puheessaan Risikko käsitteli myös naisten asemaa Suomessa, tasa-arvon lainsäädännöllisiä virstanpylväitä ja nosti esiin hallituksen toimia tasa-arvon edistämiseksi.
Risikon yksi keskeinen viesti oli, että naisten terveyteen panostaminen on paitsi yksilön hyvinvointia koskeva kysymys, niin myös merkittävä yhteiskunnallinen ja taloudellinen mahdollisuus.
Hän viittasi puheessaan Maailman talousfoorumin ja McKinsey Health Instituten vuonna 2024 julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan naiset viettävät keskimäärin noin 25 prosenttia enemmän elämästään heikommassa terveydentilassa kuin miehet. Raportti kuvaa naisten ja miesten välisten terveyserojen sekä niiden huomiotta jättämisen aiheuttamaa nk. hyvinvointikuilun juurisyitä.
”Terveyserojen taustalla eivät ole vain vakavat sairaudet, vaan naisten elämänlaatua sekä työ- ja toimintakykyä usein pitkäaikaisesti heikentävät tekijät kuten esimerkiksi kuukautisiin liittyvät oireet, raskauteen ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot, vaihdevuosioireet, kipu ja krooniset sairaudet. Hyvinvointikuilun taustalla olevat ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa”, totesi Risikko.
Raportissa tunnistetaan monia syitä hyvinvointikuilulle, kuten se, että lääketieteellinen tutkimus keskittyy usein mieskehoon, minkä vuoksi naisten sairauksista ja niiden hoidosta on vähemmän tietoa. Raportin mukaan monissa tutkimusaineistoissa naisten terveyttä koskeva tieto on puutteellista, mikä johtaa siihen, että naisten sairauksien aiheuttamaa terveyskuormaa aliarvioidaan. Kun naisten terveyteen liittyvä tieto jää näkymättömäksi, menetetään mahdollisuuksia parantaa diagnostiikkaa ja hoitoa.
”Raportin mukaan terveydenhuoltojärjestelmä ei aina vastaa riittävästi naisten sairauksien hoidon tarpeisiin. Naiset eivät esimerkiksi aina saa samoihin sairauksiin yhtä nopeasti tai yhtä laadukasta hoitoa kuin miehet. Tähän ovat Suomessa viitanneet myös mm. selvitykset naisten sydänsairauksista. Naisten sydänkohtaus jää tunnistamatta 7 kertaa useammin,” totesi Risikko.
Raportin mukaan naisten terveyteen liittyvään tutkimukseen on historiallisesti investoitu vähemmän kuin moniin muihin terveyteen liittyviin osa-alueisiin. Lisäksi tutkimus ei aina huomioi sitä, että monet sairaudet ilmenevät naisilla eri tavoin kuin miehillä.
Naisten parempi terveys hyödyttää koko yhteiskuntaa vahvistamalla myös taloutta
Risikko painotti puheessaan naisten terveyteen panostamisen moninaisia vaikutuksia.
”Naisten terveyden parantaminen vaikuttaa suoraan elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Vaikutukset ulottuvat myös laajasti koko yhteiskuntaan. Panostamalla naisten terveyteen ja sen tutkimukseen lisätään naisten toiminta- ja työkykyä, joilla on myös valtavia talousvaikutuksia. Suuriin talousvaikutuksiin viittaa myös em. kansainvälinen raportti”, arvioi Risikko.
Petteri Orpon hallitus on asiaan kiinnittänyt huomiota.
”Hallitusohjelmassa on nostettu esiin mm. vaihdevuosien oireiden tunnistaminen työterveyshuollossa. Vaihdevuosien hoidolla on myönteinen vaikutus elämänlaatuun, mutta myös talouteen juuri työkykyvaikutuksen myötä”, totesi Risikko.
Risikon mukaan hyvinvointikuilua voidaan kaventaa mm. vahvistamalla naisten terveyteen keskittyvää tutkimusta ja tiedonkeruuta.
”On myös tärkeää kehittää hoito- ja palvelukokonaisuuksia, jotka huomioivat paremmin naisten biologiset ja elämäntilanteisiin liittyvät tarpeet. Lisäksi on lisättävä investointeja naisten terveyteen liittyvään tutkimukseen ja innovaatioihin. Ennaltaehkäisyn vahvistaminen ja terveyspalvelujen viiveettömyys ovat myös keskeisiä keinoja terveyserojen kaventamisessa”, Risikko totesi.
Naisterveyden edistäminen osa laajempaa tasa-arvotyötä
Risikon mukaan naisten terveyden edistäminen on tärkeä osa tasa-arvotyötä, joka edellyttää vielä monia toimia. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on edistänyt naisten asemaa monin tavoin, joista tuoreimpana tasa-arvolain päivittäminen. Tavoitteena on puuttua tehokkaammin työelämässä tapahtuvaan raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevään aikana.
”Vaikka suomalaisen naisten asema on mennyt historiallisesta perspektiivistä katsottuna paljon eteenpäin, on meillä vielä tekemistä. Mm. naisten terveyteen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Se on koko Suomen etu”, Risikko sanoi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula RisikkoEduskunnan varapuhemies
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Sarkomaa: Ehdoton ei maakuntaverolle – kyllä paremmille palveluille7.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Maakuntavero on opposition toimesta noussut esiin ratkaisuna hyvinvointialueiden ongelmiin. Kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa torjuu ehdotuksen maakuntaverosta jyrkästi.
Kokoomuksen Autto: Ydinenergialaki on päivitettävä tähän päivään7.3.2026 12:39:21 EET | Tiedote
Turvallisuuspoliittiset kysymykset edellyttävät vakaata harkintaa ja ne on syytä pohjata parhaaseen saatavilla olevaan asiantuntijatietoon, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto. Hänen mukaansa hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta vahvistaa Suomen turvallisuutta osana Natoa ja varmistaa, ettei ajastaan jäänyt lainsäädäntö rajoita Suomen puolustamista.
Kokoomuksen Vikman: Ydinenergialain päivityksen tavoite on turvata rauha6.3.2026 18:48:20 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman sanoo, että ydinenergialain päivityksessä on kyse ennen kaikkea Suomen turvallisuudesta ja rauhan takaamisesta. Vikman korostaa, että muutos ei tarkoita ydinaseiden sijoittamista Suomeen, eikä tee Suomesta ydinasevaltiota.
Kokoomuksen Kopra: Suomi on osa Natoa – ja sen tulee näkyä lainsäädännössä5.3.2026 18:08:51 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää ydinenergia- ja rikoslain muuttamista välttämättömänä, jotta Suomen sotilaallinen puolustus voidaan toteuttaa täysimääräisesti osana Natoa.
Kokoomuksen Wallinheimo: 300 normin purkutavoite toteutuu – yrityksiltä jo 120 miljoonan euron byrokratiataakka pois3.3.2026 12:58:30 EET | Tiedote
Hallitus on purkanut jo 243 yrityksiä ja kansalaisia kuormittanutta normia. Hallitusohjelman 300 normin tavoite toteutuu tällä hallituskaudella, arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme