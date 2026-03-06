SDP:n Skinnari: Ydinenergialain avaamisen ydinkysymys on miten se lisää Suomen turvallisuutta
7.3.2026 09:50:58 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Ville Skinnarin mukaan hallituksen esitys avata ydinenergialaki merkitsee merkittävää muutosta Suomen turvallisuuspoliittiseen linjaan.
– Ydinenergialain avaamisen ydinkysymys on yksinkertainen: miten tämä lisää Suomen turvallisuutta?, Skinnari kysyy.
Skinnari toimi ministerinä ja TP-UTVA:n jäsenenä hallituksessa, joka vei Suomen Natoon ja on nyt eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen.
– Suomi liittyi Natoon avaamatta ydinenergialakia. Naton ydinpelote on olemassa jo nyt, Skinnari jatkaa.
Skinnarin mukaan lakimuutoksella on myös pitkäkestoisia seurauksia.
– Kun ydinenergialaki avataan, avataan samalla Pandoran lipas. Tätä päätöstä ei ole helppo perua, ja vastuu sen seurauksista jää myös tuleville hallituksille, Skinnari linjaa.
Skinnarin mukaan sosialidemokraatit tekevät turvallisuuspolitiikassa tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten kollegoiden kanssa.
– Sosialidemokraatit tekevät turvallisuuspolitiikassa tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten kollegoiden kanssa ja käymme tästäkin asiasta jatkuvaa keskustelua. Pohjoismainen linja on ollut selvä: ydinaseita ei sijoiteta alueelle rauhan aikana, Skinnari sanoo.
Skinnari nostaa esiin myös talouden, ilmapiirin ja Suomen aseman kansainvälisten sijoittajien silmissä.
–Orpon ja Purran hallitus on ajanut Suomen työllisyydessä ja taloudessa reunavaltioksi, nollakasvun maaksi ja samalla etäännyttänyt meitä muista Pohjoismaista. Haluammeko luoda myös turvallisuuspolitiikkaan tällaisen reunavaltion ilmapiirin?, Skinnari kysyy.
– Suomi ei voi olla suomalaisille vain datakeskus ja etulinja. Silloin meiltä loppuvat työt ja leipä. Turvallisuus tarvitsee myös vahvan talouden ja investointeja, jotka luovat työtä ja teollista arvonlisää Suomeen. Miten tämä lakimuutos lisää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisille sijoittajille?, Skinnari päättää.
