Kokoomuksen Autto: Ydinenergialaki on päivitettävä tähän päivään

7.3.2026 12:39:21 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Turvallisuuspoliittiset kysymykset edellyttävät vakaata harkintaa ja ne on syytä pohjata parhaaseen saatavilla olevaan asiantuntijatietoon, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto. Hänen mukaansa hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta vahvistaa Suomen turvallisuutta osana Natoa ja varmistaa, ettei ajastaan jäänyt lainsäädäntö rajoita Suomen puolustamista.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto.
Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto. Tuomas Stöckel

– Ydinenergialain muutoksen ydinkysymys on Suomen turvallisuus. Lakimuutoksella varmistetaan, ettei Suomen oma lainsäädäntö rajoita Naton yhteisen puolustuksen ja sen meille tuoman turvan vahvistamista tilanteessa, jossa turvallisuusympäristömme on selvästi heikentynyt, Autto sanoo.

Autto muistuttaa, että kyse ei ole ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen.

– Suomi ei tavoittele ydinaseiden sijoittamista alueelleen, tämän valtiojohtomme on selvästi todennut. Lakimuutoksella poistetaan 1980-luvulta periytyvä rajoite, joka ei enää vastaa nykyajan ja Nato-jäsenyyden todellisuutta. Muutoksella varmistetaan, että pystymme toimimaan vaikuttavasti liittolaistemme kanssa kaikissa tilanteissa, Autto toteaa.

Autto viittaa myös puolustusliitto Natoon ja ydinasepelotteeseen erikoistuneen tutkijan Jyri Lavikaisen arvioon, jonka mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö on poikkeuksellisen rajoittava ja voi pahimmillaan luoda puolustuksellisesti kestämättömän tilanteen.

– Asiantuntija-arvioiden mukaan nykyinen laki voisi käytännössä rajoittaa Naton puolustuksellista toimintaa. Tällainen tilanne ei ole Suomen eikä liittokunnan turvallisuuden kannalta järkevä, Autto toteaa.

Autton mukaan kansallisen turvallisuuden kysymyksissä on tärkeää luottaa niihin toimijoihin, joilla on kokonaiskuva tilanteesta.

– Viranomaisilla, puolustusvoimilla ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoilla on käytössään ajantasaisin ja Nato-jäsenyyden myötä päivittynyt tieto ja ymmärrys Suomen turvallisuusympäristöstä ja liittokunnan toiminnasta. Päätökset on syytä tehdä tämän tiedon pohjalta Suomen turvallisuutta vahvistaen, Autto korostaa.

Autto muistuttaa myös, että Suomi pysyy jatkossakin sitoutuneena kansainvälisiin ydinaseita koskeviin sopimuksiin.

– Suomi ei kehitä, valmista tai hanki ydinaseita. Olemme sitoutuneet ydinsulkusopimukseen ja asevalvontaan myös jatkossa. Lakimuutos kuitenkin varmistaa sen, että Suomen puolustusta ja Naton meille tuomaa turvaa voidaan vahvistaa täysimääräisesti, Autto sanoo.

