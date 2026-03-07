Kokoomuksen Sarkomaa: Ehdoton ei maakuntaverolle – kyllä paremmille palveluille

– Sanon ehdottomasti ei maakuntaverolle. Uusi verotuksen taso ei ratkaisisi yhtäkään ongelmaa eikä parantaisi yhden yhtä potilasta. Se vain lisäisi byrokratiaa ja olisi omiaan kasvattamaan tavallisten suomalaisten verotaakkaa, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaan mukaan työn verotuksen pitäminen kohtuullisena ja kannustavana on koko hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden kannalta välttämätöntä. Hän huomauttaa, että hyvinvointialueet ovat kantokyvyltään hyvin erilaisia, ja maakuntavero johtaisi moninkertaisiin tasausjärjestelmiin.

– Into luoda uusi verotuksen taso on syytä heittää roskakoriin. Suomalaiset eivät kestäisi uutta verotustasoa. Keskiöön on nostettava palveluja tarvitseva ihminen ja sote-uudistuksen tavoite: yhdenvertaiset ja laadukkaat pelastus-, sosiaali- ja terveyspalvelut, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa muistuttaa, että hyvinvointialueiden rahoitus on kasvanut pääministeri Orpon hallituskaudella yli neljällä miljardilla eurolla. Yhteensä yli 37 miljardin rahoitus muodostaa jo noin kolmanneksen valtion budjetista.

– Kustannusten ja palvelutarpeen kasvaessa rahat on käytettävä entistä vaikuttavammin. Rahoitusmallin kannusteita on uudistettava niin, että ne ohjaavat vaikuttavuuteen. On keskityttävä sote-uudistuksen perimmäisiin tavoitteisiin: yhdenvertaisten palveluiden rakentamiseen ja kustannusten kasvun hillintään, Sarkomaa linjaa.

Sarkomaan mukaan on olennaista, että hallitus jatkaa työtä, jossa sote-kustannukset ja palvelun laatu tuodaan läpinäkyvästi näkyviin ja johtamista tehdään tiedon pohjalta. Hän pitää valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon laaturekistereitä välttämättöminä hoidon vaikuttavuuden kehittämiselle.

– Rekistereitä on laajennettava – seuraavaksi vuorossa on hyvä olla muistisairaudet, Sarkomaa esittää.

Sarkomaa nostaa esille myös Orpon hallituskauden saavutuksia palveluiden parantamisessa. Lasten ja nuorten terapiatakuu on säädetty, ja omalääkäri on jo miljoonalla suomalaisella. Lisäksi hedelmöityshoitojen Kela-korvaus on palautettu, ja valinnanvapauskokeilu mahdollistaa 65 vuotta täyttäneille pääsyn yksityiselle yleislääkärille 30 eurolla.

– Kokoomus on sitoutunut turvaamaan yhdenvertaiset sote-palvelut kaiken ikäisille. Työtä jatketaan, Sarkomaa vakuuttaa.