Liigamestari sarjakärkeen kotivoitolla cupvoittajasta
7.3.2026 20:24:40 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan hallitseva mestari Oilers jatkaa taistelua runkosarjan voitosta kaadettuaan tänään kotonaan cupmestari SPV:n 6-5. Oilers nousi ykköseksi pisteellä ohi Classicin, jolla on yksi ottelu enemmän pelaamatta.
SPV johti vielä toisen erän lopulla 4-3, mutta Lauri Eloluodon tasoitus siirsi ratkaisun kolmanteen. Sen puolivälissä Markus Salmi laukoi Öljymiehet edelle, mutta SPV puristi vielä kerran rinnalle Janne Aution tasoittaessa kuusi ja puoli minuuttia ennen loppua. Kellossa oli jäljellä kolme ja puoli minuuttia, kun Markus Markkola iski illan komean voittomaalin. Jasper Auvinen pudotti vapaalyönnin viivaan, Jesperi Lindfors syötti poikittain ja Markkolan suora laukaus kilahti aivan etuyläkulmaan.
Lauantain toisessa ottelussa Hawks otti neljännellä yrittämällä kauden ensimmäisen voittonsa EräViikingeistä, kun isäntäjoukkue kaatui Mosahallissa 6-3. Antti Aarnio ylivoimalla ja Samuli Pilloud muuttivat toisessa erässä tasalukemat 3–1-vierasjohdoksi, ja Juuso Möttösen kavennettua alivoimalla laukoi Sakari Kataja-Rahko päätöserän puolivälissä Hawksin neljännen maalin. Elmeri Haverin kavennus jäi EräViikinkien viimeiseksi elonmerkiksi, ja viimeisellä minuutilla Felix Skand ja Kataja-Rahko nautiskelivat vielä pallon mieheen tyhjään verkkoon.
Mosahallin illan aloittivat täyden katsomon edessä juhlallisuudet, kun seuralegenda Lauri Kapasen numero 18 nousi hallin kattoon.
Sarja jatkuu sunnuntaina Turussa ottelulla TPS–OLS.
