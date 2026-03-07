Classic kunnioitti lajilegenda Katriina Saarista kotivoitolla

Katriina ”Kassu” Saarinen edusti Classicia 19 kauden ajan, joista 18 liigatasolla. Liigassa hän pelasi 494 ottelua, voitti kahdeksan Suomen mestaruutta ja teki upeat 817 tehopistettä.

Classic esiintyi ottelussa tapahtuman arvon mukaisesti tarjoillen 728-päiselle yleisölle 9–3-kotivoiton. Avausmaalin iski ensimmäisessä erässä Kiia Avikainen, ja toisessa Vilja Kuutniemi, Suvi Hämäläinen, Lotta Purhonen ja Alma Laitila nakuttivat ”Familyn” jo 5–0-johtoon. Josefiina Nissilä rakensi vieraille päätöserään kolme kavennusta, mutta kahdesti osunut Zara Gauffin-Kauste sekä Alma Laitila ja Sofia Lahti hoitivat Classicille erävoiton.

TPS pitää kiinni runkosarjan voitosta kaadettuaan tänään toiseksi viimeisellä kierroksella kotonaan SaiPan 6-5. SaiPa nousi toisessa erässä Elsa Holopaisen ja Venla Huuhkon maaleilla 4–2-johtoon, mutta kolmas oli TPS:n. Sofia Leino, Veera Kuosmanen, Noora Isomäki ja Ina Leminen nakuttivat Palloseuran neljässä minuutissa syntyneillä maaleilla 6–4-johtoon, jota SaiPa jaksoi kaventaa enää kerran.

Suoran putoajan paikalla jumbona oleva ÅIF kaatoi Northern Starsin rangaistuslaukauksilla 2-1 mutta on ennen viimeistä kierrosta yhä pisteen PSS:aa perässä. Maaleja nähtiin tänään vasta ottelun viimeisellä kympillä, kun ensin Inka Liljavirta laukoi ÅIF:n johtoon mutta Northern Stars tuli Aliyah Hiltusen maalilla tasoihin kuudella viittä vastaan kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua. Rangaistuslaukauskisassa Sandra Ojasen ja Viola Värränkiven onnistumiset jättivät lisäpisteen Sipooseen.

Kautensa runkosarjaan päättävä Pirkat otti maukkaan 7–6-voiton pudotuspeleihin jatkavasta paikallisvastustaja Kooveesta. Toiseen erään maalin takamatkalta lähtenyt Koovee nousi toisessa erässä peräti 6–3-johtoon Henriikka Järven maalatessa kolmesti, mutta päätösjaksolla iski Pirkat. Sara Luikun kaksi osumaa ja Noora Koskisen maali nostivat kotijoukkueen taas rinnalle. Neljä minuuttia ennen täyttä aikaa Elisa Virtanen laukoi ylivoimalla Pirkkain voittomaalin.

Laura Pakarinen (3+1), Tuulia Lahti (2+2) ja Aada Honkuri (1+3) olivat neljän tehopisteen pelurit lauantain selvimmässä pelissä, jossa FBC Loisto kaatoi kotonaan karsintoihin valmistautuvan PSS:n 12-2. Voittaja hahmottui jo avauserässä, jonka Loisto vei 5-0 Laura Pakarisen aloitettua maalinteon heti 21 sekunnin pelin jälkeen.

Sarjakärjessä on TPS:llä nyt 56 ja Classicilla 53 pistettä. Hännillä on PSS:llä karsijan paikalla yhdeksän ja ÅIF:lla suoran putoajan sijalla kahdeksan pistettä.

Runkosarjan päätöskierros 14. maaliskuuta: EräViikingit–TPS, Koovee–ÅIF, Northern Stars–SSRA, Pirkat–Classic, PSS–SaiPa ja SB-Pro–FBC Loisto.