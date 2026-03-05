Katulumilautailu keräsi Senaatintorille päivän aikana jopa 30 000 katsojaa – Telma Särkipaju kokonaiskilpailun voittoon

Maailman parhaat katulumilautailijat kisasivat lauantaina 7.3. Tuomiokirkon portailla kahdella eri lautailualueella, erilaisilla reileillä ja esteillä. Red Bull Heavy Metal -kiertue huipentui Helsinkiin, tuoden lajin suurimman kilpailun ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle.

Päivä sai energisen startin, kun Darude nostatti tunnelmaa ennen kilpailun alkua. Ensimmäisellä laskualueella 44 laskijaa temppuili junkyard‑henkisessä ympäristössä ja hyppäsivät muun muassa saunanesteen yli, kun taas toinen alue keskittyi tekniseen reililaskemiseen. Vauhdilta ja hulluilta tempuilta ei vältytty.

Naisten kokonaiskilpailun voitti suomalainen Telma Särkipaju, joka jatkoi voittoputkeaan Bostonin kilpailun jälkeen. Voitto kotiyleisön edessä oli Särkipajulle erityisen merkittävä.

– Olen ihan superiloinen, väsynyt ja ylpeä. Finaalissa ajattelin vain, että nyt annan kaikkeni, ja sitten kaikki vain loksahti kohdalleen. Nyt on ihan todella hyvä fiilis, Särkipaju iloitsi heti finaalin jälkeen.

Miesten kokonaiskilpailun voittoon laski yhdysvaltalainen Pat Fava, joka loisti tasaisesti molemmilla laskualueilla.

– Huhhuh olen aivan haltioissani juuri nyt, enkä voisi olla enempää fiiliksissä. Viimeisimmästä voitosta on pitkä aika. Kiitos, rakastan Suomea, Fava iloitsi voiton jälkeen.

Päivän aikana Senaatintorille kerääntyi jopa 30 000 katsojaa ja tapahtuma nousi yhdeksi vuoden suurimmista ilmaistapahtumista. Yleisöä viihdytti lautailulegenda Eero Ettala sekä Duudsoneista tuttu HP Parviainen.

Kevät avattiin Helsingissä rytinällä

Helsinki on tunnettu vahvasta katulumilautailukulttuurista. Tapahtuma oli erityisen arvokas Helsingin kaupungille ja vahvisti entisestään kaupungin vetovoimaa kansainvälisenä tapahtumakeskuksena. Helsingin pormestari Daniel Sazonov seurasi päivän kisaa ja oli iloinen nähdessään, miten vahva katulautailukulttuuri Helsingissä on.

– Päivästä tuli kuin vahingossa koko kevään avaus – aurinko paistaa, tori on täynnä ja tunnelma on loistava. Juuri tällaisia tapahtumia me Helsinkiin tarvitsemme! Helsinki on tapahtuman myötä saanut paljon positiivista huomiota kansainvälisesti, mikä on meille valtavan arvokasta. Mahtavaa nähdä, että Helsingissä on näin upea katulautailukulttuuri ja olemme todellinen katulumilautailun hotspot. Tällaiset tapahtumat houkuttelevat paikalle myös ne, jotka eivät muuten ole lajin ytimessä, Sazonov kommentoi.

Helsingin Red Bull Heavy Metal 2026 -kilpailun voittajat

Kokonaiskilpailu

Naiset: Telma Särkipaju - Suomi

Miehet: Pat Fava - Yhdysvallat

Naiset – Zone 1

Egan Wint - Yhdysvallat Telma Särkipaju - Suomi Mela Stalker - Australia

Naiset – Zone 2

Telma Särkipaju - Suomi Jaylen Hansen - Yhdysvallat Henna Ikola - Suomi

Miehet – Zone 1

LJ Henriquez - Yhdysvallat Petr Ershov - Venäjä Dusty Henricksen - Yhdysvallat

Miehet – Zone 2