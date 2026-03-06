Loton potti kohoaa kahteen miljoonaan euroon
7.3.2026 22:33:56 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Lotossa ei tänä iltana löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina jaossa on kahden miljoonan euron potti.
Loton kierroksen 10/2026 oikea rivi on 11, 15, 18, 21, 22, 23 ja 38. Lisänumeroksi arvottiin 5 ja plusnumeroksi 27.
Lotossa ei tällä kierroksella löytynyt yhtään täysosumaa, eikä 6+1-tulosta. Suurimmat voitot menivät 6 oikein -tuloksille, joita löytyi 19 kappaletta. Näillä osumilla voitti 4 289 euroa.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 5, 18, 19, 26, 32, 36 ja lisänumero 12. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja voitettiin 20 445 kappaletta.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 8 0 0 6 3 6 1. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 6 oikein -tuloksia, joilla lähti 20 000 euron voitot helsinkiläiselle ja kempeleläiselle nettipelaajalle.
Lomatonnin voittorivi on Nizza 85. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kuusi kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
