Gigantti rekrytoi Gaming Expert -asiantuntijoita – peliharrastuksesta ammatti myymälässä
16.4.2026 13:34:57 EEST | Gigantti | Tiedote
Pelaamisen suosion kasvaessa myös pelihankinnat ovat monipuolistuneet ja vaativat yhä enemmän asiantuntemusta. Gigantti vastaa kehitykseen tuomalla myymälöihinsä Gaming Expert -asiantuntijoita – pilottihanke käynnistyy kuudessa myymälässä loppukeväästä 2026, ja rekrytointi on parhaillaan käynnissä.
Gaming-markkina on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja pelaaminen kattaa nykyisin laajan kirjon eri alustoja ja käyttötapoja konsoleista ja PC:stä mobiiliin sekä sisällöntuotantoon. Suomessa valtaosa väestöstä pelaa ainakin satunnaisesti, ja harrastajakunta on kasvanut eri ikäryhmissä ja käyttötarkoituksissa.
”Pelaamiseen liittyvien tuotteiden myynti on kasvanut viidenneksellä viimeisen vuoden aikana. Kun asiakkaana voi olla yhtä lailla teini-ikäinen PC-rakentaja, lahjaostoksia tekevä isovanhempi tai striimaukseen panostava sisällöntuottaja, palvelulta vaaditaan monipuolista asiantuntemusta. Jo pelkästään pelinäytöissä vaihtoehtojen määrä ja tekniset erot voivat olla aloittelijalle vaikeita hahmottaa,” kertoo Gigantin myyntijohtaja Sami Kinnunen.
Myymälässä gaming-hankinnat konkretisoituvat eri tavalla kuin verkossa: näyttöjen erot hahmottuvat rinnakkain vertailemalla, näppäimistöjen tuntuman voi testata itse ja kokonaisen pelitietokoneen suorituskykyä voidaan arvioida yhdessä myyjän kanssa.
Gaming Expertit tuovat syväosaamista myymälöihin
Kinnusen mukaan Gigantti haluaa olla Suomen johtava gaming-asiointipaikka, mikä tarkoittaa laajan valikoimaa, hyvää palvelua ja entistä vahvempaa peliosaamista. Kehityksen keskeisessä roolissa tulevat olemaan Gaming Expertit, joita Gigantti rekrytoi parasta aikaa myymälöihinsä.
Sekä peliasiantuntijoina että myyjinä toimivien Experttien osaaminen tulee painottumaan PC-pelaamiseen ja komponentteihin, koska erityisesti pelitietokoneiden rakentamisen suosio kasvaa kiivaimmin, Kinnunen taustoittaa.
”Gaming Expertit tulevat toimimaan osana Gigantin gaming-maailmaa ja kohtaamaan luontevasti erilaisia asiakkaita - tarjoavat selkeää opastusta ensimmäisiin hankintoihin ja toimivat kokeneemmalle pelaajalle sparrauskumppanina vaihtoehtojen vertailussa. Samalla peliasiantuntijat jakavat osaamistaan myös henkilökunnalle, vahvistaen peliosaamista koko myymälässä.”
Ensimmäiset Gaming Expertit aloittavat kesäkuun kuluessa kuudessa Gigantissa: Vantaan Tammistossa, Helsingin Forumissa, Espoon Suomenojassa, Tampereen Kalevassa, Oulussa ja Raisiossa.
Peliharrastuksesta työ – Gaming Expert -rekrytointi on auki
Gigantti etsii huhtikuun aikana innokkaita Gaming Expert -asiantuntijoita myymälöihinsä. Valituksi tulevat pääsevät osaksi paitsi myymälätyötä myös konsernin pohjoismaista Gaming Expert -yhteisöä, jossa mukana on kisailua, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuus verkostoitua oman alan ammattilaisten kanssa.
Rooli sopii niin opiskelijoille, pidemmän työuran tehneille kuin pitkän linjan harrastajille.
”Toivotamme tervetulleiksi kaikenikäiset ja -taustaiset hakijat, juuri aikuisikään ehtineistä senioreihin. Emme etsi tietynlaista profiilia, vaan tärkeintä on intohimo pelaamiseen, halu auttaa muita ja toimia osana – kannustamme siishakemaan rohkeasti, ilman korkeaa kynnystä,” kertoo Kinnunen.
Myyntikokemus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Gigantti tarjoaa perusteellisen perehdytyksen toimintatapoihinsa, ja tuotekohtaisesta koulutuksesta vastaavat valmistajat. Gaming Expert on mahdollisuus päästä rakentamaan Suomen monipuolisinta pelimyymäläkokemusta yhdessä asiakkaiden ja kollegoiden kanssa.
Rekrytoinnista vastaa NRG yhteistyössä Gigantin HR-tiimin kanssa. Lisätietoa auki olevista paikoista löytyy NRG:n sivuilta.
Sami KinnunenGigantti Oy Ab / Myyntijohtaja, B2CPuh:+358 40 826 0012sami.kinnunen@gigantti.fi
Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Meillä on Suomessa 37 myymälää ja yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 1 500 giganttilaista - myymälöiden ohella netti- ja yritysmyynnissä, sekä asiakaspalvelu- että jakelukeskuksissa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Liikevaihtomme tilikaudella 2022/2023 oli 525 miljoonaa euroa. Olemme osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkaketjun, Currys plc:n, omistukseen.
Lisätietoa meistä löydät kotisivuilta osoitteesta: gigantti.fi.
