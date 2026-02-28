Gigantin terminaalipäällikkö Ida-Maria Rossi: ”Tasa-arvo syntyy arjen johtamisesta ja toistemme kohtaamisesta”

Ida-Maria Rossi on viihtynyt Gigantissa jo 14 vuotta, ja edennyt osa-aikaisesta myyjästä jakeluterminaalin päälliköksi. Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan logistiikkayksikön kautta lähtee suurin osa Gigantin Suomen kuljetuksista, viikkotasolla tuhansia kotiinkuljetuksia.

”Vastaan terminaalin toiminnasta ja kehittämisestä, ja tärkein työni on lähijohtaminen. Minua vie eteenpäin se, että ihmiset voivat hyvin. Jos uudistuksia halutaan saada aikaan, kaikki lähtee henkilötasolta. Johtajan on tuettava ja otettava ihmiset yksilöllisesti vastaan. Kommunikoitava ja kohdeltava yhdenvertaisesti. Meillä jokaisella on mahdollisuus uudistua koko työuramme ajan. Jos johtaminen on oikeanlaista, muutoksen näkee omilla silmillään”, Rossi kuvailee.



Muutosta tarvitaan myös koko alalla. Suomessa teknologiasektorilla työskentelevistä vain noin neljännes on naisia ja Gigantin sukupuolijakauma noudattelee samaa kaavaa. Siksi yhtiö on asettanut vuosille 2026–2028 tavoitteita sukupuolten tasapainon vahvistamiseksi. Työtä tullaan tekemään konsernitasolta alkaen muun muassa rekrytoinnin kehittämiseksi sekä naispuolisten työntekijöiden mentoroinnin ja vertaistuen vahvistamiseksi.

Mikä Rossin mielestä sukupuolijakauman kohentamisessa on erityisesti tärkeää?



”Tavoitteilla, johtamisella ja kannustimilla on iso merkitys. Mutta jos ajatellaan itse alan tai työpaikan houkuttavuutta, yksittäiset temput ovat turhia. Itse tulin taloon aikanaan sillä motivaatiolla, että tarvitsin töitä ja ajattelin, että asiakaspalvelu ja myynti kehittävät mihin suuntaan vaan. Haluaisin jakaa Gigantista tarinaa, että täällä tarjotaan paljon mahdollisuuksia oppia ja kasvaa, jos vain itse haluaa. On koulutuksia, tapahtumia, yhteisöllisyyttä. Olisi hieno päästä näyttämään enemmän tavallisten giganttilaisten kokemuksia tavallisesta arjesta”, Rossi miettii.

Tasa-arvoinen työelämä on terminaalipäällikölle niin itsestäänselvä arvo, että hän myöntää usein unohtavansa käytännössä koko asian.



”Keskityn ihmisiin, eikä sukupuolella ole työn näkökulmasta minulle mitään merkitystä. Arvostan naistenpäivää, mutta sitä ei toivottavasti tarvita enää siinä vaiheessa, kun naisten euro on sama kuin miesten, ja naisia ja miehiä kohdellaan samoilla kriteereillä. Kukaan ei halua olla kiintiörekry tai ennalta paperilla määritelty valinta. Siksi tasa-arvokehityksen tavoitteiden viestinnässä on myös hyvä olla tarkkana. Sukupuolijakauman tasoittaminen on koko työyhteisön etu, koska kaikki hyötyvät monipuolisesta näkökulmasta ja osaamisesta ympärillään”, Rossi kertoo.



Yhden asian terminaalipäällikkö haluaa sanoa vielä naistenpäivän kunniaksi.



”Meiltä löytyy hurjasti erilaisia sankaritarinoita, jotka jäävät helposti huomioitta. Juhlistetaan toisiamme tasa-arvon hengessä, mutta muistetaan, että yhteinen arki on tärkein. Jos elämässä ei ole juuri nyt paras vaihe meneillään, työkaverit ja onnistumiset voivat kantaa yllättävän pitkälle. Työpaikalla on valtava merkitys ihmisen hyvinvoinnissa.”