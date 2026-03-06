Adlercreutz: Naisiin kodistuva väkivalta on Suomen häpeätahra

– Tarvitaan jatkuvia ja konkreettisia poliittisia toimia tavoitteen saavuttamiseksi: tasa-arvoisempaa vanhemmuutta, samaa palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä, tehokkaita toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan sekä sellaista yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa vihapuhe ei saa vaientaa ihmisiä demokraattisessa keskustelussa, Adlercreutz sanoo.

Jo vuoden 2026 ensimmäisten viikkojen aikana useita naisia on Suomessa surmattu lähisuhteissa. Huolestuttavaa on myös nuorten keskuudessa esiintyvä väkivalta: jopa 45 prosenttia 16–17-vuotiaista tytöistä, jotka ovat olleet parisuhteessa, on kokenut väkivaltaa suhteessaan.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen häpeätahroista. Lähisuhdeväkivalta ei ole yksityisasia vaan rakenteellinen ongelma. Hallituskauden aikana olemme ottaneet tärkeitä askelia oikeaan suuntaan, ja työtä on jatkettava, Adlercreutz sanoo.

– Meidän on varmistettava, että lähestymiskiellot ovat tehokkaita, että lähisuhdeväkivalta on rangaistusta koventava peruste, että henkinen väkivalta kriminalisoidaan selkeästi ja että lapset, jotka todistavat läheiseen kohdistuvaa väkivaltaa, saavat asianomistajan aseman, Adlercreutz sanoo.

Lainsäädäntö ja resurssit ovat vain osa ratkaisua. Toimivassa demokratiassa kaikkien on voitava osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ilman pelkoa. Naiset, nuoret ja vähemmistöihin kuuluvat naiset joutuvat julkisuudessa muita useammin häirinnän ja vihapuheen kohteiksi.

– Paljon on kyse asenteiden ja normien muuttamisesta – siitä, että puutumme tilanteisiin, kun kohtaamme asiatonta käytöstä, seksismiä tai vähätteleviä kommentteja. Tasa-arvotyössä tarvitaan kaikkien panosta, Adlercreutz sanoo.