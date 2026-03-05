Keskustan Kaikkonen: Raskaussyrjintää on vähennettävä, ei lisättävä

- Lakiesitys luo epävarmuutta työelämään. Jos vuodenkaan määräaikaisuudelle ei tarvitse olla perustetta, se tuo työelämään arvaamattomuuden kulttuuria. Tämä aiheuttaa epävarmuutta erityisesti nuorten naisten elämään, sanoo Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.



- Lakimuutos luo riskiä erityisesti nuoriin naisiin ja perhettä suunnitteleviin työntekijöihin. Monelle kyse on hyvin konkreettisesta pelosta: Uskallanko kertoa raskaudesta, jos työsopimus on määräaikainen?, toteaa Kaikkonen.



- Syntyvyys Suomessa on jo ennestään historiallisen matalalla tasolla. Lakiesitys vähentää entisestään vauvojen syntymistä tähän maahan. Me emme tarvitse yhtään lakia, mikä vaikeuttaa perheellistymistä. Raskaussyrjintää on vähennettävä, ei lisättävä, painottaa Kaikkonen.



- Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on jo nyt yksi yleisimmistä syrjinnän muodoista suomalaisessa työelämässä, huomauttaa Kaikkonen.



- Hallitus ei voi väittää yllättyvänsä, jos raskaussyrjintä tämän lain myötä lisääntyy, Kaikkonen toteaa.

Kaikkonen viittaa hallituksen esityksen perusteluihin, missä todetaan, että lakimuutos voi lisätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää.



- Hallituksen kannattaa vetää esityksensä pois ja laittaa se uuteen valmisteluun. Nykyisessä muodossa sitä ei voi hyväksyä, Kaikkonen päättää.