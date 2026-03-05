Suomen Keskusta r.p.

Keskustan Kaikkonen: Raskaussyrjintää on vähennettävä, ei lisättävä

8.3.2026 11:15:11 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Jaa

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on lakiesityksellään edistämässä määräaikaisten työsuhteiden käyttöä. Muutos osuu etenkin naisiin, sillä se avaa oven raskaussyrjinnälle.

- Lakiesitys luo epävarmuutta työelämään. Jos vuodenkaan määräaikaisuudelle ei tarvitse olla perustetta, se tuo työelämään arvaamattomuuden kulttuuria. Tämä aiheuttaa epävarmuutta erityisesti nuorten naisten elämään, sanoo Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

- Lakimuutos luo riskiä erityisesti nuoriin naisiin ja perhettä suunnitteleviin työntekijöihin. Monelle kyse on hyvin konkreettisesta pelosta: Uskallanko kertoa raskaudesta, jos työsopimus on määräaikainen?, toteaa Kaikkonen.

- Syntyvyys Suomessa on jo ennestään historiallisen matalalla tasolla. Lakiesitys vähentää entisestään vauvojen syntymistä tähän maahan. Me emme tarvitse yhtään lakia, mikä vaikeuttaa perheellistymistä. Raskaussyrjintää on vähennettävä, ei lisättävä, painottaa Kaikkonen.

- Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on jo nyt yksi yleisimmistä syrjinnän muodoista suomalaisessa työelämässä, huomauttaa Kaikkonen.

- Hallitus ei voi väittää yllättyvänsä, jos raskaussyrjintä tämän lain myötä lisääntyy, Kaikkonen toteaa.

Kaikkonen viittaa hallituksen esityksen perusteluihin, missä todetaan, että lakimuutos voi lisätä raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

- Hallituksen kannattaa vetää esityksensä pois ja laittaa se uuteen valmisteluun. Nykyisessä muodossa sitä ei voi hyväksyä, Kaikkonen päättää.

Tietoja julkaisijasta

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye